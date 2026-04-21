જો તમને સપનામાં વારંવાર મોર દેખાય તો શું આ શુભ સંકેત છે કે અશુભ ? જાણો
Dream Astrology : મોરની સુંદરતા દરેકને મોહિત કરે છે. જો કે, જો આ મોર સપનામાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં દેખાય છે, તો આવા સપના વ્યક્તિના જીવન વિશે શું સંકેતો આપે છે ? તેના વિશે આ લેખમાં વિગતવાર જાણીશું.
- મોરનું સપનું જોવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે
- મોરનું સપનું સારા નસીબ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ દર્શાવે છે
- મોરના પીંછાનું સપનું જોવું એ ખૂબ જ શુભ સંકેત છે
Trending Photos
Dream Astrology : સ્વપ્ન શાસ્ત્રમાં મોરનું સપનું જોવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આવા સપના સારા નસીબ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ દર્શાવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ મોરને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા અને જ્યારે કોઈ મોરનું સપનું જુએ છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના જીવનમાં શુભ ફેરફારો, સમૃદ્ધિ અને સફળતા દર્શાવે છે. મોરનું સપનું જોવું એ માનમાં વધારો અને પ્રેમના આગમનનો સંકેત આપે છે. જો કે, મોરના સપના હંમેશા શુભ હોતા નથી. કેટલીકવાર મોરને લગતા કેટલાક સપનામાં અશુભ શુકન હોય છે.
મોરની જોડી દેખાવાનો અર્થ
જો કોઈ અપરિણીત વ્યક્તિ વારંવાર પોતાના સપનામાં મોરની જોડી એટલે કે મોર અને ઢેલને સાથે જુએ છે, તો તેણે સમજી જવું કે તેના લગ્ન ટૂંક સમયમાં ગોઠવાઈ શકે છે. એક સારો જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે જે તમારા જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ લાવી શકે.
સફેદ મોર દેખાવો
જો કોઈ વ્યક્તિને સપનામાં વારંવાર સફેદ મોર દેખાય છે, તો તેણે સમજવું જોઈએ કે તેના જીવનમાં સકારાત્મક નાણાકીય પરિવર્તન આવી રહ્યા છે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ વ્યક્તિ પર રહેશે અને તે અચાનક નોંધપાત્ર સંપત્તિ મેળવી શકે છે.
મોરના પીંછા દેખાવા
મોરના પીંછાનું સપનું જોવું એ ખૂબ જ શુભ સંકેત છે. આવા સ્વપ્નનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિની કુંડળીમાં બધા ગ્રહ દોષો દૂર થશે અને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. આવી વ્યક્તિને ભગવાન કૃષ્ણના વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે.
ક્યારે મોરના સપના અશુભ સંકેત આપે છે ?
મૃત મોર દેખાવો : આવા સપના નાણાકીય નુકસાન સૂચવે છે. વ્યક્તિનું સૌભાગ્ય દુર્ભાગ્યમાં ફેરવાઈ શકે છે.
મોરને લડતા જોવો : આ સ્વપ્ન વ્યક્તિમાં વધતા અહંકારનો સંકેત આપે છે.
મોર જમીન પર બેઠો દેખાવો : આવા સપના અશુભ માનવામાં આવે છે. તે કામમાં અવરોધો દર્શાવે છે.
કાળો મોર દેાખાવો : આ સ્વપ્ન માનમાં ઘટાડો અને વ્યક્તિ ભ્રમમાં ફસાઈ જવાની શક્યતા દર્શાવે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે