Diwali 2025: દિવાળી પર ભદ્રા અને રાહુકાલ ક્યાથી કેટલો સમય રહેશે, પૂજા પહેલા જાણી લો
Diwali Puja Muhurat 2025 : દિવાળી પર ભદ્રા અને રાહુકાલ ક્યારે રહેશે અને પૂજા માટે કયા શુભ સમય રહેશે, તે જાણી લેવું જરૂરી છે
Diwali 2025 Bhadra and Rahukaal: આજે, સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025, કાર્તિક અમાવસ્યાના દિવસે, દિવાળીનો તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. શુભ સમય દરમિયાન દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવામાં આવશે. આ ધાર્મિક વિધિઓ યોગ્ય રીતે કરવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ અને ખુશી આવે છે. જો કે, એ સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે દિવાળી પૂજા શુભ સમય દરમિયાન કરવામાં આવે અને ભદ્રા કે રાહુકાલ ચાલુ ન હોય.
આપણે પૂજા માટે શુભ સમય, ભદ્રાકાલ અને રાહુકાલ વિશે જાણીશું. દૃક પંચાંગ મુજબ, ભદ્રા અને રાહુકાલ દિવાળી પર પ્રભાવમાં રહેશે, પરંતુ આ પૂજામાં અવરોધ નહીં આવે. સૌ પ્રથમ, આપણે એ જાણવાની જરૂર છે કે દિવાળી પર ભદ્રકાળ અને રાહુકાલ ક્યારે રહેશે, કારણ કે બંને અશુભ કાળ છે, અને આ કાળ દરમિયાન કોઈપણ શુભ કે શુભ કાર્ય કે ધાર્મિક વિધિ પ્રતિબંધિત છે.
દિવાળી પર ભદ્રકાળ કેટલો સમય રહેશે? (Diwali 2025 Bhadra Kaal)
દ્રિક પંચાંગ મુજબ, ભદ્રકાળ આજે, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ દિવાળી પર સવારે 6:08 થી 8:15 સુધી રહેશે. જોકે, ભદ્ર સ્વર્ગમાં રહેશે, તેથી દિવાળી પૂજા કે તહેવાર પર કોઈ નકારાત્મક અસર પડશે નહીં.
દિવાળી પર રાહુકાલ કેટલો સમય રહેશે? (Diwali 2025 Rahu Kaal)
રાહુકાલ પણ એક અશુભ કાળ છે જે દરમિયાન કોઈપણ શુભ કે શુભ વિધિઓ, પૂજા વગેરે પ્રતિબંધિત છે. ચાલો જાણીએ કે આ વખતે દિવાળી પર રાહુકાલ ક્યારે અને કેટલો સમય રહેશે.દ્રિક પંચાંગ મુજબ, રાહુકાલ 20 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 7:55 થી 9:20 સુધી રહેશે. આ સમય દરમિયાન કોઈ પૂજા કે ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવશે નહીં.
દિવાળી પૂજા માટે શુભ સમય (Diwali 2025 Shubh Muhurt)
દિવાળી પૂજા માટે ત્રણ શુભ સમય છે. ચાલો દરેક સમયનું અન્વેષણ કરીએ.
- પહેલો શુભ સમય પ્રદોષ કાળ દરમિયાન છે, સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સાંજે 5:46 થી 8:18 વાગ્યા સુધી.
- બીજો શુભ સમય વૃષભ કાળ દરમિયાન છે, સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સાંજે 7:08 થી 9:03 વાગ્યા સુધી.
- ત્રીજો અને સૌથી શુભ સમય સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સાંજે 7:08 થી 8:18 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ સમય સ્લોટ લક્ષ્મી-ગણેશ પૂજા માટે 1 કલાક અને 11 મિનિટનો છે.
દેવી લક્ષ્મીની પૂજા માટે થાળીમાં શું સમાવવું:
અગિયાર દીવા, ફુલેલા ભાત, ખાંડની મીઠાઈ, મીઠાઈઓ, મીઠાઈઓ, કપડાં, ઘરેણાં, ચંદનનો લેપ, સિંદૂર, સોપારી, સોપારીનું પાન, ફૂલો, દૂર્વા (સૂર્યમુખી), ચોખા, લવિંગ, એલચી, કેસર અને કપૂર, હળદર અને ચૂનોનો લેપ, અત્તર, ધૂપ, કુમકુમ, ધૂપ લાકડીઓ અને દીવો.
