/પરમાણુ વિનાશથી લઈને કળિયુગના અંત સુધી... બહાઉલ્લાહની એ ભવિષ્યવાણીઓ જે તમારા રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે!

Bahaullah Prophecy: ઇતિહાસે ઘણા ભવિષ્યવાણી કરતા લોકો જોયા છે, જેમના શબ્દોએ દુનિયાને હચમચાવી દીધી હતી. નોસ્ટ્રાડેમસથી લઈને બાબા વેંગા સુધી, બધાએ ભવિષ્યના સંકેતો આપ્યા હતા. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે 19મી સદીના એક આધ્યાત્મિક સંદેશવાહકે સદીઓ પહેલા આધુનિક વિશ્વ અને પરમાણુ વિનાશની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે ભવિષ્યવાણી હવે શાબ્દિક રીતે સાચી પડી રહી છે?
અમે બહાઉલ્લાહ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમણે બહાઉલ્લાહ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી. પરંતુ તે ફક્ત એક ધાર્મિક નેતા નથી, પરંતુ એક ભવિષ્યવાણી કરનાર પણ છે જેમણે ભવિષ્યની ભયાનકતાઓ ઘણા સમય પહેલા જોઈ હતી.
પરમાણુ શક્તિ અને વિનાશની સચોટ ભવિષ્યવાણી
બહાઉલ્લાહની ભવિષ્યવાણીઓ ભયાનક નહોતી, પરંતુ ચેતવણી આપતી હતી. તેમણે પૃથ્વીની અંદર છુપાયેલી એક વિનાશક શક્તિ વિશે વાત કરી હતી, એટલી ભયાનક હતી કે તે સમગ્ર વાતાવરણને ઝેરી બનાવી દેશે અને શહેરોને એક ક્ષણમાં રાખમાં ફેરવી દેશે. આજની દુનિયામાં, આને પરમાણુ શસ્ત્રોની સૌથી સચોટ ભવિષ્યવાણી તરીકે જોવામાં આવે છે.
જર્મની માટે મુખ્ય ભવિષ્યવાણી
માત્ર આ જ નહીં, બહાઉલ્લાહે તેમના લખાણોમાં જર્મનીના ભવિષ્યનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે જર્મનીને બે વાર ભયંકર દુઃખ અને વિનાશનો સામનો કરવો પડશે. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે બે વિશ્વયુદ્ધોએ જર્મનીનો ચહેરો કેવી રીતે બદલી નાખ્યો.
રાજાઓને ચેતવણી
તેમના કારાવાસ દરમિયાન, બહાઉલ્લાહે નેપોલિયન ત્રીજા, ઝાર એલેક્ઝાન્ડર બીજા અને પર્શિયાના શાહ જેવા વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી રાજાઓને પત્રો લખ્યા, અને તેમને ચેતવણી આપી કે તેઓ ઘમંડ અને જુલમનો માર્ગ છોડી દે, નહીં તો તેમની શક્તિ ખોવાઈ જાય. થોડા જ સમયમાં, ઇતિહાસે વળાંક લીધો, અને આ મહાન સામ્રાજ્યો પત્તાના ઘરની જેમ તૂટી પડ્યા.
વિશ્વ શાંતિનું સ્વપ્ન અને માનવતાનો સંદેશ
માનવતા મુશ્કેલ યુગમાંથી પસાર થઈ રહી હોવા છતાં, બહાઉલ્લાહનું વિઝન સુસંગત રહે છે. તેમણે સૌથી મહાન શાંતિ વિશે વાત કરી, જ્યાં ધર્મ, જાતિ અને રાષ્ટ્રીયતાની દિવાલો તૂટી પડશે. તેમના મુખ્ય પુસ્તક, કિતાબ-એ-અકદાસના ઉપદેશો આજે પણ વિશ્વભરના 236થી વધુ દેશોમાં શાંતિ અને એકતાનો આધાર છે.