Gold Astrology: સંકટ આવવાનું તે પહેલા સોનાના ઘરેણાનો બદલી જાય રંગ, જાણો સોનાના દાગીના સંબંધિત 4 અપશુકન
Gold Astrology: સોનાના ઘરેણા દ્વારા જીવનમાં આવનાર અશુભ સમયના સંકેતો પણ મળી શકે છે. તો ચાલો જણાવીએ સોનાના દાગીના સંબંધિત અશુભ સંકેતો વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
Gold Astrology: આજના સમયમાં સોનું અત્યંત કિંમતી ધાતુ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પણ સોનાનું મહત્વ દર્શાવેલું છે. સોનાનો સંબંધ માતા લક્ષ્મી સાથે પણ છે. સોનું ઘરમાં સકારાત્મકતા, સમૃદ્ધિ લાવે છે. ઘરમાં રહેલા સોનાના ઘરેણા કેટલાક અશુભ સંકેતો પણ કરે છે. સોનું આર્થિક નુકસાન કે ગ્રહોના નકારાત્મક પ્રભાવની ચેતવણી પણ આપે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સોનાના આ સંકેતો વિશે.
સોનાના દાગીનાથી મળતા 4 અશુભ સંકેતો
સોનાના ઘરેણાનો રંગ બદલવો
સોનાના ઘરેણા લોકો રોજ પહેરતા નથી. ઘરેણાને સાચવીને રાખી દેવામાં આવે છે. પ્રસંગોપાત અલગ અલગ દાગીના પહેરવામાં આવે છે. તમે ઘરેણા પહેરવા માટે કાઢો ત્યારે તમને જણાય કે ઘરેણાના રંગ બદલી ગયો છે, જેમકે ઘરેણા ઝાંખા થઈ ગયા હોય, ઘરેણાનો રંગ કાળો પડવા લાગે કે તેની ચમક ઓછી થઈ ગઈ હોય તો તેને સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત અશુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. આવું થાય તેનો અર્થ છે કે ઘરમાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધી શકે, આવક ઘટી શકે.
સોનાના ઘરેણા તુટી જવા
તમે જે ઘરેણા રોજ પહેરતા હોય તેમાં ઘસારો લાગે અને તે નબળા પડી તુટી જાય તે સામાન્ય છે પરંતુ જે વસ્તુઓ તમે ક્યારેક પહેરતા હોય અથવા તમે કોઈ ઘરેણું પહેર્યું હોય અને અચાનક તુટી જાય તો તેને અશુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર રાહુ ગ્રહના અશુભ પ્રભાવના કારણે આવું થઈ શકે છે. ઘરમાં તુટેલા ઘરેણા રાખવા પણ નહીં. તેને તુરંત ઠીક કરાવી લેવા જોઈએ.
ઘરેણા ગુમ થવા
ઘણીવાર એવું થાય છે કે ઘરમાં જ ઘરેણા ગુમ થઈ જાય. જેમકે ચોરી થઈ જાય કે પછી ખબર જ ન રહે કે ઘરેણા ક્યાં ગયા. આવું થવાની ઘટનાને પણ અશુભ માનવામાં આવે છે. સોનાના ઘરેણા ઘરમાંથી ગુમ થઈ જાય તે પણ સૂર્ય અને ગુરુ સંબંધિત સંકટ કે દોષને દર્શાવે છે. ઘરેણા ચોરી થઈ જાય તો પણ તે ભવિષ્યમાં આવનાર સંકટ તરફ ઈશારો હોય શકે છે.
સોના પર ડાઘ દેખાવો
સોનાના ઘરેણા પહેરવા માટે કાઢો અને તેના પર તમને ડાઘ દેખાય તો તેને અશુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. સોનાના ઘરેણા પર કાળા ધબ્બા થઈ જાય તેને પણ ગ્રહ સંબંધિત અશુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે મંગળ, શનિ કે રાહુ ગ્રહ સંબંધિત અશુભ પ્રભાવના કારણે જીવનમાં સંકટ આવવાનું હોય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
