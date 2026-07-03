/53 વર્ષ બાદ બનશે અત્યંત દુર્લભ મહાસંયોગ, મેષ સહિત 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકશે, ધન-સંપત્તિ કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે

હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાવણ મહિનાનું ખુબ મહત્વ છે. દેવોના દેવ મહાદેવ અને માતા પાર્વતીની પૂજા અને આરાધના કરવામાં આવે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આ વર્ષે શ્રાવણ મહિનો 30 જુલાઈથી શરૂ થઈને 28 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે (અત્રે જણાવવાનું કે દેશના અનેક ભાગોમાં શ્રાવણ મહિનો વહેલો શરૂ થતો હોય છે) એવું કહેવાય છે કે જે પણ જાતકો શ્રાવણ મહિનાના બધા સોમવાર કરે તેમની ઈચ્છા ભગવાન શિવ પૂરી કરે છે.
આ વખતે શ્રાવણ મહિનો
આમ જોઈએ તો પંચાંગ મુજબ શ્રાવણ મહિનો 13 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને તેની પૂર્ણાહૂતિ 11 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ થશે. જો કે દેશના ઘણા ભાગોમાં શ્રાવણ મહિનો વહેલો શરૂ થશે જ્યાં 30 જુલાઈથી શરૂ થઈને 28 ઓગસ્ટે પૂરો થશે.
શુભ સંયોગ
જ્યોતિષાચાર્યોનું માનીએ તો આ વખતે શ્રાવણની શરૂઆત અનેક શુભ યોગો અને સંયોગોમાં થઈ રહી છે. જેમાં સૌથી વિશેષ છે આયુષ્યમાન યોગ. આ ઉપરાંત શ્રાવણ મહિનામાં ગુરુ, શુક્ર, અને ચંદ્રમાની યુતિથી ત્રિગ્રહી યોગ પણ બની રહ્યો છે. આ સાથે જ વક્રી શનિ અને ગુરુ પણ અસ્ત રહેશે. આ સંયોગ 53 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે.
ભગવાન શિવજીની આરાધનાના આ પવિત્ર મહિનામાં ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિના કારણે કેટલીક રાશિઓને ભોળાનાથની અપાર કૃપા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કરિયર, આર્થિક પ્રગતિ અને કૌટુંબિક જીવનમાં ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. જાણો કોને ફાયદો થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. ભગવાન શિવજીની કૃપાથી તમારા વિચારેલા કામ પૂરા થશે. નોકરીયાતોને કાર્યસ્થળે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જેનાથી તમારા પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વેપારીઓ માટે નફાના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. રોકાણથી પણ સારા લાભ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા છે. જેમને ભગવાન શિવે પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યો છે. આથી આ મહિનો તમારા માટે ભાગ્યશાળી રહી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલતો તણાવ ઘટશે. કૌટુંબિક જીવનમાં ખુશહાલી રહેશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારતા હોવ તો શ્રાવણ દરમિયાન તમને સારી ઓફર મળી શકે છે. સીનિયરોનો ભરપૂર સાથ મળશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે શ્રાવણનો મહિનો આત્મવિશ્વાસ અને માન સન્માનમાં વધારો લઈને આવી રહ્યો છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા ઘણી મજબૂત રહેશે. જો કોઈ નવો બિઝનેસ કે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું વિચારતા હોવ તો સફળતા મળવાના યોગ પ્રબળ છે. સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રે તમારો પ્રભાવ વધશે. શત્રુ હારશે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં રાહત મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
ભોળાનાથની કૃપાથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્ય પલટનારો રહી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાના યોગ છે. જે કામ લાંબા સમયથી અટકેલા હતા તે હવે તેજી પકડશે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં મધુરતા આવશે અને સ્વાસ્થ્યમાં પહેલા કરતા સુધારો જોવા મળશે.
વિશેષ લાભ મળે તે માટે અજમાવો આ ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)