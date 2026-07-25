/ઓગસ્ટમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળ ગોચરથી બનશે મહાસંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

Grah Gochar : જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી, ઓગસ્ટ 2026નો મહિનો મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે. આ મહિનામાં સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને મંગળ જેવા ગ્રહોની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થશે. ઘણા શક્તિશાળી રાજયોગ બની રહ્યા છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે કારકિર્દી, નાણાકીય, સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે.
ઓગસ્ટ 2026માં મુખ્ય ગ્રહોનું ગોચર અને રાજયોગ
મહિનાની શરૂઆતથી જ ગ્રહોની ચાલમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન જોવા મળશે. 1 ઓગસ્ટ શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, 2 ઓગસ્ટે મંગળ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. તો 5 ઓગસ્ટે બુધ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે સૂર્ય અને ગુરુ સાથે ત્રિગ્રહી યોગ અને બુદ્ધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. 17 ઓગસ્ટે સૂર્ય પોતાની રાશિ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિની વાત કરીએ તો, આખા મહિના દરમિયાન શનિ મીન રાશિમાં વક્રી રહેશે, જ્યારે રાહુ કુંભ રાશિમાં અને કેતુ સિંહ રાશિમાં રહેશે. વધુમાં ચંદ્ર દર અઢી દિવસે રાશિ બદલશે, જેના કારણે ગજકેસરી યોગ જેવા શુભ સંયોગ બનશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ઓગસ્ટ મહિનો સિદ્ધિઓથી ભરેલો સાબિત થઈ શકે છે. આ મહિને મહાલક્ષ્મી યોગ, ગજકેસરી યોગ અને ભદ્ર રાજયોગ જેવા શુભ સંયોગ બની રહ્યા છે, તેથી તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળશે અને બેંક બેલેન્સ વધશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીઓ માટે ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો સ્થિતિ, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે. ગુરુના શુભ પ્રભાવને કારણે, કાર્યસ્થળ પર તમારી સત્તા અને જવાબદારીઓમાં વધારો થશે. તમને સાથીદારો અને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે અને તમારા પ્રયત્નો અને બહાદુરીની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિનો શાસક ગ્રહ સૂર્ય છે, જે ગ્રહોનો રાજા છે અને આ મહિને સૂર્ય આ જ રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. વધુમાં બુદ્ધાદિત્ય રાજયોગનો પ્રભાવ તમારા આત્મવિશ્વાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. તમારી કારકિર્દીમાં તમને તમારી મહેનત માટે યોગ્ય શ્રેય મળશે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે. જો કે તમારે કોઈપણ મોટા અથવા ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ.
તુલા રાશિ
ઓગસ્ટ મહિનો તુલા રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. ભાગ્ય તમને સાથ આપશે. તમારા પિતા, માર્ગદર્શકો અથવા વડીલોના માર્ગદર્શનથી તમે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશો અને ઉચ્ચ શિક્ષણના માર્ગો ખુલશે. આયાત-નિકાસ અને વિદેશી વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકો નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે. જોકે, પ્રેમ સંબંધો અથવા વ્યક્તિગત બાબતો અંગે કોઈપણ મોટા ભાવુક નિર્ણયોમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો.
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