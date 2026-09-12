/Feng Shui Tips: ઘરમાં નથી ટકતા પૈસા? ફેંગશુઈના આ 3 ઉપાયથી ભરાઈ જશે તિજોરી!

Feng Shui Tips: ઘરનું વાતાવરણ આપણા મૂડ અને દિનચર્યા પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. ક્યારેક, કોઈ નોંધપાત્ર કારણ વિના, તણાવ, ચીડિયાપણું અથવા નાની નાની બાબતો પર દલીલો ઊભી થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, કેટલાક સરળ ફેંગ શુઇ ઉપાયો અજમાવી શકાય છે. ફેંગ શુઇ એક પ્રાચીન ચીની પ્રથા છે જે ઘરની આસપાસની ઊર્જાને સંતુલિત કરવા પર ભાર મૂકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઘરને સ્વચ્છ, હવાદાર અને વ્યવસ્થિત રાખવાથી સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
જો તમે પણ ઘરમાં શાંતિ અને સકારાત્મકતા જાળવવા માંગતા હો, તો તમે તમારી દિનચર્યામાં કેટલાક નાના ફેરફારો કરી શકો છો. કેટલાક ફેંગ શુઇ ઉપાયો, ખાસ કરીને સાંજ પહેલાં કરવામાં આવતા, શુભ માનવામાં આવે છે.
સવારે થોડા સમય માટે દરવાજા અને બારીઓ ખોલો
ફેંગશુઈ અનુસાર, ઘરમાં તાજી હવા અને કુદરતી પ્રકાશ આવવાથી સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવામાં મદદ મળે છે. સવારે લગભગ 9થી 15 મિનિટ માટે બારીઓ અને દરવાજા ખોલવાથી ઘરમાં હવાનો પ્રવાહ જળવાઈ રહે છે.
આ ઘરમાંથી સ્થિર અથવા વાસી હવા બહાર કાઢે છે, જે રૂમને તાજગી આપે છે. જો કે, જો બહાર ઘણું પ્રદૂષણ હોય અથવા હવામાન ખરાબ હોય, તો બારીઓ ખોલવાનું ટાળવું બેસ્ટ છે. ફેંગશુઈ અનુસાર, સૂર્યાસ્ત પહેલાં આ કરવું જોઈએ.
મુખ્ય દરવાજાને સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત રાખો
ફેંગશુઈમાં, મુખ્ય દરવાજાને ઘરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ તે જગ્યા છે જ્યાંથી ઘરમાં ઊર્જા પ્રવેશે છે. તેથી, મુખ્ય દરવાજાની આસપાસ ગંદકી, ધૂળ અથવા બિનજરૂરી વસ્તુઓ એકઠી થવા દેવી જોઈએ નહીં.
મુખ્ય દરવાજા પર જૂતા અને ચંપલનો ઢગલો કરવાનું ટાળો. ત્યાં કચરાપેટી રાખવાનું ટાળો. દરવાજા અને તેની આસપાસના વિસ્તારને નિયમિતપણે સાફ કરો. સાંજે મુખ્ય દરવાજાની આસપાસ પૂરતી લાઇટિંગ રાખવી પણ સારી માનવામાં આવે છે. સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત પ્રવેશદ્વાર ઘરને વધુ આકર્ષક અને આરામદાયક બનાવે છે, ફક્ત ફેંગશુઈમાં જ નહીં, પરંતુ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ પણ તેને યોગ્ય માનવામાં આવશે.
મીઠાના પાણીથી સ્વચ્છતા
ફેંગશુઈ અને ઘણી પરંપરાગત માન્યતાઓમાં, મીઠાને નકારાત્મક ઉર્જા ઘટાડવા માટે માનવામાં આવે છે. કેટલીકવાર, ઘરની સફાઈ કરતી વખતે, પાણીમાં થોડું સિંધવ મીઠું અથવા દરિયાઈ મીઠું ભેળવીને ફ્લોર સાફ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
બીજો ઉપાય એ છે કે ઘરના તે વિસ્તારમાં કાચના બાઉલમાં સિંધવ મીઠું નાખો જ્યાં પરિવારના સભ્યો સૌથી વધુ સમય વિતાવે છે. પરંપરા અનુસાર, તેને લગભગ એક અઠવાડિયા પછી બદલવું જોઈએ.
જો કે, આ ઉપાયોને ફક્ત ધાર્મિક અથવા પરંપરાગત માન્યતાઓ તરીકે જ લેવા જોઈએ. એવા કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી કે તેઓ નાણાકીય, સ્વાસ્થ્ય અથવા કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો ચોક્કસ ઉકેલ પૂરો પાડે છે.
સકારાત્મક ઘરના વાતાવરણ માટે આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખો
એકંદરે, આ ફેંગશુઈ ઉપાયોનો હેતુ ઘરને વ્યવસ્થિત અને સકારાત્મક રાખવાનો છે. તેમને અપનાવતી વખતે, તેમને પરંપરાગત માન્યતાઓ તરીકે ધ્યાનમાં લો, અને વાસ્તવિક નાણાકીય, કૌટુંબિક અથવા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે વ્યવહારુ સ્ટેપ્સ પણ અપનાવો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)