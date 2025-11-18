Shani-Budh Margi 2025: 500 વર્ષ બાદ શનિ-બુધ એક સાથે માર્ગી થશે, આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, ધન-સંપત્તિ વધશે
Shani-Budh Margi: નવેમ્બર મહિનાના અંતમાં શનિ અને બુધ એક સાથે માર્ગી થવાના છે. આ બંને ગ્રહોની ચાલથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે, જેનાથી આર્થિક પ્રગતિ થશે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
Shani-Budh Margi: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ્યારે કોઈ ગ્રહ વક્રી કે માર્ગી થાય છે તો તેની અસર દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. બુધને જ્યોતિષમાં ગ્રહોના રાજકુમાર કહેવામાં આવે છે, જ્યારે શનિને ન્યાય, અનુશાસન અને દંડનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર બુધ વેપાર, બુદ્ધિ, તર્કસક્તિ અને વાણીનો પ્રતિનિધિ ગ્રહ છે. આ ગ્રહ લગભગ દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. કન્યા રાશિમાં તે ઉચ્ચ અને મીન રાશિમાં નીચ માનવામાં આવે છે. સાથે મિથુન અને કન્યાના તે સ્વામી છે.
બીજીતરફ શનિ સૌથી ધીમી ગતિએ ગોચર કરનાર ગ્રહ છે. તે એક રાશિમાં અઢી વર્ષ રહે છે અને બીજીવાર તે રાશિમાં આવવામાં લગભગ 30 વર્ષનો સમય લે છે. વર્તમાન સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે અને 23 નવેમ્બરે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 29 નવેમ્બરે માર્ગી થશે. બીજીતરફ શનિ મીન રાશિમાં છે અને 28 નવેમ્બરે માર્ગી થશે. શનિના વક્રી રહેવા પર તેની ઉલ્ટી ચાલ માનવામાં આવે છે, જ્યારે માર્ગી થવા પર તે સામાન્ય, સીધી ગતિથી ચાલવા લાગે છે. શનિ-બુધનો આ સંયોગ 500 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે. શનિ અને બુધ માર્ગી થવાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
મિથુન રાશિ
સનિ અને બુધ બંનેનું માર્ગી થવું મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તમે જે માનસિક દબાવ કે અસમંજસમાં હતા, તે ઓછું થશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં ઝડપથી કામ પૂરા થવા લાગશે. કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિ કે સહયોગીનું સમર્થન મળી શકે છે. ઘરના માહોલમાં ગેરસમજણ દૂર થશે. વાતચીતથી કોઈ જટીલ સ્થિતિનો ઉકેલ આવશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે.
મકર
શનિ-બુધના માર્ગી થવા પર મકર રાશિના લોકોનો સારો સમય શરૂ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને તમારી વાત મજબૂતીથી રાખવાની તક મળશે. સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળશે. વેપારમાં વાતચીતના માધ્યમથી અટવાયેલા સોદા પાર પડી શકે છે. પરિવારની સાથે સંબંધમાં તે અંતર આવ્યું છે તે ઘટવા લાગશે. આર્થિક મામલામાં સુધાર આવશે. કોઈ અટવાયેલો લાભ અચાનક મળી શકે છે. માનસિક રૂપથી આ સમય સારો રહેશે.
કુંભ
કુંભ રાશિ પર શનિ-બુધનો ઉંડો પ્રભાવ રહેશે. તેથી તેનું માર્ગી થવું તમારા માટે સારો સંકેત લાવશે. કામમાં ફોકસ વધશે. યોજનાઓ પહેલાની તુલનામાં વધુ પ્રભાવી રીતે પૂરા થવા લાગશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. પરિવારમાં સહયોગનો માહોલ બનશે, જેનાથી મનમાં સ્થિરતા અને શાંતિ મળશે. નોકરી બદલવા કે નવું કામ શરૂ કરવાની દિશામાં આગળ વધી શકો છો. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કાર્યો કે લાંબી યાત્રાઓથી લાભ મળવાની સંભાવના બની રહી છે.
