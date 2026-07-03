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53 વર્ષ બાદ બનશે અત્યંત દુર્લભ મહાસંયોગ, મેષ સહિત 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકશે, ધન-સંપત્તિ કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે

આ વખતે શ્રાવણ મહિનામાં એક વિશેષ સંયોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્ય ચમકાવનારો રહી શકે છે. ભગવાન શિવની અપાર કૃપા તમારા પર વરસી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓની યાદીમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:53 PM IST
53 વર્ષ બાદ બનશે અત્યંત દુર્લભ મહાસંયોગ, મેષ સહિત 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકશે, ધન-સંપત્તિ કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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