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ગુજરાતમાં કઈ તારીખથી શરુ થશે શ્રાવણ મહિનો ? જાણો કેટલા છે સોમવાર અને ક્યારે છે જન્માષ્ટમી ?

Gujarati Shravan Maas 2026: ગુજરાતમાં શ્રાવણ મહિનાની શરુઆત ગણતરીના દિવસોમાં થવાની છે. આ વર્ષે શ્રાવણ માસમાં કેટલા સોમવાર આવશે, જન્માષ્ટમી કઈ તારીખે ઉજવાશે, અને શ્રાવણ મહિનો પુરો ક્યારે થશે બધી જ જાણકારી અહીં દર્શાવવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:53 PM IST
ગુજરાતમાં કઈ તારીખથી શરુ થશે શ્રાવણ મહિનો ? જાણો કેટલા છે સોમવાર અને ક્યારે છે જન્માષ્ટમી ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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