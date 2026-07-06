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  • /13 જુલાઈએ બનશે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ, 4 રાશિના જાતકોની હાલત થશે ખરાબ, જીવનમાં આવશે મુશ્કેલી

13 જુલાઈએ બનશે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ, 4 રાશિના જાતકોની હાલત થશે ખરાબ, જીવનમાં આવશે મુશ્કેલી

13 જુલાઈ 2026ના ષડાષ્ટક યોગ બનવાથી ચાર રાશિના જાતકોએ જીવનમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે ચે. આ દરમિયાન આ જાતકોને ધન, કરિયર અને પારિવારિક મામલામાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:12 PM IST
13 જુલાઈએ બનશે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ, 4 રાશિના જાતકોની હાલત થશે ખરાબ, જીવનમાં આવશે મુશ્કેલી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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