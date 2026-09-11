/Ganesh Chaturthi 2026: 14 કે 15 ક્યારે છે ગણેશ ચતુર્થી ? જાણી લો ગણેશ સ્થાપનાથી લઈ વિસર્જન સુધીના શુભ મુહૂર્ત

Ganesh Chaturthi 2026: દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. ગણેશ ચતુર્થીથી અનંત ચૌદશ સુધી લોકો પોતાના ઘરમાં પણ ગણેશજીને બિરાજમાન કરતા હોય છે. દસ દિવસીય ગણેશોત્સવ આ વખતે ક્યારે શરૂ થશે અને ક્યારેય ગણેશજીનું વ્યસન થશે તેની તારીખો ને લઈને લોકોના મનમાં મૂંઝવણ છે. ગણેશ ચતુર્થી 14 સપ્ટેમ્બર ઉજવવાની કે 15 સપ્ટેમ્બરે તેને લઈને તમને પણ મૂંઝવણ હોય તો ચાલો ગણેશ ચતુર્થી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ જાણકારી મેળવીએ
1 તારીખમાં બે તિથિ આવતી હોય ત્યારે તહેવાર ક્યારે ઉજવવો તેને લઈને મૂંઝવણ થાય છે. આવું જ આ વખતે ગણેશ ચતુર્થી પર જોવા મળી રહ્યું છે. ગણેશ ચતુર્થી 14 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાશે કે 15 સપ્ટેમ્બરે અને ગણેશજીનું સર્જન કઈ તારીખે થશે તેને લઈને લોકોના મનમાં પ્રશ્ન છે. તો ચાલો પંચાંગ અનુસાર ગણેશ ચતુર્થીની શરૂઆત ક્યારે થાય છે અને અનંત ચૌદશ ક્યારે આવે છે જાણીએ.
14 સપ્ટેમ્બરે ગણેશ ચતુર્થી
પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે ભાદરવા મહિનાની ચતુર્થીનો પ્રારંભ 14 સપ્ટેમ્બરે સવારે 7.06 મિનિટે થશે. ચતુર્થીની તિથિ 15 સપ્ટેમ્બર સવારે 7.44 મિનિટે પૂર્ણ થશે. ઉદયા તિથિના નિયમ અનુસાર ગણેશ ચતુર્થી આ વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બર અને સોમવારે ઉજવાશે. ગણેશ સ્થાપના પછી 10 દિવસ સુધી ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી થશે અને અનંત ચતુર્દશીના દિવસે ગણપતિજીનું વિસર્જન કરવાનું રહેશે. પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે અનંત ચતુર્દશી 25 સપ્ટેમ્બર અને શુક્રવારે આવશે.
ગણેશ પૂજાનું મુહૂર્ત
ગણેશ સ્થાપના સમયે પૂજા કરવાનું શુભ મુહૂર્ત 14 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ સવારે 11.02 મિનિટથી બપોરે 1.31 મિનિટ સુધીનું રહેશે.
ઘરે ગણેશ સ્થાપનાની સરળ વિધિ
ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે સવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગીને સ્નાન કરી સાફ વસ્ત્ર ધારણ કરવા. ત્યાર પછી ઘરના ઈશાન ખૂણામાં અથવા પૂર્વ દિશામાં બાજુ રાખી તેના પર લાલ કે પીળું વસ્ત્ર પાથરવું. વસ્ત્ર પર ચોખાથી સાથિયો અથવા કમળ બનાવી તેના પર ગણપતિજીની નવી મૂર્તિ સ્થાપિત કરવી. ગણપતિજીનું મુખ પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશામાં રહે તે રીતે સ્થાપના કરવી.
ત્યાર પછી હાથમાં પાણી ચોખા અને પુષ્પ લઈ વ્રત અને પૂજા કરવાનો સંકલ્પ કરવો. મૂર્તિ પર જળ અને પંચામૃત છાંટી ભગવાનની કંકુ ચોખાથી પૂજા કરવી અને ભગવાનને જનોઈ તેમજ લાલ વસ્ત્ર અર્પણ કરવા. ગણેશજીને દુર્વાની 21 ગાંઠ અર્પણ કરવી. સાથે જ ગણેશજીને 11 મોદકનો ભોગ લગાડવો. ભગવાનની સામે ઘીનો દીવો કરવો અને પછી આરતી કરી પૂજા પૂર્ણ કરવી. આ રીતે રોજ ભગવાનની પૂજા કરવી અને અનંત ચૌદશના દિવસે ભગવાનનું વિસર્જન કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)