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Ganesh Chaturthi 2026: 14 કે 15 ક્યારે છે ગણેશ ચતુર્થી ? જાણી લો ગણેશ સ્થાપનાથી લઈ વિસર્જન સુધીના શુભ મુહૂર્ત

Ganesh Chaturthi 2026: આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીની તારીખને લઈને લોકોના મનમાં મુંજવણ છે. 14 કે 15 કઈ તારીખે ગણેશ સ્થાપના કરવી અને ગણેશજીનું વિસર્જન ક્યારે કરવું તેની જાણકારી ચાલો મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:25 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: 14 કે 15 ક્યારે છે ગણેશ ચતુર્થી ? જાણી લો ગણેશ સ્થાપનાથી લઈ વિસર્જન સુધીના શુભ મુહૂર્ત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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