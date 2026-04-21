Ganga Saptami 2026: ગંગા સપ્તમી પર ગંગાજળથી કરો આ ખાસ ઉપાયો, ધન-દોલતની સાથે સુખ-સમૃદ્ધિમાં થશે વધારો!
Ganga Saptami 2026 Gangajal Upay: ગંગા સપ્તમીનો દિવસ પુણ્યદાયિની માં ગંગાને સમર્પિત છે. આ વર્ષે ગંગા સપ્તમી 23 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે પુણ્ય કાળ સવારે 11:28થી બપોરે 2:01 વાગ્યા સુધી રહેશે. તો ચાલો જાણીએ કે, આ દિવસે ગંગાજળના કયા ઉપાયો કરવાથી ઘરમાં ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ આવશે.
Trending Photos
Ganga Saptami 2026: ગંગા સપ્તમી દર વર્ષે વૈશાખ સુદ પક્ષની સાતમની તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે. પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે ગંગા સપ્તમી 23 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસ પુણ્યદાયિની માં ગંગાને સમર્પિત માનવામાં આવે છે. આજ કારણ છે કે આ દિવસે લોકો ગંગા નદીમાં પુણ્ય સ્નાન કરે છે.
માન્યતા છે કે આ દિવસે ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી જન્મ-જન્માંતરના પાપો ધોવાઈ જાય છે અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે ગંગા સપ્તમી પર પુણ્ય કાળ સવારે 11 વાગ્યાને 28 મિનિટથી શરૂ થઈને બપોરે 2 વાગ્યાને 01 મિનિટ સુધી રહેશે. એવું કહેવાય છે કે, ગંગા સપ્તમી પર પુણ્ય કાળ દરમિયાન સ્નાન-દાન કરવાથી અક્ષય ફળ મળે છે.
આમ તો ગંગા સપ્તમી પર લોકો અનેક પ્રકારના ધાર્મિક અનુષ્ઠાન અને ઉપાયો કરે છે, પરંતુ આ દિવસે ગંગાજળના ઉપાયોનું વિશેષ મહત્વ છે. માન્યતા છે કે, આ દિવસે ગંગાજળથી ખાસ ઉપાયો કરવાથી માત્ર ધન-દોલતમાં જ વૃદ્ધિ થતી નથી, પરંતુ સુખ-સમૃદ્ધિમાં પણ અપાર વધારો થાય છે. તો ચાલો જાણીએ ગંગા સપ્તમી પર ગંગાજળથી કરવામાં આવતા ખાસ ઉપાયો વિશે.
નકારાત્મક ઉર્જાથી મુક્તિ માટે
ઘરમાં સુખ-શાંતિ જાળવી રાખવા માટે સકારાત્મક વાતાવરણ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં ગંગા સપ્તમીના દિવસે આખા ઘરના ખૂણે-ખૂણે ગંગાજળનો છંટકાવ કરો. આવું કરવાથી ઘરની શુદ્ધિ થાય છે અને નકારાત્મક શક્તિઓનો નાશ થાય છે. આ ઉપરાંત વિચારોમાં સ્પષ્ટતા આવે છે અને ઘરના સભ્યો વચ્ચેના કલેશનો અંત આવે છે.
ધનલાભ માટે
જો તમે સતત ધનની કમી અથવા દેવાથી પરેશાન હોવ, તો ઉત્તર દિશાનો આ વિશેષ ઉપાય તમારા માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. ગંગા સપ્તમીના દિવસે એક પિત્તળના કળશમાં સ્વચ્છ ગંગાજળ ભરો. તેમાં એક ચાંદી અથવા તાંબાનો સિક્કો અને એક પીળી કોડી નાખો. આ કળશને તમારા ઘરની ઉત્તર દિશામાં (કુબેરની દિશા) સ્થાપિત કરો. માન્યતા છે કે, ગંગાજળ સાથે જોડાયેલા આ ઉપાયને કરવાથી ધનની આવક વધે છે.
સારા સ્વાસ્થ્ય માટે
સારા સ્વાસ્થ્ય માટે આ દિવસે સંકલ્પ લઈને નિયમિતપણે ગંગાજળનું આચમન (સેવન) શરૂ કરો. જો પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમયથી બીમાર હોય, તો તેના રૂમમાં નિયમિતપણે ગંગાજળનો છંટકાવ કરો. આવું કરવાથી તેના સ્વાસ્થ્યમાં સકારાત્મક સુધારો થશે.
માનસિક શાંતિ માટે
ગંગા સપ્તમીના દિવસે તમારા પૂજા ઘરમાં એક પાત્રમાં ગંગાજળ ભરીને રાખો. સાથે જ દરરોજ માં ગંગાનું સ્મરણ કરતા આ જળના દર્શન કરો. જો તમને રાત્રે ગભરામણ કે ખરાબ સપના આવતા હોય, તો સૂતી વખતે તમારા ઓશિકા પાસે ગંગાજળ રાખવાથી લાભ થશે. માનસિક શાંતિ માટે ગંગાજળનો આ ઉપાય ખૂબ જ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે.
અડચણો દૂર કરવા માટે
જો શક્ય હોય તો ગંગા સપ્તમીના દિવસે ગંગા નદીના કિનારે પિતૃઓનું તર્પણ કરો. જો ત્યાં જવું શક્ય ન હોય, તો ઘરે જ ચોખ્ખા પાણીમાં થોડું ગંગાજળ ભેળવીને દક્ષિણ દિશા તરફ મુખ રાખી પિતૃઓનું સ્મરણ કરો. માન્યતા છે કે, ગંગા સપ્તમીના દિવસે આ ઉપાય કરવાથી પિતૃદેવ પ્રસન્ન થાય છે, જેના પરિણામે જીવનની અડચણો આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે