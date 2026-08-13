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Garud Puran: ગર્ભવતી મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર કેવી રીતે થાય છે? જાણો શાસ્ત્રો અનુસાર શું છે ખાસ નિયમ

Garud Puran: હિંદુ ધર્મ અને ગરુડ પુરાણમાં વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ અંતિમ સંસ્કાર અને દાહ સંસ્કારને લઈને વિશેષ નિયમ જણાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ કોઈ ગર્ભવતી મહિલા કે નાના બાળકનું મૃત્યુ થવા પર અંતિમ ક્રિયાની વિધિ સામાન્ય વયસ્કોથી ખુબ અલગ માનવામાં આવે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST
Garud Puran: ગર્ભવતી મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર કેવી રીતે થાય છે? જાણો શાસ્ત્રો અનુસાર શું છે ખાસ નિયમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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