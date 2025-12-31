ખુબ જ ખતરનાક હશે 2026ની આ રાત, ધરતી પર ઉઠશે આગની જ્વાળાઓ, આકાશમાં લોહીની જેમ લાલ થશે ચંદ્રમાં
વર્ષ 2026માં અનેક એવી ખાસ ઘટનાઓ ઘટવાની છે જેમાંથી કેટલીક ઘટનાઓનું ઘટવું નક્કી છે જ્યારે કેટલીક ભવિષ્યવાણી પર અસમંજસ છે. આજે અમે તમને માર્ચની એક એવી રાત વિશે જણાવીશું જે ખુબ ખતરનાક પણ સાબિત થઈ શકે છે.
જ્યારે ચંદ્રમા ધરતી અને સૂર્ય એક જ લાઈનમાં આવે છે ત્યારે ગ્રહણ લાગે છે. દર વર્ષે આવી સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ બંને થતા હોય છે. આવનારા વર્ષ 2026માં પણ 4 ગ્રહણ લાગશે જેમાંથી 2 સૂર્યગ્રહણ અને 2 ચંદ્રગ્રહણ છે. આ ગ્રહણ જે જગ્યાએ દેખાય ત્યાં તેની અસર વધુ હોય છે. ખાસ કરીને હિન્દુ ધર્મમાં અને જ્યોતિષમાં સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણને વિશેષ દરજ્જો મળેલો છે. ગ્રહણના દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય થતા નથી. એટલે સુધી કે ગ્રહણકાળ અને સૂતક કાળમાં નિયમિત પૂજા પાઠ, ખાણી પીણી વગેરે પણ વર્જિત હોય છે. વર્ષ 2026નું પહેલું ગ્રહણ એક તો ખાસ અવસરે એટલે કે હોળીના દિવસે થઈ રહ્યું છે અને તેમાં પણ તે ભારતમાં જોવા મળવાનું છે. જેનાથી તેનો સૂતકકાળ માન્ય ગણાશે.
વર્ષ 2026નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ
વર્ષ 2026માં હોળિકા દહનની રાતે એક દુર્લભ યોગ બની રહ્યો છે. 3 માર્ચ 2026ના રોજ હોલિકા દહનના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ લાગશે. આવો સંયોગ અનેક દાયકાઓ બાદ બનશે. જ્યારે હોલિકા દહનના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ થવાની સાથે સાથે દેખાશે પણ ખરું. આથી ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થયાના 9 કલાક પહેલાથી તેનો સૂતકકાળ પણ શરૂ થઈ જશે. રંગોના તહેવાર હોળીના દિવસે ચંદ્રગ્રહણનું થવું અને ભારતમાં જોવા મળવું એ ખુબ ખાસ છે. તેની પહેલા હોળી પર જે પણ ગ્રહણ લાગ્યા છે તે ભારતમાં જોવા મળ્યા નથી. જેનાથી તેનો સૂતકકાળ લાગ્યો નથી, આથી હોળીના તહેવાર પર કોઈ ખાસ અડચણો આવી નથી.
હોળિકા દહનના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ
ફાગણી પૂનમે ચંદ્રગ્રહણ થશે અને તે ભારતના અનેક રાજ્યોમાં જોવા મળશે. આ ચંદ્રગ્રહણ સિંહ રાશિમાં લાગશે અને તેની સાથે ક્રૂર ગ્રહ કેતુ પણ હશે. હોળિકા દહનના દિવસે આ ખંડગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણની શરૂઆત 3 માર્ચ 2026ના રોજ બપોરે 3.20 કલાકે થશે અને સમાપન સાંજે 6.47 કલાકે થશે. આ ગ્રહણનો કુલ સમય લગભગ 3 કલાક અને 27 મિનિટ હશે અને સૂતકકાળ 9 કલાક પહેલા સવારે 6 વાગે જ શરૂ થઈ જશે. જે ગ્રહણ સમાપ્ત થયાની સાથે પૂરો થશે. આથી આ વર્ષે હોળિકા દહન સાંજે 6.47 કલાક બાદ જ થઈ શકશે. હોળિકા દહન પર થનારા આ ચંદ્રગ્રહણ ગ્રસ્તોદય ગ્રહણ પણ કહેવાય છે. આ દિવસે ચંદ્રમા લોહીની જેમ લાલ જોવા મળશે. જેને બ્લડ મૂન પણ કહેવાય છે.
હોળિકા દહનની કહાની
પોતાના સગા ભાઈના 6 વર્ષના પુત્ર પ્રહલાદને લઈને ચિતામાં બેઠેલી હોલિકા પોતે બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ભક્ત પ્રહલાદ બચી ગયા હતા. શ્રીહરિ વિષ્ણુએ પોતાના ભક્તની રક્ષા કરી હતી. ત્યારથી બુરાઈ પર અચ્છાઈ અને અધર્મ પર ધર્મની જીતના પર્વ તરીકે દર વર્ષે હોળિકા દહન કરવામાં આવે છે.
હિન્દુ ધર્મ અને જ્યોતિષમાં ચંદ્રગ્રહણને અશુભ ગણવામાં આવે છે. કારણ કે આ સમય દરમિયાન વાતાવરણમાં નકારાત્મકતા વધી જાય છેય તેમાં પણ હોળીની રાતે તંત્ર-મંત્ર, કાળો જાદુ, વગેરે બહુ થતું હોય છે. આવામાં હોળી પર ચંદ્રગ્રહણ થવાથી લોકોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. નશો કરવાથી બચો, સુમસામ સ્થળોએ ન જવું.
