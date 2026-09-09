/Ganesh Chaturthi 2026: ઘરમાં ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન શુભ બને તે માટે મૂર્તિ ખરીદતી વખતે આ વાતો ધ્યાનમાં રાખવી

Ganesh Chaturthi 2026: આ વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બર અને સોમવારથી ગણેશ ઉત્સવ શરૂ થશે. ભાદરવા મહિનાની ચતુર્થીની તિથિથી ચૌદશની તિથિ સુધી ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી થાય છે. ગણેશ ઉત્સવ ધામધૂમથી દેશભરમાં અને ઘરે ઘરે ઉજવાય છે. ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે લોકો પોતાના ઘરે પણ ધાર્મિક વિધિ વિધાનથી ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ પધરાવતા હોય છે. લોકો ઘરમાં દોઢ દિવસના, પાંચ દિવસના અને 10 દિવસના ગણપતિ પધરાવતા હોય છે. જો તમે પણ આ વર્ષે પહેલી વખત ઘરમાં ગણપતિ સ્થાપના કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો મૂર્તિની ખરીદી કરતી વખતે કઈ વાતો ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ભગવાન ગણેશની મૂર્તિને ઘરમાં વિધિ વિધાનથી સ્થાપના કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી રોજ ભગવાનની પૂજા અર્ચના થાય છે અને તેમને વિવિધ વસ્તુઓનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. ગણેશ ઉત્સવનું સમાપન અનંત ચતુર્દશીના દિવસે થાય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ભગવાન ગણેશની પ્રતિમાની ઘરમાં સ્થાપના કરવી શુભ ગણાય છે. ઘરમાં ગણેશ સ્થાપના કરવાથી સુખ, સમૃદ્ધિ વધે છે અને પરિવારમાં ખુશહાલી આવે છે. ઘરમાં ગણેશ સ્થાપના કરવાની હોય તો ભગવાનની મૂર્તિ પસંદ કરતી વખતે કેટલીક વાતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ ઘરમાં સ્થાપના માટે ગણપતિજીની કેવી મૂર્તિ પસંદ કરવી ?
ઘરમાં સ્થાપિત કરવા ગણેશજીની કેવી મૂર્તિ લેવી ?
1. ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદવા જાવ તો સૌથી પહેલા ભગવાનની સૂંઢ પર ધ્યાન આપવો. ઘરમાં સ્થાપના માટે ડાબી સૂંઢ ના ગણપતિ શુભ રહે છે. જે મૂર્તિમાં ભગવાનની સૂંઢ ડાબી તરફ વળેલી હોય તેવી મૂર્તિની સ્થાપના ઘરમાં કરવાથી જીવનમાં ઐશ્વર્ય, સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ વધે છે.
2. ગણેશજીની મૂર્તિની ખરીદીમાં સૂંઢ પછી ભગવાનના વાહન અને મોદક પર ધ્યાન આપવું. ભગવાનની એવી મૂર્તિ ઘરે લાવવી જેમાં ભગવાન મૂષક પર સવાર હોય. સાથે જ ભગવાનના હાથમાં મોદક રાખેલા હોય. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર મૂષક પર સવાર ગણપતિજી ઘરમાં લાવવાથી કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થાય છે.
3. ઘરમાં જે મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાની હોય તેના રંગનું પણ વિશેષ મહત્વ હોય છે. ભગવાન ગણેશની પ્રતિમા લાલ કે સિંદૂર રંગની હોય તો શુભ ગણાય છે. આવી મૂર્તિ ઘરે લાવવાથી સફળતા અને ઉન્નતિના દ્વાર ખુલે છે. આ સિવાય ઘરમાં સફેદ રંગની મૂર્તિ પણ લાવી શકાય છે.
4. ઘરમાં ગણપતિજીની જે મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાની હોય તે એવી હોવી જોઈએ જેમાં ભગવાન બેઠા હોય. ભગવાનની ઉભી પ્રતિમા ઘરમાં સ્થાપિત ન કરવી. બેઠેલી મુદ્રાના ગણપતિ સુખ-સમૃદ્ધિનું પ્રતિક ગણાય છે.
ગણેશજીની કેવી મૂર્તિ ન લાવવી
- મૂર્તિની ખરીદી કરતી વખતે તેને બરાબર ચેક કરી લેવી. જો મૂર્તિ ખંડિત હોય કે તેમાંથી તિરાડ હોય તો આવી મૂર્તિની સ્થાપના કરવી નહીં.
- ભગવાનની સૂંઢ જમણી તરફ વળેલી હોય તેવી મૂર્તિને પણ ઘરમાં સ્થાપના કરવાનું ટાળવું.
- ફેન્સી આકૃતિ અને મુદ્રાઓ વાળા ગણપતિ ઘરમાં લાવવાને બદલે પારંપરિક રૂપ કે મૂળ સ્વરૂપની પ્રતિમા ઘરમાં લાવવી.
- ઘરમાં સ્થાપિત કરવા માટે ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે કે માટીના ગણપતિની જ પસંદગી કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)