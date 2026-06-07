/8 જૂનથી એક્ટિવ થશે ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, આ 5 રાશિના જાતકો પર થશે નોટોનો વરસાદ!

Guru Shukra Yuti June 2026: 8 જૂન 2026ના ધન-સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને ભૌતિક સુખોના કારક શુક્ર ગોચર કરી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં ગુરૂ બિરાજમાન છે, જે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં રહી હંસ રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે. આ રીતે કર્ક રાશિમાં 2 શુભ રાજયોગ બની રહ્યાં છે, એક છે હંસ રાજયોગ અને બીજો છે ગુરૂ-શુક્રની યુતિથી ગજલક્ષ્મી રાજયોગ.
ગજલક્ષ્મી રાજયોગને જ્યોતિષમાં શુભ માનવામાં ાવ્યો છે. આ યોગ ધન-વૈભવ અને એશ્વર્ય આપનાર માનવામાં આવ્યો છે. 8 જૂન 2026થી 4 જુલાઈ સુધી આ રાજયોગ 5 રાશિના જાતકોને ધન, સુખ, સફળતા અપાવશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
5 રાશિઓ માટે શુભ છે ગજલક્ષ્મી રાજયોગ
વૃષભ (Taurus): મીડિયાના લોકોને મળશે વિશેષ સફળતા
વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે અને ગુરૂ-શુક્રનો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ આ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. તમારૂ સાહસ વધશે, પર્સનાલિટીનું આકર્ષણ લોકોને તમારી તરફ આકર્ષિત કરશે. ખાસ કરી કળા, ફેશન, ગ્લેમર, મીડિયા સાથે જોડાયેલા લોકોને આ દરમિયાન વિશેષ સફળતા અને સન્માન મળી શકે છે.
મિથુન (Gemini) : પદ-પ્રભાવ વધશે
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ ગજલક્ષ્મી રાજયોગ શુભ છે. આ લોકોનું કાર્યસ્થળમાં કદ વધશે. નવી જવાબદારી મળી શકે છે. સન્માન વધશે. ધનલાભ અને આવકમાં વધારો થવાનો યોગ છે.
કર્ક (Cancer) : નવા સ્ત્રોતથી મળશે પૈસા
ગજલક્ષ્મી રાજયોગ કર્ક રાશિમાં બની રહ્યો છે અને આ રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ આપશે. સાથે હંસ રાજયોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ છે. આ લોકોને એકથી વધુ સ્ત્રોતથી પૈસા મળશે. બેંક બેલેન્સ વધશે. કરિયરમાં કોઈ મોટી સિદ્ધિ મળી શકે છે.
તુલા (Libra): લાભનો યોગ
તુલા રાશિના સ્વામી પણ શુક્ર છે અને ગજલક્ષ્મી રાજયોગ આ જાતકોને લાભ અપાવશે. અચાનક પૈસા મળી શકે છે. કરિયરમાં સારી તક હાથમાં આવી શકે છે. પદ-પૈસાનો પ્રભાવ વધશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. સિંગલ જાતકોને મનપસંદ સાથી મળી શકે છે.
મીન (Pisces): ભાગ્યનો મળશે સાથ
મીન રાશિના સ્વામી ગુરૂ છે અને ગુરૂ-શુક્રના મિલનથી બનેલો ગજલક્ષ્મી રાજયોગ મીન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. નોકરી-વેપારમાં પ્રગતિ થશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.