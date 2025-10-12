Diwali 2025: દિવાળીની રાત્રે જરૂર કરો આ એક કામ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો
Diwali 2025: દિવાળીની રાત્રે કરવામાં આવતા ઉપાયો ખૂબ જ અસરકારક માનવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મીના ખાસ આશીર્વાદ મળે છે, તેથી જો તમને તમારા જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય, તો તમે દિવાળીની રાત્રે પણ કેટલાક ઉપાયો અજમાવી શકો છો.
Diwali 2025: આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. દિવાળીની રાત ખૂબ જ ખાસ છે. આ દિવસે આખા ઘરને દીવાઓથી શણગારવામાં આવે છે. દિવાળીની રાતને 'મહાનિષા' અથવા 'સિદ્ધરાત્રી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ રાત્રે કરવામાં આવતા તમામ આધ્યાત્મિક ઉપાયો અને ઉપાયો શુભ ફળ આપે છે. ચાલો દિવાળીની રાત્રે કરવામાં આવતા કેટલાક ઉપાયો વિશે જાણીએ જે દેવી લક્ષ્મીના વિશેષ આશીર્વાદ આપી શકે છે.
સાત કે નવ મુખી દીવો
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, દિવાળી પર શુદ્ધ ઘીથી બનેલો સાત કે નવ મુખી દીવો પ્રગટાવવાથી દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. સાત કે નવ મુખી દીવો પ્રગટાવવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ, સ્વાસ્થ્ય લાભ અને દીર્ધાયુષ્ય આવે છે. તમે આ દીવો તમારા પૂજા સ્થાન પર અથવા મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર મૂકી શકો છો. શુદ્ધ ઘી અને કપાસની વાટ દીવામાં વાપરવાથી વધુ શુભ પરિણામો મળે છે.
સફેદ કે પીળી કોડીઓ
દિવાળીની રાત્રે સફેદ કે પીળી કોડીઓનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. લક્ષ્મી પૂજા દરમિયાન, લાલ કપડામાં પાંચ કોડીઓ, પાંચ કમળના બીજ અને થોડા પીળા સરસવના દાણા બાંધીને એક પોટલીમાં મૂકો. પૂજા દરમિયાન, આ પોટલીને દેવી લક્ષ્મીના ચરણોમાં મૂકો અને "ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલયે પ્રસીદ પ્રસીદ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ મહાલક્ષ્મીય નમઃ" મંત્રનો 108 વાર જાપ કરો. બીજા દિવસે તેને તમારી તિજોરીમાં રાખો. આમ કરવાથી બધી આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.
મખાના ખીરનો પ્રસાદ
દિવાળીની રાત્રે દેવી લક્ષ્મીને કમળના બીજની ખીર ચઢાવવાથી તેમના આશીર્વાદ મળે છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઘરમાં ક્યારેય ધનની કમી ન રહે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલે.
પૂજા પછી શંખનાદ કરવો
દિવાળીની રાત્રે, પૂજા પછી, ઘરના બધા રૂમમાં શંખનાદ કરવો. આ ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મેળવે છે. તે પવિત્રતા, સૌભાગ્ય, શાંતિ અને સમૃદ્ધિમાં પણ વધારો કરે છે. શંખના ધ્વનિથી ઉત્પન્ન થતી સકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાંથી ગરીબી અને નકારાત્મક શક્તિઓને દૂર કરે છે, જેનાથી ઘરમાં કાયમી સુખ અને શાંતિ રહે છે.
