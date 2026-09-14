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Ganesh Chaturthi 2026: ગણપતિ બાપ્પાના 8 ચમત્કારી અવતાર, જાણો કયા રાક્ષસના સંહાર માટે કયું રૂપ ધારણ કર્યું હતું

Ganesh Chaturthi 2026:  ગણેશ ચતુર્થી 2026 ના પાવન પર્વ પર આજે જાણીએ ગણેશજીના 8 અલૌકિક અવતારો વિશે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે ભગવાન ગણેશ એ અસુરોના નાશ કરવા માટે 8 અવતાર લીધા હતા. આ 8 અવતાર અનુસાર તેમના નામ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:47 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: ગણપતિ બાપ્પાના 8 ચમત્કારી અવતાર, જાણો કયા રાક્ષસના સંહાર માટે કયું રૂપ ધારણ કર્યું હતું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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