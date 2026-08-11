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આજથી 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ! એક સાથે 4 પ્રભાવશાળી રાજયોગ ધનના ઢગલે બેસાડશે, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય!

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આજનો દિવસ એટલે કે 11 ઓગસ્ટનો  દિન ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ ચાર પ્રભાવશાળી રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. આ રાજયોગોની શુભ અસર કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:42 AM IST
આજથી 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ! એક સાથે 4 પ્રભાવશાળી રાજયોગ ધનના ઢગલે બેસાડશે, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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