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Ganesh Chaturthi 2026: ઘરમાં ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન શુભ બને તે માટે મૂર્તિ ખરીદતી વખતે આ વાતો ધ્યાનમાં રાખવી

Ganesh Chaturthi 2026: આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ઉજવાશે અને 10 દિવસીય ગણેશોત્સવની શરુઆત થશે. જો તમે પણ આ વર્ષે તમારા ઘરમાં ગણેશ સ્થાપના કરવાના હોય તો ગણેશજીની મૂર્તિ લેતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણી લો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:41 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: ઘરમાં ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન શુભ બને તે માટે મૂર્તિ ખરીદતી વખતે આ વાતો ધ્યાનમાં રાખવી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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