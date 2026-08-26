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ગ્રહણ વખતે ચંદ્ર હશે રાહુના નક્ષત્રમાં, જાણો કઈ રાશિઓ માટે રહી શકે છે ઘાતક! સંભાળીને રહેજો

28 તારીખે ચંદ્રગ્રહણ લાગવાનું છે. આ ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્રમા રાહુના નક્ષત્ર શતભિષામાં અને શનિની રાશિ કુંભમાં હશે. આ કોમ્બિનેશનનો શું અર્થ છે, ગ્રહણ ખતમ થયા બાદ અને ચંદ્રમાના રાશિ તથા નક્ષત્ર પરિવર્તન સુધી કઈ 4 રાશિના લોકોએ સાવધાન રહેવું જોઈએ તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:03 PM IST
ગ્રહણ વખતે ચંદ્ર હશે રાહુના નક્ષત્રમાં, જાણો કઈ રાશિઓ માટે રહી શકે છે ઘાતક! સંભાળીને રહેજો
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ગ્રહણ વખતે ચંદ્ર હશે રાહુના નક્ષત્રમાં, જાણો કઈ રાશિઓ માટે રહી શકે છે ઘાતક! સંભાળીને
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