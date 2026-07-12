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પરમાણુ વિનાશથી લઈને કળિયુગના અંત સુધી... બહાઉલ્લાહની એ ભવિષ્યવાણીઓ જે તમારા રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે!

Bahaullah Prophecy: બહાઉલ્લાહની રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીઓ આજે સાચી પડી રહી છે. પરમાણુ યુદ્ધથી લઈને કલિયુગના અંત સુધી, શું આપણું ભવિષ્ય સદીઓ પહેલા લખાયું હતું?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:00 PM IST
પરમાણુ વિનાશથી લઈને કળિયુગના અંત સુધી... બહાઉલ્લાહની એ ભવિષ્યવાણીઓ જે તમારા રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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