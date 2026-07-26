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અષાઢી પૂનમ પર બની રહ્યો છે શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગ, આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ધનલાભ; જીવશે રાજા જેવી જિંદગી!

Gajakesari Rajyog 2026: 29 જુલાઈ આષાઢી પૂનમના રોજ શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ રાશિઓ કઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:42 PM IST
અષાઢી પૂનમ પર બની રહ્યો છે શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગ, આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ધનલાભ; જીવશે રાજા જેવી જિંદગી!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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