/Ganesh Chaturthi 2026: ગણપતિ બાપ્પાના 8 ચમત્કારી અવતાર, જાણો કયા રાક્ષસના સંહાર માટે કયું રૂપ ધારણ કર્યું હતું

Ganesh Chaturthi 2026: દેશભરમાં 14 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ગણેશ ચતુર્થી ઉજવાઈ રહી છે. ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વ પર આજે તમને જણાવીએ ભગવાન ગણેશના 8 ચમત્કારી અવતારો વિશે. ભગવાન ગણેશએ અસુરોનો નાશ કરવા માટે 8 અવતાર લીધા હતા. આ અવતાર વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે.
પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી પર રાક્ષસો અને અસુરોના ત્રાસ વધે છે ત્યારે દેવતા ધરતી પર અવતાર લઈ તેમનો સંહાર કરે છે. ભગવાન ગણેશ એ પણ ધર્મની રક્ષા માટે અને પૃથ્વી તેમજ સ્વર્ગને રાક્ષસથી મુક્ત કરવા માટે 8 અવતાર લીધા હતા. ભગવાન ગણેશના આ અવતારનો ઉલ્લેખ ગણેશ પુરાણ અને મુદ્ગલ પુરાણમાં મળે છે. ગણેશ પુરાણ અનુસાર ભગવાન ગણેશના મુખ્ય 8 અવતાર છે. આ અવતાર પરથી તેમના નામ પણ પ્રચલિત થયા છે.
વક્રતુંડ અને એકદંત અવતાર
ભગવાન ગણેશનો પહેલો અવતાર વક્રતુંડ ગણાય છે. આ અવતાર ભગવાને મત્સરાસુર નામના અસુરનું અભિમાન તોડવા ધારણ કર્યો હતો. આ અવતારમાં ગણેશજીનું વાહન સિંહ હતો. આ અવતારમાં ગણેશજીએ મત્સરાસુર અને તેના પુત્રોનો સંહાર કર્યો હતો.
ભગવાન ગણેશનો બીજો અવતાર એકદંત ગણાય છે. આ અવતાર ભગવાને દેવતાઓને મદાસુરના ત્રાસથી મુક્ત કરવા લીધો હતો. આ અવતારમાં તેમનો એક દાંત તુટેલો હતો જેથી તેમનું નામ એકદંત પડ્યું.
મહોદર અને ગજાજન
મોહાસુર નામના રાક્ષસ એ સ્વર્ગ લોક પર કબજો કરી લીધો અને દેવતાઓને સ્વર્ગમાંથી ભગાડી દીધા હતા. ત્યારે ગણેશજીએ મહોદર અવતાર લીધો હતો. આ સમયે તેમનું વાહન ઉંદર હતો.
ભગવાને ગજાજન અવતાર ત્યારે લીધો જ્યારે લોભાસુર નામના રાક્ષસે ભગવાન શિવ પાસેથી અમર થવાનું વરદાન લીધું અને ત્રણેય લોકોમાં હાહાકાર મચાવ્યો.
લંબોદર અને વિકટ અવતાર
ક્રોધથી જન્મેલા ક્રોધાસુર દૈત્યનો નાશ કરવા માટે ગણેશજીએ લંબોદર અવતાર લીધો હતો. માન્યતા છે કે ભગવાનના લંબોદર સ્વરુપની પૂજા કરવાથી વ્યક્તિના મનનો ક્રોધ અને ઈર્ષા નાશ પામે છે.
જ્યારે કામાસુર નામના દૈત્યનો અત્યાચાર વધ્યો ત્યારે તેને રોકવા માટે ભગવાન વિકટ અવતાર ધારણ કર્યો હતો. કામાસુરે પણ શિવજીને પ્રસન્ન કરી વરદાન લીધું હતું. આ અવતારમાં ભગવાને મોરની સવારી કરી હતી.
વિઘ્નરાજ અને ધૂમ્રવર્ણ
મમાસુર નામનો દૈત્ય અધર્મનું પ્રતીક હતો. તેનો નાશ કરવા માટે ભગવાન ગણેશએ વિઘ્નરાજ અવતાર ધારણ કર્યો હતો. આ અવતારમાં ભગવાનનું વાહન શેષનાગ હતો.
અહંકારના રાક્ષસ અહંતાસુરનો નાશ કરવા માટે ભગવાન ગણેશ એ ધૂમ્રવર્ણ અવતાર લીધો હતો. આ અવતારમાં ભગવાન ગણેશનું વાહન ઘોડો હતો.
ગણેશ પુરાણ અનુસાર ભગવાન ગણેશના આ અવતાર ફક્ત પૌરાણિક કથાઓ નથી. પરંતુ આ અવતારોની પૂજા કરવાથી કે તેમના નામ લેવાથી વ્યક્તિના મનમાં રહેલી 8 બુરાઈ એટલે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર અને અહંકાર દુર થાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ભગવાન ગણેશના આ 8 નામ લેવાથી પણ વ્યક્તિના જીવનના વિઘ્ન સમાપ્ત થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)