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ગરુડ પુરાણ: મૃત્યુ પછી કેટલો સમય ઘરની આસપાસ રહે છે આત્મા? જાણો શું છે માન્યતા

Garuda Purana: ગરુડ પુરાણ અને હિન્દુ ધાર્મિક માન્યતાઓમાં, મૃત્યુ પછી આત્માની યાત્રા વ્યક્તિના કાર્યો સાથે જોડાયેલી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શરીર છોડ્યા પછી, આત્મા થોડા સમય માટે તેના પરિવાર અને ઘર સાથે જોડાયેલ રહી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:07 PM IST
ગરુડ પુરાણ: મૃત્યુ પછી કેટલો સમય ઘરની આસપાસ રહે છે આત્મા? જાણો શું છે માન્યતા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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