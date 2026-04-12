આ મૂળાંકવાળી યુવતીઓ હોય છો 100 ટચ સોનું! રિલેશનશિપમાં 100% કમિટમેન્ટ, ગમે તેવી સ્થિતિમાં નિભાવે છે સાથ!

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualઆ મૂળાંકવાળી યુવતીઓ હોય છો 100 ટચ સોનું! રિલેશનશિપમાં 100% કમિટમેન્ટ, ગમે તેવી સ્થિતિમાં નિભાવે છે સાથ!

Numerology: દરેક વ્યક્તિના જીવન પર તેની જન્મ તારીખની ખાસ અસર પડે છે. અંકશાસ્ત્રની મદદથી વ્યક્તિની લવ લાઈફ, સ્વભાવ, આવક અને સ્વાસ્થ્ય વગેરે સાથે જોડાયેલા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકે છે. અંક જ્યોતિષમાં કેટલીક એવી તારીખોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં જન્મેલી યુવતીઓ પોતાના રિલેશનશિપમાં 100% કમિટમેન્ટ આપે તેવી શક્યતા હોય છે. ચાલો જાણીએ આ તારીખો અને તેના વિશે...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

Numerology: અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર (Numerology) અનુસાર, દરેક વ્યક્તિનું પ્રેમ જીવન તેની જન્મ તારીખથી પ્રભાવિત થાય છે. જો તમારે કોઈ વ્યક્તિના સ્વભાવ અને કરિયર વિશે જાણવું હોય, તો તેમની ડેટ ઓફ બર્થ ઘણી મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. આ શાસ્ત્રમાં કેટલીક એવી તારીખો જણાવવામાં આવી છે, જેમાં જન્મેલી યુવતીઓ દિલની સાફ હોય છે. તેઓ પોતાના રિલેશનશિપને લઈને ગંભીર હોય છે અને તેને મજબૂત બનાવવા માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરે છે. આજે આપણે અંક જ્યોતિષની મદદથી એવા એક મૂલાંક વિશે વાત કરીશું, જેનાથી જોડાયેલી યુવતીઓ માટે સંબંધમાં વિશ્વાસ અને વફાદારી સર્વોપરી હોય છે.

મૂલાંક 4
અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જે યુવતીઓનો જન્મ કોઈપણ મહિનાની 4, 13 કે 22 તારીખે થયો હોય, તેમનો મૂલાંક 4 ગણાય છે. આ મૂલાંક પર રાહુ ગ્રહનો ખાસ પ્રભાવ હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રેક્ટિકલ હોય છે આ યુવતીઓ
રાહુ ગ્રહ દ્વારા શાસિત હોવાને કારણે મૂલાંક 4વાળી યુવતીઓની વિચારવાની અને સમજવાની રીત ઘણી અલગ હોય છે. તેઓ કોઈપણ નિર્ણય ઉતાવળમાં કે વિચાર્યા વગર લેતી નથી. તેમનો સ્વભાવ શાંત અને સરળ હોય છે, પરંતુ તેઓ ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ (વ્યવહારુ) હોય છે.

જલ્દી કોઈની વાતોમાં આવતી નથી
મૂલાંક 4ની યુવતીઓ જલ્દી કોઈની વાતોમાં આવતી નથી, પરંતુ દરેક નિર્ણય પોતાની વિચારશક્તિ અને જોખમ પર લે છે. જોકે, તેમને પોતાના જીવનમાં કોઈની દખલગીરી બિલકુલ પસંદ હોતી નથી.

રિલેશનશિપને લઈને સીરિયસ હોય છે આ યુવતીઓ..
મૂલાંક 4વાળી યુવતીઓ પ્રેમને માત્ર ટાઈમપાસ નહીં, પરંતુ લાઈફટાઈમ કમિટમેન્ટ સમજે છે. તેઓ પોતાના સંબંધને મજબૂત બનાવવા માટે દરેક સંભવ કોશિશ કરે છે. આ સિવાય, તેઓ 'લવ એટ ફર્સ્ટ સાઈટ'માં માનતી નથી, પરંતુ સામેવાળી વ્યક્તિને પૂરેપૂરી પારખ્યા પછી જ કમિટમેન્ટ આપે છે.

આ યુવતીઓ પોતાની જવાબદારીઓથી પાછી પાની કરતી નથી..
રાહુ ગ્રહના પ્રભાવને કારણે મૂલાંક 4ની યુવતીઓ ઈમાનદાર હોય છે. જો તેઓ સંબંધમાં એકવાર કોઈ વ્યક્તિને વચન આપે, તો ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં તેમનો સાથ છોડતી નથી. મુશ્કેલ સમયમાં તેઓ પોતાના જીવનસાથીની તાકાત બને છે અને તેમનો ઉત્સાહ વધારે છે. સાથે જ, તેઓ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવવામાં ક્યારેય પાછી પાની કરતી નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
numerologyAnk Jyotish Shastramulank 4 Girlsgirls give 100% commitment in a relationshiprelationship prediction

Trending news