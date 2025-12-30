Prev
Gajkesari Yog 2026: નવા વર્ષે ગજકેસરી યોગ, 2026 માં આ 3 રાશિના જાતકોની ચમકી જશે કિસ્મત

Gajkesari Yog 2026: નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં જ 2 જાન્યુઆરીએ મિથુન રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી ગજકેસરી યોગ બનશે. આ શુભ યોગ ત્રણ રાશિઓ માટે વિશેષ ફળદાયી રહેવાનો છે. તેના પ્રભાવથી કરિયરમાં પ્રગતિ, ધનમાં વૃદ્ધિ અને જીવનમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:49 PM IST

Gajkesari Yog 2026: નવા વર્ષ 2026 ના પ્રારંભમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રની સાનુકૂળ સ્થિતિ ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરવાની છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, 2 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ મિથુન રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ થશે અને ગજકેસરી યોગ બનશે. જ્યોતિષીઓના મતે આ દુર્લભ સંયોગ ત્રણ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. ગજકેસરી યોગ આ રાશિના જાતકોના કરિયરમાં ઉન્નતિ, ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિ અને જીવનમાં સુખ-શાંતિ જાળવી રાખવાનું કામ કરશે.

વૃષભ રાશિ
ગજકેસરી રાજયોગના પ્રભાવથી વૃષભ રાશિના જાતકોને રોકાયેલું ધન પાછું મળવાના સંકેત છે. તેમને રોકાણથી સારો લાભ થશે. ખાસ કરીને પ્રોપર્ટી અથવા કિંમતી વસ્તુઓમાં રોકાણથી લાભની શક્યતા વધુ રહેશે. તેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના સારા સમાચાર મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે અને ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે.

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો પર પણ ગજકેસરી યોગની સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે. કરિયરમાં ઉન્નતિના યોગ બનશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થવાથી કાર્યસ્થળ પર પણ લાભ મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સફળતાની નવી તકો હાથ લાગશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂર્ણ થઈ શકે છે. પિતા સાથેના સંબંધો વધુ સારા બનશે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને આ યોગથી નોકરી અને વેપારમાં વિશેષ લાભ મળવાની શક્યતા છે. કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થવાથી તમે સારો ધન લાભ મેળવી શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાની સાથે વિદેશ યાત્રાના યોગ પણ બની રહ્યા છે. ધન પ્રાપ્તિ સરળ બનશે અને બચત કરવામાં પણ સફળતા મળશે. વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. કરિયરમાં ઝડપી પ્રગતિ થશે અને સફળતા પ્રાપ્ત થવાના સંકેત છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

