Gemstones: ધન લાભ થાય તે માટે પહેરવામાં આવે છે આ રત્નો, પૈસાની તંગી દુર થતી હોવાની છે માન્યતા

Gemstones for Money: દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય કે તેના જીવનમાં ધનની આવક સતત વધતી રહે અને તે અમીર બની જાય. જીવનની આ ઈચ્છા પુરી ત્યારે થાય છે જ્યારે માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મળે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:58 PM IST

Gemstones for Money: દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય છે કે તેના જીવનમાં ક્યારેય પૈસાની ખામી ન રહે. તેના ઘર, પરિવાર પર માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદ હંમેશા રહે. પરંતુ ઘણા લોકો મહેનત કરે તો પણ તેમના જીવનમાં ધન ટકતું નથી. કારણ વિના થતા ખર્ચમાં આવક વહી જાય છે. તેવામાં કેટલાક રત્ન ધારણ કરવાના ઉપાયો જણાવેલા છે જેનાથી ધન, સંપત્તિમાં વૃદ્ધિઅને સ્થિરતા આવી શકે છે. રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર એવા 5 રત્ન છે જે વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ સુધારે છે તેવું માનવામાં આવે છે. 

સુનહલા રત્ન

જો વારંવાર ધન હાનિ થતી હોય, મહેનત કર્યા પછી પણ ફળ મળતું ન હોય તો આ રત્ન ધારણ કરવો શુભ રહે છે. કહેવાય છે કે તેનાથી ભાગ્યના બંધ દરવાજા ખુલી જાય છે અને જીવનમાં ધન ટકવા લાગે છે. આ રત્ન આત્મવિશ્વાસ વધારે છે અને લક્ષ્ય પ્રાપ્તિમાં પણ મદદ કરે છે.

જેડ સ્ટોન

જે લોકો નવો બિઝનેસ શરુ કરવા ઈચ્છે છે અને કામમાં સ્થિરતા શોધી રહ્યા છે તેમના માટે આ રત્ન લાભકારી છે. જેડ સ્ટોન વ્યક્તિના વિચાર અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને મજબૂત કરે છે. કહેવાય છે કે તેનાથી વેપારમાં સફળતા મળે છે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે. 

ટાઈગર રત્ન

રત્ન શાસ્ત્રમાં આ રત્નને સૌથી ઝડપથી અસર કરનાર કહેવાય છે. કહેવાય છે કે આ રત્ન પહેરવાથી બગડતા કામ બનવા લાગે છે. આત્મવિશ્વાસ વધે છે. આ રત્ન એવા લોકો માટે શુભ છે જેમના જીવનમાં સંકટ વારંવાર આવતા હોય.

માક્ષિક રત્ન

માક્ષિક રત્ન એક ચમકદાર ખનિજ હોય છે જે ગંધક સાથે મળીને બને છે. કહેવાય છે કે તેને ધારમ કરવાથી પૈસા કમાવાના નવા રસ્તા ખુલી જાય છે. તેનાથી ધન આકર્ષિત થવાની સાથે આત્મવિશ્વાસ પણ વધે છે. 

ગ્રીન એવેંચ્યૂરિન

વેપારી અને નોકરી કરતા લોકો માટે આ રત્ન શુભ છે તેવી માન્યતા છે. આ રત્ન ધન આકર્ષિત કરે છે. જે લોકો પોતાની આવક વધારવા ઈચ્છે છે કે નવી શરુઆત કરવાનું વિચારે છે તેમના માટે આ પ્રભાવી રત્ન છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

