/13 જુલાઈએ બનશે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ, 4 રાશિના જાતકોની હાલત થશે ખરાબ, જીવનમાં આવશે મુશ્કેલી

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલ અને તેનાથી બની રહેલા યોગનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. તેમાંથી એક ષડાષ્ટક યોગ પણ છે, જેને ખુબ પડકારજનક માનવામાં આવે છે. 13 જુલાઈએ ડબલ ષડાષ્ટક યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષ ગણનાઓ અનુસાર ડબલ ષડાષ્ટક યોગની નકારાત્મક અસર કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. આ 4 રાશિઓની મુશ્કેલી વધી શકે છે. આવો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
શું છે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ?
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે બે ગ્રહ એકબીજાથી લગભગ 150 ડિગ્રીની સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે ષડાષ્ટક યોગ બને છે. 13 જુલાઈ 2026ના આ યોગ બે વખત બનવાનો છે. પ્રથમવાર સાંજે 6 કલાક 23 મિનિટ પર અને બીજીવાર રાત્રે 10 કલાક 13 મિનિટ પર આ યોગ બનશે. જ્યોતિષમાં તેને મિથુન સહિત આ રાશિઓ માટે ખતરનાક માનવામાં આવી રહ્યો છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ડબલ ષડાષ્ટક યોગ મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. આ જાતકોએ કારોબારમાં નવા લોકો પર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. ભાગીદારીમાં નુકસાન થવાની આશંકા છે. ખર્ચ વધવાથી આર્થિક દબાણનો અનુભવ થઈ શકે છે. સાથે વ્યસ્તતાને કારણે પરિવારને સમય ન આપવાથી સંબંધમાં અંતર વધી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ષડાષ્ટક યોગ અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ લોકોને આર્થિક મામલામાં ધૈર્ય રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન બનાવી રાખવું જરૂરી હશે. સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો સમજી-વિચારીને લો. પારિવારિક મામલામાં અપેક્ષિત સહયોગ ન મળવાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકોએ આ દરમિયાન કોઈ યોજના વગર રોકાણની શરૂઆત કરવાથી બચવું જોઈએ. ઉતાવળમાં લેવાયેલા નિર્ણય આર્થિક નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યોની સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે, તેથી વાતચીતમાં સંયમ રાખો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને ધન ખર્ચ કરવા સમયે સાવધાની રાખવી પડશે. યાત્રા દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બેદરકારીથી બચો. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજણ વધી શકે છે. તો સંતાનના કોઈ વિષયને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે.