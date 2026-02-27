ચૂકતા નહીં આ શાનદાર નજારો! આ રીતે જુઓ 3 માર્ચે વર્ષનું પ્રથમ બ્લડ મૂન, તાંબા જેવો દેખાશે ચંદ્ર
Chandra Grahan 2026: 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ સવારે આકાશમાં એક અનોખો નજારો જોવા મળશે જ્યારે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્ર તાંબા જેવો લાલ દેખાશે. આશરે 58 મિનિટ સુધી ચાલતી આ ખગોળીય ઘટનાને "બ્લડ મૂન" કહેવામાં આવે છે. જાણો આ ગ્રહણ શા માટે ખાસ છે, તે ક્યારે અને ક્યાં દેખાશે, અને તેને જોવા માટે તમારે કઈ તૈયારીઓ કરવી જોઈએ.
Chandra Grahan 2026: જો તમને રાત્રિના આકાશમાં જોવાનો શોખીન હોવ તો 3 માર્ચ, 2026 યાદ રાખો. આ દિવસે વર્ષનું પહેલું પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ છે. આ સમય દરમિયાન, ચંદ્ર સામાન્ય સફેદ નહીં, પણ ઘેરો તાંબા જેવો લાલ દેખાશે. આ જ કારણ છે કે તેને બ્લડ મૂન કહેવામાં આવે છે. આ એક કુદરતી અને અતિ સુંદર ખગોળીય ઘટના છે જે વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં દેખાશે.
કેમ લાલ થઈ જાય છે ચંદ્રમા?
જ્યારે પૃથ્વી સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે આવે છે ત્યારે ચંદ્રગ્રહણ થાય છે. આ સ્થિતિમાં પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે, જેનાથી તે ઢંકાઈ જાય છે. જોકે, તે સંપૂર્ણપણે અંધારું થતું નથી. જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે લાલ કિરણો પરાવર્તિત થાય છે અને ચંદ્ર પર પહોંચે છે. આ જ કારણ છે કે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્ર લાલ કે નારંગી રંગનો દેખાય છે. આ ઘટના ફક્ત પૂર્ણિમાના દિવસે જ જોવા મળે છે.
ગ્રહણનો સમય અને અવધિ
આ વખતે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તબક્કો જેને સંપૂર્ણતા કહેવાય છે, તે લગભગ 58 મિનિટ ચાલશે. આ સમય દરમિયાન ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે પૃથ્વીના પડછાયામાં રહેશે, ઘેરો લાલ દેખાશે. આ તબક્કો પૂર્વીય પ્રમાણભૂત સમય મુજબ સવારે 6:04 થી 7:02 વાગ્યા સુધી ચાલશે. ભારતીય સમય મુજબ, આ ઘટના દિવસ દરમિયાન બનશે.
કઈ જગ્યાઓ પર દેખાશે આ નજારો?
આ ચંદ્રગ્રહણ પૃથ્વીના તે ભાગોમાં દેખાશે જ્યાં રાત હશે. પશ્ચિમ ઉત્તર અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને પેસિફિક મહાસાગરની આસપાસના વિસ્તારોમાં તે સૌથી વધુ સ્પષ્ટ અને લાંબા સમય સુધી દેખાશે. પૂર્વ એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં તે સાંજે દેખાશે, જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય અમેરિકામાં તે સવારે દેખાશે. આફ્રિકા અને યુરોપના મોટાભાગના ભાગોમાં તે દેખાશે નહીં.
કેવી રીતે જોઈ શકાય બ્લડ મૂન?
ચંદ્રગ્રહણ જોવા માટે કોઈ ખાસ સાધનોની જરૂર નથી. તેને નરી આંખે સુરક્ષિત રીતે જોઈ શકાય છે. જો કે, જો તમે સ્પષ્ટ, અંધારાવાળી જગ્યાએ જાઓ છો, તો દૃશ્ય વધુ સારું રહેશે. દૂરબીન અથવા ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરવાથી ચંદ્રનો લાલ રંગ વધુ સ્પષ્ટ અને વધુ સુંદર દેખાશે.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્ર ધીમે ધીમે તેની તેજસ્વીતા ગુમાવે છે અને પછી ઘેરો લાલ થઈ જાય છે. આ પરિવર્તન જોવું એ એક રોમાંચક અનુભવ છે. 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ બ્લડ મૂન એક સમાન ખાસ દૃશ્ય રજૂ કરશે, જે ફક્ત ખગોળશાસ્ત્રના ઉત્સાહીઓ જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકો પણ જોવા માટે ઉત્સાહિત છે. જો આકાશ સ્વચ્છ રહે, તો આ દૃશ્ય યાદગાર સાબિત થઈ શકે છે.
