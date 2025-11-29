Fasting: કઈ મનોકામના માટે કયા વારે વ્રત કરવું જોઈએ ? જાણો વ્રત સંબંધિત મહત્વનો નિયમ
Fasting According To Week Days: દેવી-દેવતાઓના આશીર્વાદ અને નવગ્રહોની શુભતા માટે વ્રત, પૂજા, પાઠ કરવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ કઈ કામનાની પૂર્તિ માટે સપ્તાહના કયા વારે વ્રત કરવું જોઈએ.
Fasting According To Week Days: હિન્દુ ધર્મમાં દેવી-દેવતાઓની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે અને ગ્રહની શુભતા માટે જપ તપ અને વ્રત કરવાની પરંપરા છે. જો વ્રતની વાત હોય તો સપ્તાહના દરેક દિવસના વ્રતનું અલગ અલગ ફળ હોય છે. અલગ અલગ કામનાની પૂર્તિ માટે સપ્તાહના અલગ અલગ દિવસે વ્રત રાખવાનું હોય છે. વ્રત અને ઉપવાસ ઈશ્વરની સમીપતા અને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી મોટું માધ્યમ છે. સપ્તાહના 7 દિવસમાં કયા દિવસે કયા દેવતા અને કયા ગ્રહ માટે વ્રત કરવાથી શુભ ફળ મળે આજે તમને જણાવીએ.
રવિવાર
હિન્દુ ધર્મમાં રવિવારનું વ્રત ભગવાન સૂર્યને સમર્પિત ગણાય છે. રવિવારે વ્રત કરવાથી સૂર્યનારાયણની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના પુણ્ય પ્રભાવથી વ્યક્તિના તેજમાં વૃદ્ધિ થાય છે સમાજમાં માન-સન્માન મળે છે. રવિવારે વ્રત કરવાથી સુખ સૌભાગ્ય વધે છે અને શત્રુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની કામના પૂર્ણ થાય છે.
સોમવાર
સોમવારનો દિવસ ભગવાન શિવ અને ચંદ્રગ્રહને સમર્પિત છે. સોમવારે વ્રત કરવાથી મહાદેવની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ચંદ્ર ગ્રહની શુભતા પ્રાપ્ત થાય છે. સોમવારે વ્રત કરવાથી વ્યક્તિને સુખ, સૌભાગ્ય, સંપત્તિ અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.
મંગળવાર
મંગળવારનું વ્રત હનુમાનજીને સમર્પિત ગણાય છે. મંગળવારે વિધિપૂર્વક વ્રત કરવાથી સાધકને ભૂમિ, વાહન, ભવનનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મંગળવારના વ્રતના પુણ્ય પ્રભાવથી વ્યક્તિની અંદર તેજ અને સાહસ વધે છે.
બુધવાર
હિન્દુ માન્યતા અનુસાર બુધવારનું વ્રત ભગવાન ગણપતિ અને બુધ ગ્રહને સમર્પિત ગણાય છે. બુધવારે વ્રત કરવાથી વ્યક્તિનું કરિયર અને વેપાર વધે છે. સાથે જ બુદ્ધિ અને વિવેકના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
ગુરૂવાર
હિન્દુ ધર્મમાં ગુરૂવારનો દિવસ દેવગુરુ બ્રહસ્પતિ અને ભગવાન વિષ્ણુની સાધના માટે ન હોય છે. માન્યતા છે કે આ દિવસે વ્રત કરવાથી કુંડળીમાં ગૃહસ્પતિની સ્થિતિ મજબૂત થાય છે અને ભગવાન વિષ્ણુની કૃપાથી વ્યક્તિને સુખ, સૌભાગ્ય, માન, સન્માનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
શુક્રવાર
શુક્રવારનો દિવસ દેવી દુર્ગા, માતા લક્ષ્મી અને શુક્ર ગ્રહ સંબંધિત પૂજા કરવા માટે ન હોય છે. શુક્રવારે વ્રત કરવાથી વ્યક્તિના જીવનની સુખ સાધન પ્રાપ્ત કરવાની કામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. શુક્રવારે વ્રત કરનાર વ્યક્તિને જીવનમાં વૈભવ અને સુખી દાંપત્ય જીવનના આશીર્વાદ મળી શકે છે. શુક્રવારે વ્રત કરવાથી તમામ પ્રકારની કામનાઓની પૂર્તિની સાથે સંતાન આયુ વૃદ્ધિના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
શનિવાર
સનાતન ધર્મમાં શનિવારનું વ્રત શનિ ગ્રહ સમર્પિત ગણાય છે. શનિવારે વ્રત કરવાથી શનિ ગ્રહ શાંત થાય છે અને જીવનની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે સાથે જ વ્યક્તિ શત્રુઓથી સુરક્ષિત રહે છે. શનિવારે વ્રત કરવાથી વ્યક્તિને કારોબારમાં શુભતા અને લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને શનિ સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળી શકે છે.
