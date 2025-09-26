શું તમને ખબર છે કેમ વગાડવામાં આવે છે ત્રણ તાળી ? સદીઓ જૂની છે તેની પાછળની કહાની, જાણો
Three Claps Garba Meaning: ત્રણ તાળીઓનો ગરબા ફક્ત એક તાલ નથી, દાંડિયા અને ગરબા મળીને નવરાત્રિને ભક્તિ અને ઉજવણીના રંગીન ઉત્સવમાં પરિવર્તિત કરે છે. નવરાત્રીમાં ગુજરાત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં ઉજવવામાં આવી છે. ત્યારે મોટા ભાગના લોકો ત્રણ તાળી વગાડવામાં આવે છે, પણ શું તમને ખબર છે કે કેમ ત્રણ જ તાળી વગાડવામાં આવે છે.
Three Claps Garba Meaning: નવરાત્રિના આગમન સાથે, રંગબેરંગી કપડાં, ચમકતા ઘરેણાં અને ઢોલના તાલ પર નાચતા લોકો... આ દૃશ્યો કોઈને પણ મોહિત થઈ જાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ગરબામાં ત્રણ તાળીઓની પરંપરા શા માટે અસ્તિત્વમાં છે? તે ફક્ત એક નૃત્ય નથી, પરંતુ દેવી દુર્ગા અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની ભક્તિમાં ઊંડે સુધી રહેલી વાર્તા છે.
ત્રણ તાળીઓનો આધ્યાત્મિક રહસ્ય
એવું કહેવાય છે કે ત્રણ તાળીઓનો ગરબા ફક્ત નૃત્યનો એક ભાગ નથી. તે દેવી દુર્ગાના ત્રણ સ્વરૂપોનું પ્રતીક છે, સત્વ, રાજા અને તમ. તે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની શક્તિઓ સાથે પણ સંકળાયેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કહાની અનુસાર, જ્યારે દેવતાઓ મહિષાસુર રાક્ષસના આતંકથી પરેશાન હતા, ત્યારે તેઓએ દેવી દુર્ગાને બોલાવ્યા.
દશેરાની ઉજવણી કરવામાં આવે
દેવીએ સતત નવ દિવસ સુધી યુદ્ધ કર્યું અને મહિષાસુરનો વધ કર્યો. દસમા દિવસે, વિજયાદશમી, તેણી શાંત થઈ ગઈ, અને ત્યારથી દશેરાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ કારણોસર, ગરબાના ત્રણ તાળીઓ ત્રિમૂર્તિની શક્તિ અને દેવી દુર્ગાના વિજય સાથે સંકળાયેલા છે.
પરંપરામાં છુપાયેલ સાંસ્કૃતિક સંદેશ
ગુજરાતમાં, ગરબા ફક્ત મનોરંજન નથી, પરંતુ પૂજાનું એક સ્વરૂપ છે. એક મોટા વર્તુળમાં માંડવી (દીવો અથવા ગરબી) મૂકીને ભક્તિ કરવામાં આવે છે. વડીલો માને છે કે આ દીવો શક્તિ અને આશાનું પ્રતીક છે. જો કે, મુંબઈ અને અન્ય શહેરોમાં, પરંપરા ક્યારેક પાતળી થઈ જાય છે, કારણ કે લોકો મધ્યમાં ચંપલ અથવા સામાન મૂકે છે. આમ છતાં, મુંબઈમાં કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં પવિત્ર ગરબા ગરબી સાથે કરવામાં આવે છે.
દાંડિયાનું રહસ્ય
દાંડિયા માત્ર એક રમત નથી, પરંતુ એક પ્રતીક છે. તે મહિષાસુરને મારવા માટે દેવી દુર્ગા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી તલવાર સાથે સંકળાયેલ છે. બીજી માન્યતા એમ પણ કહે છે કે દાંડિયા ભગવાન કૃષ્ણની રાસ લીલા સાથે સંબંધિત છે. ભલે તે ગરબા હોય કે દાંડિયા, બંને આપણી સંસ્કૃતિમાં ભક્તિ અને ઉજવણીનું એક અનોખું મિશ્રણ છે. ગરબાના ત્રણ તાળીઓ ફક્ત એક પગલું નથી, પરંતુ દેવીની શક્તિ અને આપણી પરંપરાની કહાની છે. નવરાત્રીનો સાચો આનંદ નૃત્ય અને ભક્તિના સંયોજનમાં રહેલો છે.
