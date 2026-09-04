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Janmashtami Upay: જન્માષ્ટમીની દિવ્ય રાત્રે કરો આ એક કામ, ધનવાન બનાવશે માં લક્ષ્મી

Janmashtami 2026 Upay: આજે દેશભરમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે જન્માષ્ટમીની દિવ્ય રાત્રિએ કેટલાક ખાસ ઉપાયો કરીને દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરી શકે છે. આ પ્રયોગ વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા દેવી લક્ષ્મીને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી શકાય છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:59 PM IST
Janmashtami Upay: જન્માષ્ટમીની દિવ્ય રાત્રે કરો આ એક કામ, ધનવાન બનાવશે માં લક્ષ્મી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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