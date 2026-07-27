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બુધ-મંગળની યુતિ બનાવશે દુર્લભ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ, આ 4 રાશિઓને કરાવશે અઢળક ધનલાભ; પ્રગતિના ખુલશે દ્વાર!

Dwidwadash Drishti Yog 2026: બુધ અને મંગળ એકબીજાથી 30° પર આવીને 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. જીવનમાં ઉન્નતિના રસ્તાઓ ખુલી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:50 PM IST
બુધ-મંગળની યુતિ બનાવશે દુર્લભ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ, આ 4 રાશિઓને કરાવશે અઢળક ધનલાભ; પ્રગતિના ખુલશે દ્વાર!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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