/Janmashtami Upay: જન્માષ્ટમીની દિવ્ય રાત્રે કરો આ એક કામ, ધનવાન બનાવશે માં લક્ષ્મી

Janmashtami 2026 Upay: આજે રાત્રે જન્માષ્ટમી છે અને ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ અષ્ટમીના દિવસે થયો હતો, તેથી ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મદિવસ તિથિ પ્રમાણે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે દેશભરમાં ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મદિવસ મનાવવામાં આવે છે. પછી તેમની વિધિવત પૂજા કરવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, જન્માષ્ટમીની રાત્રિને અત્યંત દિવ્ય માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે આ દિવસે રાત્રે કેટલાક ખાસ ઉપાયો કરવાથી સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો થઈ શકે છે. ચાલો જન્માષ્ટમીની રાત્રે લેવાના કેટલાક દૈવી ઉપાયો જોઈએ.
1. માખણ-મિશ્રીનો પ્રસાદ
જન્માષ્ટમીની રાત્રે, ભગવાન કૃષ્ણને માખણ અને ખાંડનો પ્રસાદ ચઢાવો. એવું માનવામાં આવે છે કે માખણ અને ખાંડ ભગવાન કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય છે. ભોજન અર્પણ કરતી વખતે "ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ"નો જાપ કરો. પછી પરિવારના સભ્યોમાં પ્રસાદ વહેંચો. આનાથી ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે અને પરિવારના સભ્યોનું સુખાકારી વધશે.
2. કેસરવાળું દૂધ અર્પણ કરો
દૂધમાં થોડું કેસર અને ખાંડ ભેળવીને રાત્રે ભગવાન કૃષ્ણને અર્પણ કરો. તમે થોડું માખણ પણ ઉમેરી શકો છો. ભોજન અર્પણ કરતી વખતે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરો અને પછી તેને પ્રસાદ તરીકે ખાઓ. ભગવાનને અર્પણ કરતી વખતે, તમારી નાણાકીય સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનું ભૂલશો નહીં.
3. પૂજામાં ચાંદીનો સિક્કો મૂકો
જન્મષ્ટમીની પૂજા દરમિયાન, ભગવાન કૃષ્ણની સામે ચાંદીનો સિક્કો મૂકો. ધાર્મિક પૂજા પછી, આ સિક્કાને ઘરના પૂજા સ્થાન અથવા તિજોરીમાં સુરક્ષિત રીતે રાખવાનો રિવાજ છે. આ સિક્કો સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ વિધિનું પાલન કરવાથી હંમેશા દેવી લક્ષ્મીનો આશીર્વાદ મળે છે.
4. તુલસીના પાન અર્પણ કરો
ભગવાન કૃષ્ણને ભોજન અર્પણ કરતી વખતે, તેમાં તુલસીના પાનનો સમાવેશ કરવાનું ભૂલશો નહીં. કૃષ્ણ પૂજામાં તુલસીનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. તુલસી ચઢાવતી વખતે, તમારા ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. શાસ્ત્રોમાં, તુલસીને દેવી લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. જે કોઈ ભક્ત ભગવાન હરિના પૂર્ણ સ્વરૂપ કૃષ્ણને તુલસી ચઢાવે છે, તેને દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થાય છે.
5. "હરે કૃષ્ણ" મંત્રનો જાપ કરો
જન્મષ્ટમી રાત્રિની પૂજા પછી, "હરે કૃષ્ણ, હરે રામ" મંત્રનો જાપ ભક્તિભાવથી કરો. તમે "ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ"નો જાપ પણ કરી શકો છો. માન્યતા અનુસાર, ભગવાન કૃષ્ણને ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી યાદ કરવાથી સકારાત્મક ઉર્જા અને સમૃદ્ધિ આવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)