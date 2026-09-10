/ગરુડ પુરાણ: મૃત્યુ પછી કેટલો સમય ઘરની આસપાસ રહે છે આત્મા? જાણો શું છે માન્યતા

Garuda Purana: મૃત્યુ પછી વ્યક્તિનું શું થાય છે તે પ્રશ્ન સદીઓથી લોકોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. હિન્દુ ધર્મમાં મૃત્યુ પછી આત્માની યાત્રા અંગે અનેક માન્યતાઓ છે. ગરુડ પુરાણ પણ આ વિષય પર વિગતવાર ચર્ચા કરે છે, જેમાં મૃત્યુ, આત્મા, કર્મ અને પાતાળના ઘણા પાસાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી ઘણા દિવસો સુધી હિન્દુ પરિવારોમાં ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવે છે. અંતિમ સંસ્કાર પછી, તર્પણ, પિંડદાન અને અન્ય વિધિઓ કરવાની પરંપરા છે. આ વિધિઓને મૃતકના આત્માની શાંતિ સાથે જોડાયેલી માનવામાં આવે છે.
મૃત્યુ પછી આત્માનું શું થાય છે?
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, મૃત્યુ સમયે આત્મા શરીર છોડી દે છે. શરીર ત્યાં જ રહે છે, જ્યારે આત્મા આગળની યાત્રા શરૂ કરે છે. ગરુડ પુરાણ આ યાત્રા સાથે સંબંધિત અસંખ્ય ઘટનાઓનું વર્ણન કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શરીર છોડ્યા પછી, આત્મા તેના ભૂતકાળના જીવન સાથે જોડાણ જાળવી શકે છે. પરિવાર, ઘર અને અન્ય સંપત્તિ સાથે જોડાણ આત્માને થોડા સમય માટે પરિચિત સ્થળો સાથે જોડાયેલ રહેવાનું કારણ બની શકે છે. આ જ કારણ છે કે મૃત્યુ પછીના વિધિઓને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
શું આત્મા 13 દિવસ સુધી ઘરમાં રહે છે?
મૃત્યુ પછી આત્માના ઘરમાં રહેવા અંગે સૌથી વધુ ચર્ચાતો વિષય 13 દિવસનો છે. હિન્દુ પરંપરામાં, મૃત્યુ પછી તેરમા દિવસ સુધી વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવે છે. આ કારણોસર, ઘણા લોકો માને છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન આત્મા પરિવાર અને ઘરમાં રહે છે.
જો કે, આને ચોક્કસ વિધાન ગણી શકાય નહીં. ધાર્મિક માન્યતાઓ આત્માની સ્થિતિને વ્યક્તિના કાર્યો અને મૃત્યુ પછીની યાત્રા સાથે જોડે છે.
13મા દિવસનું મહત્વ શું છે?
ઘણા હિન્દુ પરિવારોમાં મૃત્યુ પછી 13મા દિવસે કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિઓને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. આ દિવસ પહેલા વિવિધ દિવસોમાં ધાર્મિક વિધિઓ પણ કરવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો મૃતકની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે. ઘણી જગ્યાએ, પિંડ દાન અને તર્પણની પરંપરા પણ કરવામાં આવે છે. આ વિધિઓની પદ્ધતિ દરેક પ્રદેશ અને કૌટુંબિક પરંપરા અનુસાર અલગ અલગ હોઈ શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ, મૃત્યુ પછી લાંબા સમય સુધી ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવે છે.
આત્માની યાત્રા કેવી રીતે આગળ વધે છે?
ગરુડ પુરાણ મૃત્યુ પછી આત્માની યાત્રાને વ્યક્તિના કાર્યો સાથે જોડે છે. તે સમજાવે છે કે વ્યક્તિને તેના કર્મોનું ફળ મળે છે. આ સંદર્ભમાં, ગરુડ પુરાણમાં યમરાજ અને યમલોકનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ ઉપદેશો દ્વારા, જીવનમાં સારા કાર્યોનું મહત્વ શીખવવામાં આવે છે. તે વ્યક્તિના વર્તન અને કાર્યો પ્રત્યે સચેત રહેવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકે છે.
શું આત્મા તેના પરિવારને જુએ છે?
ધાર્મિક અને લોક માન્યતાઓ માને છે કે મૃત્યુ પછી તરત જ આત્મા તેના પરિવાર સાથે જોડાયેલ રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તેને તેના ઘર અને સંબંધીઓ સાથે જોડાયેલ માનવામાં આવે છે. જો કે, દરેક વ્યક્તિગત આત્મા માટે આ કેસ છે તે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. ગરુડ પુરાણ મૃત્યુ પછીની યાત્રાને વ્યાપક ધાર્મિક સંદર્ભમાં સમજાવે છે. તેથી, વિવિધ સંબંધિત બાબતોને તે સંદર્ભમાં જોવી જોઈએ.
શાસ્ત્રો શું કહે છે
ગરુડ પુરાણ મૃત્યુને જીવનના અંતિમ તબક્કા કરતાં આત્માની યાત્રાના ચાલુ તરીકે જુએ છે. આ સંદર્ભમાં કર્મને સર્વોપરી માનવામાં આવે છે. મૃત્યુ પછી આત્માની સ્થિતિ અને ભવિષ્યની યાત્રા વિશેના નિવેદનો હિન્દુ ધાર્મિક માન્યતાઓનો ભાગ છે. મૃત્યુ પછી આત્મા ઘરની નજીક કેટલો સમય રહે છે અથવા તેનું ખરેખર શું થાય છે તે નક્કી કરવા માટે કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી. તેથી, ગરુડ પુરાણના કથનોને ફક્ત ધાર્મિક માન્યતાઓ તરીકે સમજવું યોગ્ય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)