Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /ઓગસ્ટમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળ ગોચરથી બનશે મહાસંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

ઓગસ્ટમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળ ગોચરથી બનશે મહાસંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

Grah Gochar : ઓગસ્ટમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળના ગોચરને કારણે અનેક મોટા રાજયોગ બની રહ્યા છે. ત્યારે આ રાજયોગના કારણે કઈ રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો ખૂબ જ ભાગ્યશાળી રહેશે અને બમ્પર લાભ અપાવશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:18 PM IST
ઓગસ્ટમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળ ગોચરથી બનશે મહાસંયોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અસલી પ્રક્રિયા!
Dharmendra Pradhan41 min ago
2
Dharmendra Pradhan46 min ago
3
IND vs ZIM 2nd T2054 min ago
4
Darshan Jariwala1 hr ago
5
Dharmendra Pradhan1 hr ago