/ગરુડ પુરાણ : મૃત્યુ પછી આત્મા સૌથી પહેલા કોને જુએ છે ? જવાબ જાણીને ચોંકી જશો

મૃત્યુ અંગે મનુષ્યના મનમાં અનેક સવાલો હોય છે. શરીર છોડ્યા પછી આત્માનું શું થાય છે ? શું તે તેના પરિવારને જોઈ શકે છે ? શું તે તેના ઘરમાં અને તેના પ્રિયજનો વચ્ચે થતી વાતચીત સાંભળી શકે છે? ગરુડ પુરાણના પ્રેતખંડ મૃત્યુ પછીના શરૂઆતના દિવસોમાં આત્માની યાત્રા અને તેની સ્થિતિનું વિગતવાર વર્ણન આપે છે.
ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુ પછી આત્માનો તેના જૂની દુનિયા સાથેનો સંબંધ અચાનક તૂટી જતો નથી. શરીર છોડ્યા પછી પણ તે તેના આસપાસના વાતાવરણથી વાકેફ રહે છે અને તેના જૂના શરીર, ઘર અને પ્રિયજનો સાથે સતત લગાવ અનુભવે છે. આ જ કારણ છે કે મૃત્યુ પછીના ધાર્મિક વિધિઓ અને પિંડ-દાન આ પરંપરામાં આટલું વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
શું આત્મા તેના ઘર અને પરિવારને જુએ છે ?
ગરુડ પુરાણ સાથે સંકળાયેલા અનુવાદો અને વ્યાખ્યાઓ સૂચવે છે કે, મૃત્યુ પછી તરત જ આત્મા તેના જૂના શરીર અને પરિચિત વાતાવરણ તરફ ખેંચાય છે. એક આધુનિક અર્થઘટન મુજબ, શરૂઆતના 13 દિવસને એક સંક્રમણકાળ માનવામાં આવે છે જે દરમિયાન આત્મા તેના ઘર અને તેના જીવન સાથે જોડાયેલા લોકોની નજીક રહે છે. તેથી પ્રશ્નનો જવાબ ફક્ત એટલો જ નથી કે આત્મા પહેલા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિને જુએ છે, શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલ દૃશ્ય વધુ વ્યાપક છે. મૃત્યુ પછી આત્મા તેના જૂના શરીર અને તેના પાર્થિવ અસ્તિત્વ સાથે સંકળાયેલી યાદો અને સંબંધો તરફ લગાવ અનુભવે છે.
10મા અને 13મા દિવસનું શું મહત્વ છે ?
ગરુડ પુરાણના પ્રેતખંડમાં પિંડ-દાન અને મૃત્યુ પછી કરવામાં આવતી અન્ય ધાર્મિક વિધિઓનો વિગતવાર ઉલ્લેખ છે. પરંપરાગત અર્થઘટન સૂચવે છે કે આ શરૂઆતના દિવસોમાં ચઢાવવામાં આવતા પિંડથી પ્રેત શરીર બનાવવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા છે. કેટલાક અનુવાદોમાં દસ પિંડ અર્પણ દ્વારા નવા શરીરની રચનાનો ઉલ્લેખ છે. 13મા દિવસની આસપાસની માન્યતાઓ પણ આ યાત્રાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે; ઉપલબ્ધ ગ્રંથોમાં આત્માને પ્રેતા અવસ્થાથી આગળ વધીને યમના માર્ગ તરફ આગળ વધવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક અર્થઘટન મુજબ, 13મા દિવસે યમના સંદેશવાહકો પ્રેતાને તેની યાત્રા પર આગળ લઈ જાય છે.
એટલા માટે પરિવારો પિંડદાન કરે છે
ગરુડ પુરાણમાં મૃત્યુ પછી કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિઓને ફક્ત કૌટુંબિક પરંપરાઓ તરીકે જ નહીં, પરંતુ મૃત આત્માની આગળની યાત્રા સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક ફરજો તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. પિંડ, જળ અને શ્રદ્ધાને લગતી ધાર્મિક વિધિઓનું વર્ણન પ્રેતખંડ વિભાગમાં જોવા મળે છે.
નોંધ - આ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં વર્ણવેલ માન્યતાઓ છે, વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત ઘટનાઓના દાવાઓ નથી. વિવિધ પરંપરાઓ અને ગરુડ પુરાણના વિવિધ સંસ્કરણોમાં પણ વિગતો અલગ અલગ હોઈ શકે છે.