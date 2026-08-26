/ગ્રહણ વખતે ચંદ્ર હશે રાહુના નક્ષત્રમાં, જાણો કઈ રાશિઓ માટે રહી શકે છે ઘાતક! સંભાળીને રહેજો

વર્ષ 2026નું બીજુ અને અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ આ વર્ષે 28 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રક્ષાબંધનના દિવસે થશે. ખગોળીય ગણતરીઓ પર ધ્યાન આપીએ તો આ એક આંશિક ચંદ્રગ્રહણ છે જે ભારતમાં જોવા મળશે નહીં. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ચંદ્રગ્રહણનો એ વાત સાથે ઊંડો સંબંધ છે કે ગ્રહણના સમયે ચંદ્રમા કઈ રાશિમાં છે અને કયા નક્ષત્રમાં છે. આ આંશિક ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્રમા શનિની કુંભ રાશિમાં અને રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં હશે. આ નક્ષત્રમાં ચંદ્રમા 29 ઓગસ્ટની સવાર 3.13 કલાક સુધી રહેશે અને આ દિવસે રાતે 9.37 સુધી કુંભ રાશિમાં હશે. હવે રાશિ ગ્રહ અને નક્ષત્રની સાથે ગ્રહણનું આ કોમ્બિનેશન કયા જાતકોના જીવનમાં પડકારો લાવી શકે તે ખાસ જાણો.
શતભિષા નક્ષત્ર અને કુંભ રાશિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કુંભ રાશિ એ વાયુ તત્વની રાશિ છે જેના સ્વામી ન્યાય અને કર્મફળના કારક ગ્રહ શનિ છે. જ્યારે શતભિષા નક્ષત્ર રાહુના સ્વામિત્વમાં આવે છે. આ નક્ષત્ર રહસ્યો, ચિકિત્સા, અને અચાનક ફેરફારનું નક્ષત્ર છે. ચંદ્રમા જ્યારે પણ કુંભ રાશિ અને રાહુના નક્ષત્ર શતભિષામાં ભ્રમણ કરે ત્યારે આા સમયે તે ગ્રહણ પીડિત અવસ્થામાં હોય છે. જેનો પ્રભાવ ખરાબ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં ચંદ્ર ગ્રહણનો અશુભ પ્રભાવ વધુ સક્રિય થાય છે. જેનાથી જાતકોને માનસિક તણાવ અને વિચારોમાં નકારાત્મકતા મહેસૂસ થાય છે. જાણો કોણે સાચવવું પડશે.
કર્ક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
મકર રાશિ
કુંભ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)