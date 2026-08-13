/Garud Puran: ગર્ભવતી મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર કેવી રીતે થાય છે? જાણો શાસ્ત્રો અનુસાર શું છે ખાસ નિયમ

Garud Puran: આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સામાન્ય હિંદુ પરંપરામાં કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ, મૃત શરીરને અગ્નિદાહ આપવાની પરંપરા રહી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ગર્ભવતી મહિલા અને નાના બાળકોના મૃત્યુ બાદ અંતિમ સંસ્કારની વિધિ સામાન્યથી અલગ માનવામાં આવે છે?
ગરુડ પુરાણમાં મૃત્યુ અને ત્યારબાદ કરવામાં આવતા સંસ્કારોને લઈને ઘણા પ્રકારના નિયમ અને માન્યતાઓ જણાવવામાં આવી છે. તેમાં ગર્ભવતી મહિલા અને નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ પ્રાપ્ત થનાર બાળકોના અંતિમ સંસ્કારનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે.
જ્યારે કોઈ મહિલા ગર્ભવતી હોય છે તો તેના ગર્ભમાં એક શિશુ ઉછરી રહ્યું હોય છે. તેવામાં જો ગર્ભવતી મહિલાનું મૃત્યુ થાય તો ધાર્મિક પરંપરાઓ અનુસાર સૌથી પહેલા ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળકને બહાર કાઢવાની વાત કહેવામાં આવી છે. જો બાળક જીવિત હોય તો તેનું પાલન-પોષણ સામાન્ય બાળકની જેમ કરવું જોઈએ. પરંતુ જો ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળકનું મોત થયું હોય તો તેના અંતિમ સંસ્કારને લઈને ધાર્મિક નિયમ જણાવવામાં આવ્યા છે.
ગર્ભવતી મહિલાના અંતિમ સંસ્કારને લઈને શું છે માન્યતા?
ગરૂડ પુરાણા અનુસાર ગર્ભવતી મહિલાનું મૃત્યુ થવા પર તેના અંતિમ સંસ્કાર પહેલા ગર્ભસ્થ શિશુને બહાર કાઢવાની વાત કહેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ મહિલાના અંતિમ સંસ્કારની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક પરંપરાઓમાં મૃત્યુ બાદ દાન-પુણ્યને પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે. તેથી મૃતકની સ્થિતિ અનુસાર દાન કરવાની પરંપરાનો ઉલ્લેખ મળે છે.
જો કોઈ ગર્ભવતિ મહિલાના પતિનું મૃત્યુ થઈ જાય તો તે એવી સ્થિતિમાં મહિલાએ ધૈર્ય અને સંયમની સાથે પોતાના બાળકનું પાલન-પોષણ કરવું જોઈએ. જૂના સમયની સામાજિક પરંપરાઓમાં પતિના મૃત્યુ બાદ મહિલાના જીવનને લઈને ઘણા નિયમ અને માન્યતાઓ હતી. પરંતુ સતી પ્રભા જેવી પ્રથાઓ આજે કાયદાકીય રીતે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને વર્તમાન સમયની ધાર્મિક કે સામાજિક વ્યવસ્થાનો હિસ્સો ન માની શકાય.
નાના બાળકોના મૃત્યુ પર શું હોય છે અંતિમ ક્રિયા?
ગરુડ પુરાણ અને હિંદુ ધાર્મિક પરંપરાઓમાં નાની ઉંમરમાં મૃત્યુને પ્રાપ્ત થનાર બાળકોના અંતિમ સંસ્કારને લઈને પણ અલગ-અલગ નિયમોનો ઉલ્લેખ મળે છે. માન્યતા છે કે ખુબ નાના કે નવજાત બાળકનું મૃત્યુ થવા પર સામાન્ય વયસ્કોની જેમ તેના દાહ સંસ્કાર ન કરી શકાય, પરંતુ કેટલીક પરંપરાઓમાં તેને દફનાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે.
તેવામાં બાળકના શરીરને શ્વેત વસ્ત્રમાં લપેટી યોગ્ય સ્થાન પર દફનાવવાની પરંપરાનો ઉલ્લેખ મળે છે. કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓમાં અંતિમ સમયમાં તુલસી દળ રાખવા અને અન્ય ધાર્મિક વસ્તુઓના પ્રયોગની પણ વાત કહેવામાં આવી છે.
તેની પાછળ ધાર્મિક માન્યતા છે કે ખુબ નાની ઉંમરનું બાળક જીવનના કર્મો અને પાપ-પુણ્યની તે અવસ્થામાં નથી પહોંચ્યું હોતું જે રીતે એક વયસ્ક વ્યક્તિ પહોંચે છે. તેથી તેના માટે અલગ અંતિમ સંસ્કારનો ઉલ્લેખ છે.
બાળકોના મૃત્યુ બાદ શું કરવું જોઈએ?
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર નાની ઉંમરમાં મૃત્યુને પ્રાપ્ત થનાર બાળકો માટે તેની ઉંમરને આધારે અલગ-અલગ કર્મકાંડ જણાવવામાં આવ્યા છે. કેટલીક પરંપરાઓમાં બ્રાહ્મણો કે બાળકને ભોજન કરાવવા અને દાન-પુણ્ય કરવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તો કેટલીક ઉંમર વર્ગના બાળકો માટે મૃત્યુ બાદ કરવામાં આવતા સંસ્કારોમાં એકાદશ અને દ્વાદશ કર્મોને લઈને પણ અલગ નિયમ જણાવવામાં આવ્યા છે.
પરંતુ આ સંસ્કારોની વિધિ ગ્રંથ, સંપ્રદાય, ક્ષેત્ર અને પરિવારની પરંપરાઓ અનુસાર અલગ હોઈ શકે છે. તેથી કોઈ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં સ્થાનિક પુરોહિત કે સંબંધિત ધાર્મિક પરંપરાના જાણકારીની સલાહ લેવી યોગ્ય માનવામાં આવે છે.