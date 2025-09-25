Vivah Upay: લગ્ન નક્કી થવામાં આવે છે વિઘ્ન ? નવરાત્રી દરમિયાન કરો આ ઉપાય, ચટ મંગની પટ લગ્નના સર્જાઈ શકે છે યોગ
Vivah Upay: નવરાત્રીના 9 દિવસ માતાજીની ઉપાસના કરવાના હોય છે. આ શુભ દિવસો દરમિયાન કેટલાક પ્રભાવશાળી ઉપાય પણ કરી શકાય છે. આ ઉપાયો કરવાથી લગ્ન નક્કી થવામાં આવતી બાધાઓનો અંત આવે છે તેવી માન્યતા છે. તો ચાલો જણાવીએ કે કયા ઉપાય નવરાત્રી દરમિયાન કરવાથી લગ્નના યોગ ઝડપથી સર્જાય છે.
Vivah Upay: નવરાત્રીના દિવસો ચાલી રહ્યા છે અને આ દિવસોને વિશેષ ગણવામાં આવે છે. એવી માન્યતા છે કે કેટલીક ખાસ મનોકામનાની પૂર્તિ માટે નવરાત્રી દરમિયાન વિશેષ ઉપાય કરવામાં આવે તો માતાજી આશીર્વાદ જરૂરથી આપે છે. હિન્દુ ધર્મમાં નવરાત્રીના નવ દિવસને અતિ શુભ અને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન ભક્તો માં દુર્ગાની આરાધના કરે છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન જો વિશેષ ઉપાય કરવામાં આવે તો લગ્નના યોગ ઝડપથી સર્જાઈ શકે છે. માન્યતા છે કે નવરાત્રી દરમિયાન આ ઉપાયો કરવામાં આવે તો લગ્ન નક્કી થવામાં જે બાધા આવતી હોય તે દૂર થઈ શકે છે અને લગ્ન નક્કી થઈ જાય છે.
નવરાત્રી દરમિયાન કરવાના ઉપાય
- નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન સ્નાન-ધ્યાન કરી માં દુર્ગાના મંદિરમાં જઈને સિંદૂર સહિત શૃંગારની 16 સામગ્રી ભેટ કરવી. ત્યાર પછી માતાને ચડાવેલા સિંદૂરમાંથી થોડું સિંદૂર લઈ પોતાના કપાળ પર તિલક કરવું. તેનાથી લગ્નના યોગ સર્જાઈ શકે છે.
- નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન માં દુર્ગાને રોજ 7 લાલ અથવા પીળા ફૂલ અર્પણ કરવા. સાથે જ લગ્ન નક્કી થવામાં જે બાધા આવતી હોય તેને દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરવી. પ્રાર્થના કરતી વખતે હાથ જોડવા અને હાથમાં એક ફૂલ રાખવું. પ્રાર્થના કરીને તે ફૂલ માતાના ચરણોમાં ચડાવી દેવું.
- નવરાત્રીના કોઈપણ દિવસે એક પીળા રંગના કપડામાં થોડું સિંદૂર અને સોપારી રાખીને એક પોટલી બનાવી લેવી. આ પોટલીને માં દુર્ગાને અર્પણ કરી માતાજીને જીવનમાં આવતી બધી જ બધાઓને દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરવી.
- નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન સવારે અને સાંજે માતાજીની સામે ઘીનો દીવો કરવો અને આ મંત્રનો 108 વખત છાપ કરવાથી પણ લાભ થઈ શકે છે. "ॐ શ્રીં વર પ્રદાય શ્રી નમ:"
- લગ્ન નક્કી થવામાં વારંવાર બાધા આવતી હોય તો શક્ય છે કે કુંડળીમાં રાહુ કે કેતુનો દોષ પણ હોઈ શકે. આ દોષને દૂર કરવા માટે નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરવો તેનાથી બાધાઓ દૂર થઈ શકે છે.
- ઘણી વખત મંગળ ગ્રહના દોષના કારણે પણ લગ્ન નક્કી થવામાં બાધા આવતી હોય છે. આ બધાને દૂર કરવા માટે નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન માતાજીને તેમજ હનુમાનજીને સિંદૂર અર્પણ કરો. મંગળવારના દિવસે હનુમાનજીને ગોળના લાડુ ધરાવવો અને મંગળદોષ દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરો. મંગળદોષ દૂર થઈ જવાથી પણ લગ્નમાં યોગ સર્જાઈ શકે છે.
