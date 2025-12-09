Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Gemstones: નેગેટિવ એનર્જી અને મનના ખરાબ વિચારોને કંટ્રોલ કરવા હોય તો ધારણ કરી શકો છો આ 4 માંથી કોઈ 1 રત્ન

Gemstones: રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર 4 જેમસ્ટોન એટલે કે રત્ન એવા છે જે નેગેટિવ એનર્જી અને ખરાબ વિચારોને દુર કરી જીવનમાં શાંતિ અને સુખ લાવવામાં મદદ કરે છે. આ રત્ન કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:16 PM IST

Gemstones: રત્ન શાસ્ત્ર એક પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે જે હજારો વર્ષો પહેલા વિકસિત થયું છે. રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર જો રત્નને યોગ્ય રીતે ધારણ કરવામાં આવે તો જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધે છે અને માનસિક સ્થિરતા પણ આવે છે. એમાં પણ રત્ન હોય છે જે વ્યક્તિગત લાભની સાથે માનસિક લાભ પણ કરે છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે કેટલા પ્રયત્નો એવા હોય છે જે ઘર અને કાર્ય સ્થળ પર સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવામાં મદદ કરે છે અને મનમાંથી નેગેટિવ વિચારોને કાઢવાનું કામ પણ કરે છે. 

રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર રત્ન આપણા જીવનમાં પોઝિટિવ ઉર્જા વધારવામાં મદદ કરે છે રત્ન નેગેટિવ એનર્જીને ઓછી કરે છે અને મનને શાંત તેમજ સંતુલિત કરે છે આજે તમને 4 એવા રત્ન વિશે જણાવીએ જે મનમાંથી ખરાબ વિચારો અને નેગેટિવ એનર્જીને ઘટાડવામાં મદદ કરશે જેના કારણે જીવન સુખમયી બની શકે છે 

એમેથિસ્ટ સ્ટોન 

આ સ્ટોન પર્પલ રંગનો હોય છે. રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર તેને પહેરવાથી મન શાંત રહે છે અને નકારાત્મક વિચારો દૂર થાય છે. આ રત્ન માનસિક સ્પષ્ટતા વધારવામાં મદદ કરે છે તેનાથી સ્ટ્રેસ અને ચિંતા ઓછી થાય છે અને ઈમોશનલ બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે. જે લોકો આધ્યાત્મિક અભ્યાસ કરતા હોય તેવો આ રત્ન ધારણ કરે તો વધારે ફાયદો થાય છે 

હેમેટાઈટ સ્ટોન 

આ સ્ટોનને સ્ટોન ઓફ માઈન્ડ પણ કહેવામાં આવે છે. રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર આ રત્ન એકાગ્રતા વધારવામાં મદદ કરે છે તેને પહેરવાથી મન અને મૂડ સ્થિર રહે છે નેગેટીવ એનર્જી દૂર થાય છે અને માનસિક શક્તિ વધે છે. આ સ્ટોન વિદ્યાર્થીઓ અને ઓફિસમાં કામ કરતા લોકોને વિશેષ લાભ કરી શકે છે. 

સિટ્રીન સ્ટોર 

સિટ્રીન સ્ટોન પીળા રંગનો હોય છે તેને પહેરવાથી જીવનમાં પોઝિટિવિટી વધે છે અને નકારાત્મક ઊર્જા ઓછી થાય છે આ રત્ન જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને ખુશી લાવવામાં મદદ કરે છે આ રત્ન પહેરવાથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને મનમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થાય છે તેને ધારણ કરવાથી બાધાઓથી છુટકારો મળે છે. 

સેલેનાઈટ

સેલેનાઈટ સ્ટોન નકારાત્મક વિચારો અને ખરાબ યાદોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તેવું માનવામાં આવે છે આ રત્ન ઘરમાં સુખ-શાંતિનું વાતાવરણ જાળવી રાખે છે અને મનને શુદ્ધ બનાવે છે. તે નેગેટિવ એનર્જીને કંટ્રોલ કરે છે. આ રત્ન ધારણ કરવાથી ધ્યાન અને મેડીટેશન કરવામાં લાભનો અનુભવ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

