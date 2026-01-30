Plane Crash Prediction: શનિ-રાહુથી લઈને મંગળ સુધી, પ્લેન ક્રેશ જેવી દુર્ઘટનાઓ માટે આ 3 ગ્રહો છે જવાબદાર, જાણો ઉપાય
Plane Crash Prediction: દેશભરમાં સમયાંતરે બનતા પ્લેન ક્રેશ જેવા ભયાનક અકસ્માતો આખા દેશને હચમચાવી નાંખનારા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં હવાઈ દુર્ઘટનાઓ માટે ત્રણ ગ્રહોને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે? એવું માનવામાં આવે છે કે શનિ, રાહુ અને કેતુ ગ્રહોની અશુભ ચાલ અને યુતિ ઘણીવાર અચાનક મોટી દુર્ઘટનાઓનું કારણ બને છે. ચાલો આ ત્રણ ગ્રહોનું મહત્વ, જીવન પર તેમની અસર અને તેની સાથે સંકળાયેલા જ્યોતિષીય ઉપાયોની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ.
Plane Crash Prediction: જ્યોતિષશાસ્ત્ર એક પ્રાચીન ભારતીય વિજ્ઞાન છે, જે જીવનમાં નાની અને મોટી ઘટનાઓ, શુભ અને અશુભ બંનેને ગ્રહોની ચાલ સાથે જોડવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય, ત્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં અનિચ્છનીય અને અણધારી ઘટનાઓ બને છે. વિમાન દુર્ઘટના જેવા મોટા અકસ્માતો પણ ચોક્કસ ગ્રહોના પ્રભાવને કારણે થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે.
ખાસ કરીને શનિ, રાહુ અને મંગળ આકસ્મિત અને ગંભીર હવાઈ અકસ્માતો સાથે જોડવામાં આવે છે. અહીં, તમે શીખી શકો છો કે શા માટે શનિ, રાહુ અને મંગળને વિમાન દુર્ઘટના જેવા અકસ્માતો માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે.
શનિના પ્રભાવ અને ઉપાયો
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિને મુશ્કેલીઓ, લાંબી બીમારીઓ અને તકનીકી ક્ષેત્રોમાં મુશ્કેલીઓનું કારણ માનવામાં આવે છે. કુંડળીમાં શનિની અશુભ સ્થિતિનું કારણ અચાનક ઇજાઓ તરફ દોરી શકે છે. વાહન અકસ્માતમાં અકાળ મૃત્યુની પણ શક્યતા છે.
ઉપાય: નિયમિતપણે શનિ ભગવાન અને પીપળાના વૃક્ષની પૂજા કરો. ઉપરાંત, અન્ય લોકોને આર્થિક મદદ કરો અને સારા કાર્યો કરો.
રાહુ ગ્રહનો પ્રભાવ અને ઉપાય
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, રાહુને છાયા ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે મૂંઝવણ અને અચાનક ઘટનાઓ માટે જવાબદાર મનાય છે. જે લોકોની કુંડળીમાં રાહુ બળવાન નથી, અથવા જેમની કુંડળી અન્ય ગ્રહો સાથે અશુભ રીતે જોડાયેલી છે, તેઓ વારંવાર અકસ્માતોનો સામનો કરે છે. તેઓ વિમાન દુર્ઘટના જેવા વિનાશક અકસ્માતમાં અણધારી રીતે મૃત્યુ પણ પામી શકે છે.
ઉપાય: નિયમિતપણે ભગવાન શિવ અને કાલ ભૈરવની પૂજા કરો. ઉપરાંત, શનિવારે પૂજા કર્યા પછી કાળા તલ, તેલ, પૈસા અથવા ધાબળાનું દાન કરો.
મંગળ ગ્રહનો પ્રભાવ અને ઉપાય
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળ ગ્રહને ઉર્જા, ક્રોધ અને દુર્ઘટનાનો કારક માનવામાં આવે છે. તેની અશુભ સ્થિતિ વિમાન દુર્ઘટના જેવા મોટા અકસ્માતોમાં મૃત્યુ માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે.
ઉપાય: નિયમિતપણે ભગવાન હનુમાન અને ભગવાન મંગળની પૂજા કરો. ઉપરાંત, સમયાંતરે લાલ રંગની વસ્તુઓનું દાન કરો.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે અને ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. Z 24 કલાક તેનું સમર્થન કરતું નથી.
