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જૂનમાં બનશે ગ્રહણ યોગ, આ 3 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, નોકરી-વ્યવસાયમાં વધી શકે છે મુશ્કેલી

Grahan Yog June 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહણ યોગને એક અશુભ ગ્રહ યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ બનવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં વારંવાર નિષ્ફળતાઓ આવે છે. જૂનમાં આ યોગ કુંભ રાશિમાં બનવાનો છે. આ યોગને કારણે કઈ રાશિઓને સતર્ક રહેવું પડશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:41 PM IST
જૂનમાં બનશે ગ્રહણ યોગ, આ 3 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, નોકરી-વ્યવસાયમાં વધી શકે છે મુશ્કેલી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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