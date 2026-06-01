/Gold Price: આવતી કાલથી સોનું-ચાંદી મોંઘા થશે કે સસ્તા? જાણો ગુરુની બદલાતી સ્થિતિ પર મોટી ભવિષ્યવાણી

ગ્રહો જ્યારે ચાલ બદલે કે ગોચર કરે ત્યારે દેશ દુનિયા સહિત જાતકોના જીવનમાં ફેરફાર આવતા હોય છે. 2 જૂનના રોજ ગુરુ રાશિ બદલીને ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. ત્યારે આ ગોચરની અસર તમામ રાશિઓ પર તો પડશે પરંતુ સાથે સાથે સોનું, બેંકિંગ, ફાઈનાન્સ અને ધન સંબંધિત સેક્ટરો ઉપર પણ પડી શકે છે. ત્યારે સવાલ થાય કે શું 2 જૂન બાદ સોનું અને ચાંદી મોંઘુ થઈ શકે? આ સવાલ એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે જ્યોતિષમાં ગુરુને સોનું, ધન, સમૃદ્ધિ અને વૈભવના કારક ગણવામાં આવે છે.
સોના સાથે ગુરુને સીધો સંબંધ!
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુ ગ્રહ ધન, સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને શુભતાના કારક ગણાય છે. જે રીતે ગ્રહો અને રત્નોનો સંબંધ હોય છે એ જ રીતે ધાતુઓને પણ ગ્રહો સાથે સંબંધ હોય છે. જેમ કે સોનાને ગુરુ સાથે, ચાંદીને ચંદ્રમા અને શુક્ર સાથે જ્યારે લોઢાને શનિ સાથે વગેરે. આ કારણસર 2 જૂનના રોજ ગુરુની રાશિમાં થઈ રહેલા પરિવર્તનની સોનાના ભાવ પર મોટી અસર જોવા મળી શકે.
12 વર્ષ બાદ ચંદ્રમાની રાશિમાં ગુરુ
ગુરુ ગોચર કરીને ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં આવી રહ્યા છે. કર્ક રાશિ એ ગુરુની ઉચ્ચ રાશિ છે. આવામાં ગુરુ સાથે સંબંધિત સોનાના ભાવ પર આ ફેરફારની અસર જોવા મળી શકે છે. આ સાથે જ ચંદ્રમા સંબંધિત ચાંદીના ભાવમાં પણ અસર જોવા મળી શકે છે.
ગુરુ એક વર્ષે રાશિ બદલતા હોય છે. 12 રાશિઓનું ચક્ર પૂરું કરવામાં 12 વર્ષ જતા હોય છે. આ રીતે 12 વર્ષ બાદ ગુરુ કર્ક રાશિમાં પાછા આવ્યા છે અને 2 જૂનથી 31ઓક્ટોબર 2026 સુધી ગુરુ કર્કમાં રહેશે. ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચના હોવાથી શુભ ફળ આપશે. આથી લોકોને રાહત પણ મળશે.
ઘટી પણ શકે ભાવ?
જ્યોતિષાચાર્ય મનીષ અગ્રવાલના જણાવ્યાં મુજબ 12 વર્ષ બાદ ગુરુ કર્ક રાશિમાં આવશે જે મોટો જ્યોતિષ બદલાવ છે અને તેની અસર સોના ચાંદીના ભાવ, રોકાણ અને બજાર પર મોટા પાયે જોવા મળી શકે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલા વૈશ્વિક તણાવના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘણો ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો છે. પરંતુ જૂન મહિનાના અંતિમ સપ્તાહથી કિંમતી ધાતુઓ જેમ કે સોનું અને ચાંદી બંનેમાં રોકાણ કરવાથી સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળી શકે છે. આમ છતાં રોકાણ સમજી વિચારીને કરવું યોગ્ય રહેશે.
જ્યોતિષ મુજબ જૂન 2026 બાદ સોનામાં ખરીદી વધી શકે છે. લગ્નગાળો, રોકાણકારોનો રસ અને સુરક્ષિત રોકાણથી ભાવમાં ઉછાળો આવે તેવા સંકેત છે. પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિઓ ઘટાડાનો પણ સંકેત આપે છે. આથી ભાવમાં ઉતાર ચડાવ બંને જોવા મળી શકે છે.
જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં માહોલ બદલાશે
જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 15 જુલાઈ 2026થી 12 ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન ગુરુ અસ્ત રહેશે. એટલે કે સૂર્યની નજીક આવવાથી તેમના પ્રભાવમાં કમી જોવા મળશે. જેનાથી બજારમાં થોડો અસ્થિર માહોલ જોવા મળી શકે છે. આથી આ દરમિયાન ઉતાવળે રોકાણ કરવાથી બચવું. સમજદારી અને ધૈર્ય સાથે લેવાયેલો નિર્ણય યોગ્ય સાબિત થઈ શકે છે.
આ રાશિઓ માટે સોનામાં રોકાણ શુભ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું માનીએ તો 2 જૂનથી 31 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર્ક, મીન, ધનુ અને વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે સોનામાં રોકાણ કરવું ફાયદો કરાવી શકે છે.
ક્યારે ખરીદવું સોનું?
જ્યોતિષાચાર્ય મનિષ અગ્રવાલનું કહેવું છે કે જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 1 જૂનથી 10 જૂન સુધી સોનું અને ચાંદીના ભાવ પર નજર રાખવાની જરૂર છે. ત્યારબાદ 11 જૂનના રોજ જ્યારે રેવતી નક્ષત્ર શરૂ થશે અને 20 જૂનના રોજ મઘા નક્ષત્ર રહે ત્યાં સુધી સોનું અને ચાંદી ખરીદીના સારા યોગ છે.
તેમાં પણ 18 જૂનના રોજ ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્ર જે ગુરુ પુષ્ય યોગ બનાવે છે તે દિવસે ખરીદી કરવું ખુબ શુભ ગણાશે. જે લોકો લાંબા સમય માટે સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવા માંગતા હોય તેમના માટે આ સમય અનુકૂળ છે. ત્યારબાદ 21થી 30 જૂન સુધીનો સમય સોના અને ચાંદીના ખરીદી માટે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. કારણ કે બજારમાં અસ્થિરતા આવવાના સંકેત છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)