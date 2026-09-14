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ગણેશ ચતુર્થી પર 200 વર્ષ બાદ બે શક્તિશાળી યોગનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓને ધન-વૈભવ, કરિયરમાં થશે ખુબ લાભ!

Ganesh Chaturthi 2026: આજે ગણેશ ચતુર્થી છે અને આજથી ગણપતિ ઉત્સવની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ અવસરે ભદ્ર અને માલવ્ય યોગનો પણ ખાસ સંયોગ બની રહ્યો છે. જાણો આ યોગ કેવી રીતે બની રહ્યા છે અને કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:17 AM IST
ગણેશ ચતુર્થી પર 200 વર્ષ બાદ બે શક્તિશાળી યોગનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓને ધન-વૈભવ, કરિયરમાં થશે ખુબ લાભ!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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