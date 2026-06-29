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જુલાઈમાં ગુરુ થશે અસ્ત, આ રાશિઓના ખુલશે બંધ કિસ્મતના તાળાં, રાતોરાત થઈ જશે માલામાલ !

Guru Asta 2026 : જુલાઈમાં ગુરુ અસ્ત થશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે અનુકૂળ યોગ બની રહ્યો છે. આ રાશિના વ્યક્તિઓ ગુરુ અસ્ત થતાં જ નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. વધુમાં તમે તમારા લક્ષ્યો પર જેટલું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તેટલી ઝડપથી તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:18 PM IST
જુલાઈમાં ગુરુ થશે અસ્ત, આ રાશિઓના ખુલશે બંધ કિસ્મતના તાળાં, રાતોરાત થઈ જશે માલામાલ !
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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