Nazar Dosh: ઘર પર કોઈની ખરાબ નજર પડી ગઈ હોય ત્યારે ઘરના લોકોને થવા લાગે આ 5 સમસ્યાઓ
Nazar Dosh: ઘર પર જો કોઈની ખરાબ નજર પડી ગઈ હોય તો ઘરમાં રહેલા લોકોને કેટલીક ખરાબ સ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડી શકે છે. જો ઘરમાં અચાનક આવી સમસ્યાઓ થવા લાગે તો સમજી લેવું કોઈની ભારે નજર પડી ગઈ છે. આ સ્થિતિમાં શું કરવું ચાલો જાણીએ.
- ઘરને કોઈની નજર લાગી જાય તો જીવનમાં ઊથલપાથલ સર્જાઈ જાય છે.
- નજર દોષ દુર કરવા શું કરવું.
- નજર લાગી હોય ત્યારે ઘરમાં આવી સમસ્યાઓ થતી હોય છે.
Nazar Dosh: નજર લાગવા અંગે તમે પણ સાંભળ્યું જ હશે. કોઈની ખરાબ નજર લાગી જાય તો જીવનમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો ઘર પર કોઈની ખરાબ નજર હોય તો ઘરમાં રહેતા લોકોનું જીવન ઉથલપાથલ થઈ જાય છે. ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે બધું જ બરાબર ચાલતું હોય અને અચાનક જ એક પછી એક સમસ્યાઓ આવવા લાગે છે. ઘરને કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય તો કેવી સમસ્યાઓ થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
નજર લાગી હોય ત્યારે ઘરમાં થતી સમસ્યાઓ
1. ઘરની ખુશીઓને કોઈની નજર લાગી હોય તો ઘરમાં રહેતા લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે. અચાનક બીમારી આવે અથવા તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિની તબિયત નરમગરમ રહે છે.
2. ઘર પર નજર દોષ હોય તો ઘરના લોકો મહેનત કરે તો પણ કામમાં નિષ્ફળતા મળે અથવા બનતા કામ અટકી જાય. આવા સમયમાં કોઈ સાથ આપવા માટે પણ તૈયાર હોતું નથી.
3. ઘર પર ખરાબ નજરનો પ્રભાવ હોય તો વ્યક્તિના સંબંધ પર પણ અસર થાય છે. ઘરના લોકો વચ્ચે કારણ વિના ઝઘડા થાય છે. અને ઘરમાં ક્લેશ વધી જાય છે.
4. ખરાબ નજરની અસર લોકોના કરિયર પર પણ પડી શકે છે. લોકોની પ્રગતિ અટકી જાય છે. કામ કરવાનું મન નથી થતું, આળસ આવે છે અને આર્થિક હાનિ થઈ શકે છે.
5. ઘરમાં ચોરી થવી, ઝઘડા થવા જેવી ઘટનાઓ બની શકે છે. ઘરને નજર લાગી હોય તો ઘરનું વાતાવરણ તણાવવાળું રહે છે.
નજર દોષ દુર કરવાની રીત
- ઘર પરથી ખરાબ નજરની અસર દુર કરવા માટે હનુમાન ચાલીસાનો નિરંતર પાઠ ઘરમાં ચાલુ રાખવો જોઈએ. દર શનિવારે ઘરમાં સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો. હનુમાનજીની કૃપાથી ખરાબ નજરની અસર દુર થઈ જાય છે.
- નજર સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તો કાળો દોરો ઘરના લોકોએ ગળામાં અથવા હાથમાં ધારણ કરવો.
- સંધ્યા સમયે ઘરમાં રોજ કપૂર અને લવિંગ સળગાવવા જોઈએ. કપૂર અને લવિંગના ધુમાડાથી નજર દોષનો પ્રભાવ ઓછો થઈ જાય છે.
