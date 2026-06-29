/જુલાઈમાં ગુરુ થશે અસ્ત, આ રાશિઓના ખુલશે બંધ કિસ્મતના તાળાં, રાતોરાત થઈ જશે માલામાલ !

Guru Asta 2026 : ગુરુ 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ અસ્તની સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરશે અને 12 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી આ તબક્કામાં રહેશે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની ખૂબ નજીક આવે છે, ત્યારે તેની તેજસ્વીતા ઓછી થઈ જાય છે; આ ઘટનાને ગ્રહ અસ્ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્ઞાનનો કારક ગુરુ આ તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હોવાથી, તે ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવી શકે છે. આ વ્યક્તિઓ તેમના કારકિર્દી, નાણાકીય સ્થિતિ અને લગ્નની સંભાવનાઓ અંગે સકારાત્મક વિકાસ જોઈ શકે છે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
મેષ રાશિ
ગુરુના અસ્તના સમયગાળા દરમિયાન મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓને નાણાકીય લાભ થશે. ભાગ્ય તમારા તરફ રહેશે. કોઈ ખાસ સોદો તમારા માટે ખૂબ જ ખાસ અને નફાકારક સાબિત થશે. વધારાની આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે, જેનાથી તમારા વ્યવસાયને પણ ફાયદો થશે. તમે અટકેલા અથવા બાકી રહેલા પેમેન્ટ પણ મેળવી શકો છો.
વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને કોઈ મોટા સોદા અથવા નવા કરારથી ઇચ્છિત લાભ મળી શકે છે. મુસાફરીની શક્યતા છે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ માટે નવા રસ્તા ખુલી શકે છે અને નસીબ સંપૂર્ણપણે તમારા પક્ષમાં રહેશે. આવકના વધારાના સ્ત્રોતો ઉત્પન્ન થવાની પણ શક્યતા છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુ અસ્ત ખરેખર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમને સંબંધિત બાબતો માટે મંજૂરી મળી શકે છે. વરિષ્ઠ લોકો તમારાથી ખુશ થશે અને તમારા માટે વસ્તુઓ સરળ બનશે. તમને તમારા બાળકો વિશે પણ સારા સમાચાર મળી શકે છે.
તમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ માટે નવી તકો ઊભી થશે જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે તમારા લક્ષ્ય પર જેટલું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તેટલી ઝડપથી તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સૂચવી રહી છે. તમને કાર્યસ્થળ પર મહિલા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળી શકે છે અને ઓફિસમાં માન-સન્માન મળી શકે છે. લગ્ન સંબંધિત સમસ્યાઓનો પણ ઉકેલ આવશે. કેટલાક લોકો માટે, લગ્ન અંતિમ સ્વરૂપ લઈ શકે છે અથવા તો થઈ પણ શકે છે.
તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને તમને લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતામાંથી રાહત મળી શકે છે. સારા નસીબના કારણે ઘણા અટકેલા કાર્યો આગળ વધવા લાગશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને પરિવારમાં પણ તમને વધુ માન મળશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.