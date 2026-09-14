/ગણેશ ચતુર્થી પર 200 વર્ષ બાદ બે શક્તિશાળી યોગનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓને ધન-વૈભવ, કરિયરમાં થશે ખુબ લાભ!

આ વખતે ગણેશ ચતુર્થી ફક્ત ગણપતિ બાપ્પાની પૂજા માટે જ ખાસ છે એવું નથી પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ ખુબ મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહી છે. 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગ્રહોની સ્થિતિથી ભદ્ર પંચમહાપુરુષ રાજયોગ અને માલવ્ય પંચમહાપુરુષ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ આ બંને યોગ ખુબ શુભ ગણાય છે. ખાસ વાત એ છે કે બંને યોગ એક સાથે બનવાનો સંયોગ લગભગ 200 વર્ષ બાદ બનવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે.
ભદ્ર યોગ પંચમહાપુરુષ રાજયોગમાંથી એક છે. જ્યોતિષ મુજબ જ્યારે બુધ પોતાની સ્વરાશિ મિથુન કે કન્યા અથવા પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં કેન્દ્ર ભાવમાં સ્થિત હોય ત્યારે ભદ્ર યોગ બને છે. હાલ બુધ કન્યા રાશિમાં ગોચર કરે છે. કન્યા રાશિ બુધની પોતાની રાશિ હોવાની સાથે સાથે મૂળત્રિકોણ રાશિ પણ ગણાય છે. આથી બુધની આ સ્થિતિને મજબૂત ગણવામાં આવી રહી છે. જ્યોતિષમાં બુધ વાણી તર્ક, બુદ્ધિ, લેખન, ગણતરી, વેપાર, શિક્ષણ અને સંચારના કારક ગણાય છે. આવામાં ભદ્ર યોગ બનવાથી આ ક્ષત્રો સંલગ્ન કામોમાં શુભ પરિણામ મળી શકે છે.
કઈ રીતે બની રહ્યો છે માલવ્ય યોગ
બીજી બાજુ શુક્ર પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં ગોચર કરે છે. જ્યોતિષમાં જ્યારે શુક્ર પોતાની રાશિ કે ઉચ્ચ રાશિમાં કેન્દ્ર ભાવમાં સ્થિત હોય તો માલવ્ય પંચમહાપુરુષ રાજયોગ બનવાની સ્થિતિ ગણાય છે. શુક્રને ધન, વૈભવ, પ્રેમ, સૌંદર્ય, કળા, ભૌતિક સુખ સુવિધા, વાહન અને ઐશ્વર્યના કારક ગણવામાં આવે છે. આથી માલવ્ય યોગને આર્થિક ને ભૌતિક સુખોની રીતે મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે.
200 વર્ષ બાદ કેમ ખાસ સંયોગ
ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ બુધનું કન્યા રાશિમાં અને શુક્રનું તુલા રાશિમાં હોવું એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રની રીતે ખાસ સંયોગ ગણાય છે. આ કારણસર આ વખતે ગણપતિ ઉત્સવ દરમિયાન ભદ્ર અને માલવ્ય યોગની ચર્ચા થઈ રહી છે. આ બંને યોગોને પંચમહાપુરુષ રાજયોગમાં સામેલ કરાયા છે. જો કે કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં તેમનો પ્રભાવ તેમની જન્મકુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ, લગ્ન અને દશા પર નિર્ભર કરે છે.
આ 5 રાશિઓને થઈ શકે છે ફાયદો
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર અને આર્થિક મામલાઓમાં સારો ગણવામાં આવી રહ્યો છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપાર કરનારાઓને નવી ડીલ કે નવા સંપર્કોથી ફાયદો થઈ શકે છે. અટકેલા કામો ધીરે ધીરે આગળ વધી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક મામલાઓમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આવક વધવાના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. કારોબારમાં લાભ થવાની શક્યતા છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ભદ્ર યોગ ખાસ મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યો છે. કારણ કે બુધ આ રાશિમાં છે. આ દરમિયાન બુદ્ધિ, નિર્ણય ક્ષમતા અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ મજબૂત થઈ શકે છે. નોકરી, બિઝનેસ, શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સંલગ્ન લોકોને સારી તકો મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે માલવ્ય યોગ ખાસ લાભકારી મનાઈ રહ્યો છે. શુક્ર પોતાની સ્વરાશિમાં હોવાના કારણે ધન, કરિયર અને સુખ સુવિધાઓના મામલાઓમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય કરિયરની રીતે ખુબ સારો ગણાય છે. કાર્યક્ષેત્રે વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. નવી જવાબદારી કે પદમાં ફેરફારની તકો મળી શકે છે.
ક્યાં સુધી થઈ શકે ફાયદો
જ્યોતષ ગણતરીઓ મુજબ બુધ 26 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી કન્યા રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ તે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આથી ભદ્ર યોગનો આ તબક્કો સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી ગણાઈ રહ્યો છે. જ્યારે શુક્ર તુલા રાશિમાં 6 નવેમ્બર 2026 સુધી રહેશે. આથી માલવ્ય યોગનો પ્રભાવ નવેમ્બરની શરૂઆત સુધી રહી શકે છે. એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે ભદ્ર અને માલવ્ય યોગનો એક સાથે વિશેષ પ્રભાવ રહેશે. ત્યારબાદ માલવ્ય યોગનો પ્રભાવ આગળ ચાલુ રહે તેવી જ્યોતિષ માન્યતા છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)