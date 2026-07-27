/બુધ-મંગળની યુતિ બનાવશે દુર્લભ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ, આ 4 રાશિઓને કરાવશે અઢળક ધનલાભ; પ્રગતિના ખુલશે દ્વાર!

Dwidwadash Drishti Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહો વિશેષ સ્થિતિ પર આવીને અલગ-અલગ પ્રકારના યોગ બનાવે છે. આ જ રીતે બુધ અને મંગળ એકબીજાથી 30° પર આવીને દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. બુધ અને મંગળનો આ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ 8 ઓગસ્ટ 2026 શનિવારે બપોરે 02:59 વાગ્યે બનશે. આ યોગ કેટલાક કલાકો સુધી સક્રિય રહેશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને લાભ થશે. ધન, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિના માર્ગ ખુલી જશે. કરિયર અને આર્થિક જીવનમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ધન લાભના રસ્તા ખોલશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. કામમાં મન લાગશે અને વેપાર સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લેશે. કાર્યસ્થળ પર કામથી પ્રભાવિત કરશે. નોકરી સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટું પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અનેક બાબતોમાં લાભદાયી રહેશે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. બચત કરવામાં સફળ રહેશે. વિચારસરણીમાં સકારાત્મકતા આવશે. કોઈ મોટી મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે છે અને કોઈ જૂની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધ-મંગળનો આ યોગ શુભ પરિણામ આપી શકે છે. નવા કામની શરૂઆત માટે સમય સારો છે. ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે જેનાથી જૂના દેવાથી રાહત મળશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મહેનતની પ્રશંસા થશે. સંબંધોમાં સુધારો થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધ અને મંગળનો આ યોગ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. પ્રગતિ અને સફળતાના રસ્તાઓ ખુલી જશે. વેપારમાં ઉન્નતિની તકો મળશે. સિનિયરનો સાથ મળશે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને વિચારવાની-સમજવાની ક્ષમતા વધશે. આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી બનશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)