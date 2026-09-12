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Feng Shui Tips: ઘરમાં નથી ટકતા પૈસા? ફેંગશુઈના આ 3 ઉપાયથી ભરાઈ જશે તિજોરી!

Feng Shui Tips: આ ત્રણ સરળ ફેંગશુઈ ટિપ્સ તમારા ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સકારાત્મકતા વધારવા માટે માનવામાં આવે છે. તમારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ અને સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવા માટે શું કરવું તે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:37 PM IST
Feng Shui Tips: ઘરમાં નથી ટકતા પૈસા? ફેંગશુઈના આ 3 ઉપાયથી ભરાઈ જશે તિજોરી!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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