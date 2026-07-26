/અષાઢી પૂનમ પર બની રહ્યો છે શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગ, આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ધનલાભ; જીવશે રાજા જેવી જિંદગી!

Gajakesari Rajyog 2026: આષાઢી પૂનમના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ગુરુ બૃહસ્પતિ ગ્રહનું ભ્રમણ કર્ક રાશિમાં હશે. આ રીતે ગુરુ-ચંદ્ર વચ્ચે સમસપ્તક યોગનું નિર્માણ થવાથી ગજકેસરી રાજયોગ બનશે. આ યોગ 48 થી 54 કલાક સુધી સક્રિય રહી શકે છે. ગજકેસરી રાજયોગ 4 રાશિના લોકો માટે અતિશય શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જ્ઞાનના કારક ગુરુ અને મનના કારક ચંદ્ર વચ્ચે જ્યારે યુતિ થાય છે અથવા આ બન્ને ગ્રહો એકબીજાથી સાતમા ભાવમાં હોય છે ત્યારે ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, કઈ 4 રાશિના જાતકોને આ રાજયોગથી સુખ, સન્માન અને ધનની પ્રાપ્તિ થશે.
કર્ક રાશિ
ગજકેસરી યોગ કર્ક રાશિને અતિશય શુભ પરિણામ આપી શકે છે. આર્થિક લાભના રસ્તાઓ ખુલી જશે. આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક વિષયોમાં રૂચિ વધશે. જૂની મનોકામના પૂરી થઈ શકે છે. સુખ અને મનની શાંતિમાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં ધારેલી સફળતા મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
ગજકેસરી યોગ કન્યા રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. આર્થિક પક્ષમાં સુધારો થશે. ચારેય તરફથી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકશે. સમાજમાં સન્માન અને કાર્યસ્થળ પર પદ વધશે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઈચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વિચારસરણીમાં સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે.
ધન રાશિ
ગજકેસરી યોગ ધન રાશિના જાતકો માટે સફળતાના માર્ગ ખોલશે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટું પદ પ્રાપ્ત થવાના યોગ બનશે. અગાઉની મહેનતનું શુભ પરિણામ મળશે. મોટા ખુશખબર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ થઈ શકે છે. આવકમાં વૃદ્ધિ થશે.
મીન રાશિ
ગજકેસરી યોગ મીન રાશિના જાતકો માટે લાભના માર્ગ ખોલશે. જૂના રોકાણથી મોટા ધનલાભના યોગ છે. અટવાયેલી યોજનાઓ પર કામ શરૂ થઈ શકાશે. માનસિક શાંતિ મળશે. પરિવાર સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો મતભેદ દૂર થશે. નોકરીની શોધ પૂરી થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)