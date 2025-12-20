Prev
Navpancham Rajyog: 30 વર્ષ બાદ બનશે નવપંચમ યોગ, આ જાતકો પર મહેરબાન થશે શનિદેવ

Navpancham Rajyog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં નવપંચમ યોગને અત્યંત શુભ અને ફળયાદી યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે બે ગ્રહ આપસમાં પંચમ (પાંચમા) અને નવમ (નવમાં) ભાવમાં કે રાશિમાં સ્થિત હોય છે. પંચમ ભાવ બુદ્ધિ, શિક્ષણ, રચનાત્મકતા અને સંતાન સાથે જોડાયેલો હોય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:07 PM IST

Navpancham Rajyog: 30 વર્ષ બાદ બનશે નવપંચમ યોગ, આ જાતકો પર મહેરબાન થશે શનિદેવ

Navpancham Rajyog: વર્ષ 2026ની શરૂઆત જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાની છે. મકર સંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ મનાવવામાં આવછે અને તેના એક દિવસ બાદ 15 જાન્યુઆરી 2026ના વર્ષનો પ્રથમ નવપંચમ રાજયોગ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં નવપંચમ યોગને અત્યંત શુભ યોગ માનવામાં આવે છે, જે જીવનમાં પ્રગતિ, સૌભાગ્ય અને સકારાત્મક ફેરફાર લાવે છે.

દૃક પંચાંગ અનુસાર 15 જાન્યુઆરીએ સાંજે 8.49 કલાકે જ્યારે બુધ અને યુરેનસ ગ્રહ આપસમાં 120 ડિગ્રી કોણ પર સ્થિત હશે, ત્યારે આ યોગનું નિર્માણ થશે. આ દરમિયાન બુધ ગ્રહ મકર રાશિમાં અને યુરેનસ ગ્રહ વૃષભ રાશિમાં રહેશે, જેનાથી નવમ અને પંચમ ભાવનો સંયોગ બનશે.

આ યોગ બધી રાશિઓને કોઈને કોઈ રૂપે પ્રભાવિત કરશે, પરંતુ ચાર રાશિઓ માટે આ વિશેષ રૂપે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે, આ નવપંચમ યોગ નાણાકીય શક્તિ અને સ્થિરતા દર્શાવે છે. લાંબા સમયથી કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો હવે ફળ આપશે. નાણાકીય બાબતો સંતુલિત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુમેળભર્યું રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી છબી સકારાત્મક રહેશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. જો તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરવા માંગો છો, તો સમય તમારા પક્ષમાં રહેશે.

મિથુન
મિથુન રાશિના જાતકો માટે, આ યોગ વર્ષની શરૂઆતમાં સારા સમાચાર લાવશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નવી તકો, નફાકારક સોદા અને ગ્રાહકોમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતામાં વધારો થવાથી સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી વિચારસરણી અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ખાસ કરીને અસરકારક રહેશે.

કર્ક
કર્ક રાશિના જાતકો માટે, આ નવપંચમ યોગ તેમની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. અચાનક નાણાકીય લાભ અથવા અટકેલા ભંડોળની પુનઃપ્રાપ્તિ શક્ય છે. રોકાણ, ભાગીદારી અથવા મિલકત સંબંધિત નિર્ણયો લેવા માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે ​​અને સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે. નસીબ તેમના પક્ષમાં હોવાથી, લીધેલા નિર્ણયો સફળ સાબિત થઈ શકે છે. લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાનું સરળ બનશે.

મકર રાશિ
મકર રાશિ માટે આ શુભ યોગ આત્મવિશ્વાસ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. સામાજિક અને પ્રોફેશનલ જીવનમાં તમારી ઓળખ મજબૂત થશે. નોકરી કે વેપારમાં નવી તક મળી શકે છે. સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. પરિવારનો સહયોગ તમને ભાવનાત્મક બળ આપશે. આ સમય નવા રસ્તા શોધવા અને તેને સફળતામાં પરિવર્તિત કરવા માટે અનુકૂળ છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

 

 

