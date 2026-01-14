Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિ પર આ વસ્તુઓનું ભૂલ્યા વગર કરજો દાન, શનિદોષથી મળશે છૂટકારો, સૂર્યદેવની પણ કૃપા થશે
Makar Sankranti 2026: આજે મકર સંક્રાંતિ છે અને આજના દિવસે દાન કરવાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. જો કે દાન કરવા માટે પણ કેટલાક નિયમો ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. મકર સંક્રાંતિએ કઈ વસ્તુનું દાન કરવું જોઈએ અને કઈ વસ્તુઓનું દાન ન કરવું જોઈએ તે ખાસ જાણો.
Shani Dev on Makar Sankranti: સનાતન ધર્મમાં મકર સંક્રાંતિનું પર્વ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. આ દિવસે સૂર્યદેવ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે અને ઉત્તરાયણ હોવાનું પ્રતિક છે. એવી માન્યતા છે કે આ દિવસે સૂર્યદેવ તેમના પુત્ર શનિદેવના ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. આવામાં આ પર્વ શનિદોષ, સાડાસાતી, અને ઢૈય્યાથી પરેશાન લોકો માટે એક મોટો આધ્યાત્મિક અવસર ગણાય છે. મકર સંક્રાંતિ પર વિધિપૂર્વક દાન કરવાથી શનિ અને સૂર્ય બંને ગ્રહોની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. આ દિવસે કન્યાઓને શુભ ચીજો દાન કરવી એ પણ એક વિશેષ મહત્વ ગણાય છે. મકર સંક્રાતિએ કઈ વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ અને દાન કરતી વખતે કયા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ તે પણ ખાસ જાણો.
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ મકર સંક્રાંતિનું મહત્વ
14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સૂર્ય દેવ શનિની મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યનું ઉત્તરાયણ થવું એ શુભતા, ઉર્જા અને સકારાત્મક ફેરફારનો સંકેત છે. આ દિવસે સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે. જીવનમાં નવી દિશા મળે છે. આ સાથે જ શનિદેવ સૂર્યના પુત્ર હોવાથી આ દિવસે કરાયેલું દાન શનિદોષને શાંત કરવામાં અત્યંત મદદરૂપ ગણાય છે.
કાળા તલનું દાન
મકર સંક્રાંતિ પર કાળા તલના દાનને સૌથી મુખ્ય ગણવામાં આવે છે. શાસ્ત્રો મુજબ શનિદેવે પિતા સૂર્યદેવની પૂજા કાળા તલથી કરી હતી. કાળા તલનું દાન કરવાથી શનિની અશુભ દશા શાંત થાય છે અને જીવનમાંથી કષ્ટ દૂર થાય છે.
કાળા ધાબળા કે ગરમ વસ્ત્રોનું દાન
શનિદેવને કાળો રંગ ખુબ પ્રિય છે. આ દિવસો કોઈ ગરીબ કે અસહાય વ્યક્તિને કાળા ધાબળા કે ગરમ કપડાંનું દાન કરવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે. તેનાથી માનસિક તણાવ, ભય અને દુર્ઘટનાઓથી રક્ષા થાય છે.
અડદની દાળ અને ખીચડીનું દાન
અડદની દાળનો સંબંધ સીધો શનિ ગ્રહ સાથે હોવાનું કહેવાય છે. મકર સંક્રાંતિ પર અડદની દાળ અને ચોખાની બનેલી ખીચડી દાન કરવાથી શનિદોષ શાંત થાય છે એવું કહેવાય છે અને કરિયર તથા વેપારમાં આવી રહેલી બાધાઓ દૂર થાય છે.
સરસવના તેલનું છાયા દાન
શનિદેવને સરસવનું તેલ ખુબ પ્રિય છે. ઉત્તરાયણ પર સરસવના તેલનું છાયા દાન કરવાથી જૂનો રોગ, શારીરિક કષ્ટો, અને નકારાત્મક પ્રભાવ દૂર થાય છે એવું માન્યતા છે. આ દાન ખાસ કરીને શનિ પીડાથી રાહત અપાવે છે.
ગોળ-રેવડી દાન કરવાથી સૂર્ય-શનિના આશીર્વાદ મળે
ગોળનો સંબંધ સૂર્ય સાથે અને તલનો સંબંધ શનિ સાથે હોવાનું મનાય છે. તલ અને ગોળ કે રેવડીનું દાન કરવાથી સૂર્ય અને શનિ બંને ગ્રહોની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. કૌટુંબિક કલેશ દૂર થાય છે અને સમાજમાં માન સન્માન વધે છે.
કન્યાઓને દાન
શાસ્ત્રોમાં કન્યાઓને દેવી સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે. મકર સંક્રાંતિ પર કન્યાઓને અન્ન, વસ્ત્ર કે ઉપયોગી સાધનસામગ્રીનું દાન કરવાથી સૂર્ય દેવ અને માતા લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ અને માનસિક શાંતિ જળવાય છે.
કન્યાઓને શું ન આપવું
કન્યાઓને તલ ગોળના લાડું, ચિકી, અન્ન, નવા વસ્ત્રો, ગરમ કપડાં, ફળ કે શિક્ષણ સામગ્રીનું દાન કરવું શુભ ગણાય છે. જ્યારે કાળા રંગના કપડાં, જૂના વસ્ત્રો કે વાસી ભોજનનું દાન કરવું જોઈએ નહીં. કારણ કે તે અશુભ ગણાય છે.
દાન કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું
- મકર સંક્રાંતિ પર દાન હંમેશા પુણ્ય કાળમાં કરવું જોઈએ.
- દાન કોઈ જરૂરિયાતવાળા, ગરીબ કે વડીલોને જ કરવું જોઈએ ત્યારે તેનું પૂર્ણ ફળ મળે છે.
- દાન કરતી વખતે અહંકાર ન રાખવો અને સેવાભાવથી દાન કરવું, કારણ કે ભાવ શુદ્ધ હોવાથી જ દાન ફળદાયી બને છે.
મકર સંક્રાંતિ પર શ્રદ્ધા અને નિયમો સાથે કરાયેલું દાન ફક્ત ગ્રહ દોષથી મુક્તિ જ નહીં પરંતુ જીવનમાં સકારાત્મક ઉર્જા અને નવી શરૂઆતનો માર્ગ પણ પ્રશસ્ત કરે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, તેનું કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ નથી. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
