ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Gajkesari Rajyog: ગજકેસરી રાજયોગમાં થશે 2026ની શરૂઆત, પહેલા અઠવાડિયાથી જ આ રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Gajkesari Rajyog: ગજકેસરી રાજ્યોગ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ શુભ યોગ માનવામાં આવે છે. જ્યારે ગુરુ (બૃહસ્પતિ) અને ચંદ્રમાં કોઈ વ્યક્તિની કુંડલીમાં એક જ ભાવમાં હોય અથવા એકબીજાના કેન્દ્ર સ્થામાં સ્થિત હોય ત્યારે આ રાજયોગ બને છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:24 PM IST

Gajkesari Rajyog 2026: વર્ષ 2026ની શરૂઆત ખૂબ જ શુભ અને મંગળકારી યોગ સાથે થવા જઈ રહી છે. નવા વર્ષનું આગમન એક એવા અદ્ભુત સંયોગમાં થશે જે ઘણા લોકોના જીવનમાં ધન, ખ્યાતિ અને સમૃદ્ધિના દ્વાર ખોલશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 2026ની શરૂઆતમાં ગજકેસરી રાજયોગ બની રહ્યો છે. આ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી યોગ માનવામાં આવે છે, જે અપાર ધન-સંપત્તિ, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માન પ્રદાન કરે છે. ગુરુદેવ બૃહસ્પતિ 2026માં મિથુન રાશિમાં વિરાજમાન રહેશે. ગુરુ 11 નવેમ્બર 2025થી વક્રી અવસ્થામાં છે. નવા વર્ષના શરૂઆતના મહિનાઓ સુધી વક્રી રહેશે.

આ દરમિયાન 2 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 9:25 વાગ્યે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. 4 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 9:42 વાગ્યે ચંદ્ર અહીં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મિથુન રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે અને જે જાતકોની કુંડળી તેનો પ્રભાવ પડે છે, તેમના જીવનમાં આર્થિક પ્રગતિ, બિઝનેસમાં સફળતા અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય છે. આ યોગ બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં પણ સુધારો કરે છે. આ ખાસ યોગના પ્રભાવને કારણે ત્રણ રાશિઓ પર માં લક્ષ્મીના વિશેષ આશીર્વાદ વરસશે. આ જાતકોને અણધાર્યો લાભ, નવી તકો અને આર્થિક સ્થિરતા મળી શકે છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો પર માં લક્ષ્મીની કૃપા તો રહે જ છે, પરંતુ 2026ની શરૂઆતમાં બની રહેલ ગજકેસરી રાજયોગ તેમના જીવનમાં ખાસ કરીને શુભ પરિણામો લાવશે. આ સમયગાળો વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક, પારિવારિક અને સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. 

જૂની બીમારીઓ દૂર થશે અને તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અપરિણીત જાતકો માટે લગ્નનો યોગ બનશે, જ્યારે પરિવારમાં શુભ આયોજન થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા જાતકોને નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે, જેનાથી તેમની ખ્યાતિ અને ધન બન્નેમાં વધારો થશે.

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિમાં જ ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ ગજકેસરી રાજયોગ બની રહ્યો છે, તેથી આ રાશિના જાતકોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. આ સમયગાળો તેમના માટે પ્રગતિ, સફળતા અને સન્માન લાવશે. 

નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અને આર્થિક લાભની તકો મળશે, જ્યારે બિઝનેસ કરતા જાતકોને સારો નફો અને નવો વિસ્તરણ જોવા મળશે. તમારા વાણીનો પ્રભાવ લોકો પર ઊંડી અસર કરશે, જેનાથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. સામાજિક અને પારિવારિક સ્તરે માન-સન્માન વધશે અને અપરિણીત જાતકો માટે લગ્નની સંભાવનાઓ મજબૂત રહેશે. એકંદરે મિથુન રાશિ માટે આ સમયગાળો પ્રગતિ, સમૃદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠાથી ભરપૂર રહેશે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને માં લક્ષ્મીના વિશેષ આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે, અને જાન્યુઆરી 2026ની શરૂઆતમાં બની રહેલ ગજકેસરી રાજયોગ તેમના જીવનમાં ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ લઈને લાવશે. આ સમયગાળો તુલા રાશિના જાતકો માટે કરિયર, ધન અને સંબંધોમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે.

કરિયરમાં નવી તકો ઉભરી આવશે. તમારી મહેનતની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને સતત સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ સંભવ છે. આ ઉપરાંત પરિવારમાં પ્રેમ, સંવાદિતા અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Gajkesari Rajyogchandra guru yutiastrologyગજકેસરી રાજયોગગુરુ ચંદ્રની યુતિ

