21 દિવસમાં Office Politicsથી મળશે છુટકારો અને BOSS પોતે આપશે Promotion, શનિદેવને ચઢાવો આ ચીજ

Office Politics Se Kaise Bache & Promotion Pane Ke Upay: જો તમે નોકરી કરો છો, તો ક્યારેક ને ક્યારેક ઓફિસ પોલિટિક્સનો શિકાર બન્યા જ હશો. દરેક ઓફિસમાં એવા કેટલાક લોકો હોય છે જે પોતાના ફાયદા માટે બીજાને નીચા દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આનાથી માત્ર મહેનતુ લોકોના આત્મસન્માનને ઠેસ નથી પહોંચતી, પરંતુ ઘણીવાર તેમનું પ્રમોશન પણ અટકી જાય છે. જો તમે પણ આવી સ્થિતિમાં ફસાયેલા છો, તો શનિદેવની પૂજા સાથે જોડાયેલો એક ઉપાય કરી શકો છો. આ ઉપાય કરવાથી 21 દિવસમાં તમને ઓફિસ પોલિટિક્સ અને પ્રમોશન ન મળવાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે.
Office Politics Se Kaise Bache & Promotion Pane Ke Upay: ઓફિસમાં અવારનવાર જોવામાં આવે છે કે કેટલાક લોકો પોતાના ફાયદા માટે બોસની ચાપલૂસી કરે છે. બોસને મીઠી-મીઠી વાતોમાં ફસાવે છે અને પોતાના વિરોધીઓને નીચા દેખાડવા માટે ષડયંત્રો રચે છે. આનાથી માત્ર ઓફિસનું વાતાવરણ ઝેરી (Toxic) નથી બનતું, પણ કામ કરવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ખાસ કરીને એવા લોકો આમાં ફસાય છે જેઓ મહેનત અને પૂરી ઈમાનદારીથી પોતાનું કામ કરે છે. આનાથી તેમના આત્મસન્માનને ઠેસ જ નથી પહોંચતી, સાથે સાથે પ્રમોશન મળવાની શક્યતા પણ ઓછી થઈ જાય છે.
જો તમે પણ ઓફિસ પોલિટિક્સથી પરેશાન થઈ ગયા છો અથવા ચાપલૂસ લોકોના કારણે તમારું પ્રમોશન નથી થઈ રહ્યું, તો શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા મુજબ તમે કેટલાક ખાસ ઉપાયો કરી શકો છો. ચાલો જાણીએ ઓફિસ પોલિટિક્સથી છુટકારો અને પ્રમોશન મેળવવા માટે કયો ઉપાય કરવો જોઈએ.
ઓફિસ પોલિટિક્સથી કેવી રીતે બચવું અને પ્રમોશન કેવી રીતે મેળવવું?
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, શનિવારનો દિવસ કર્મોના ફળ આપનાર અને ન્યાયના દેવતા શનિ મહારાજને સમર્પિત છે. શનિવારે સાંજના સમયે શનિદેવની પૂજા કરવાની સાથે તેમને કાળા કપડામાં ગોળ બાંધીને અર્પણ કરો. આ કાળું કપડું તમારે શનિદેવના ખભા પર ચઢાવવાનું છે, જ્યારે ગોળને કપડાના બંને છેડે બાંધવાનો છે. આ ખાસ ઉપાય માત્ર શનિવારે જ કરવાનો છે, પરંતુ ત્યારબાદ સતત 21 દિવસ સુધી નિયમિતપણે શનિદેવની પૂજા કરવાની રહેશે.
21 દિવસનું મહત્વ
અંકશાસ્ત્ર (Numerology) માં 21 નંબરને ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. જો તમે 21 અંકનો સરવાળો કરશો તો મૂલાંક 3 (2+1=3) આવશે, જેના સ્વામી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ એટલે કે ગુરુ ગ્રહ છે. આ અંક જ્ઞાન, મહેનત પછી મળતી મોટી સફળતા, સર્જનાત્મકતા અને આધ્યાત્મિક વિકાસનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ ઉપાય 21 દિવસ સુધી કરવામાં આવે, તો તેના સફળ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. કારણ કે 21 દિવસનો ચક્ર નવી આદત બનાવવા અને આધ્યાત્મિક ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ સમયગાળો ગણાય છે.
