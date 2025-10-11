Prev
Next

Gajkesari Yog 2025: કાલે બની રહ્યો છે ગજકેસરી યોગ, આ 3 રાશિઓનો શરૂ થઈ શકે છે 'સુવર્ણકાળ'

Gajkesari Yoga 2025: 12 ઓક્ટોબર એટલે કે કાલે ચંદ્રમા મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરવાના છે. આ રાશિમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પહેલાથી જ બિરાજમાન છે. આ રીતે મિથુન રાશિમાં ગુરુ-ચંદ્રમાની હાજરી ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરશે, જે ત્રણ રાશિના જાતકોને માલામાલ કરી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:34 PM IST

Trending Photos

Gajkesari Yog 2025: કાલે બની રહ્યો છે ગજકેસરી યોગ, આ 3 રાશિઓનો શરૂ થઈ શકે છે 'સુવર્ણકાળ'

Gajkesari Yoga 2025: 12 ઓક્ટોબરની તારીખ જ્યોતિષ શાસ્ત્રના દૃષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ રહેવાની છે. આ દિવસે ગુરુ અને ચંદ્રમા મળીને ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરવાના છે. 12 ઓક્ટોબર એટલે કે કાલે ચંદ્રમા મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલાથી જ બિરાજમાન છે. મિથુન રાશિમાં ગુરુ-ચંદ્રમાની હાજરી ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરવાની છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં તેને અત્યંત શક્તિશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષવિદોનું કહેવું છે કે આ શુભ યોગ ત્રણ રાશિના જાતકોને કારકિર્દી, આર્થિક અને સ્વાસ્થ્યના મોરચે સારા પરિણામ આપવાનો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મિથુન રાશિ
ગજકેસરી યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે કલ્યાણકારી માનવામાં આવી રહ્યો છે. દાન-પુણ્ય કરનારાઓને વિશેષ લાભ મળશે. સંતાનના જીવનમાં આવનારી મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે. ઉન્નતિના દ્વાર ખુલશે. પૈસા બચાવવાની યોજનાઓ સફળ થશે. ધનની બચત થવાથી તમારું બેંક-બેલેન્સ વધારા પર રહેશે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીઓ માટે શક્ય હોય તેટલા પ્રયત્નો કરતા જોવા મળશે. જે લોકો પોતાનું કોઈ મોટું રહસ્ય લોકો સામે આવવાથી ડરી રહ્યા હતા, તેમની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ
આ ગજકેસરી યોગ તુલા રાશિના જાતકો માટે સારો સમય લઈને આવવાનો છે. કાર્યક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લેવામાં સફળ રહેશો. જૂના મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. વ્યાપારીક બાબતોમાં વધારો થશે. ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. સમાજમાં પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને નોકરી-રોજગારના નવા અવસર પણ મળી શકે છે. આવકમાં વૃદ્ધિના યોગ પણ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. ઘરના કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી બીમારીથી રાહત મળી શકે છે.

ધનુ રાશિ
સરકારી નોકરીથી જોડાયેલી કોઈ શુભ સૂચના મળી શકે છે. આ શુભ યોગ તમને ધનવાન બનાવી શકે છે. વેપાર શરૂ કરવા માટે પણ આ સમય ઉત્તમ માનવામાં આવી રહ્યો છે. વેપારી વર્ગ બુદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરીને નફો કમાશે. વ્યવસાયથી જોડાયેલી યાત્રાઓ સફળ થશે. આ દરમિયાન તમે નવા લોકો સાથે મુલાકાત કરશો. વેપારના પ્રચાર-પ્રસારની પ્રબળ સંભાવનાઓ છે. લગ્ન વગેરેના પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. પતિ-પત્નીના સંબંધો મધુર બનશે. કોઈ હિલ સ્ટેશન પર ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gajkesari yog 2025Gajkesari Yog 2025 rashifalguru chandrama yuti in mithun rashilucky zodiac signsGajkesari Yog 2025 horoscopeshubh yogswarnim kaalગજકેસરી યોગ 2025ગજકેસરી યોગ 2025 કુંડળીમિથુન રાશિમાં ગુરુ ચંદ્રનું જોડાણભાગ્યશાળી રાશિઓશુભ યોગસુવર્ણ કાળ

Trending news