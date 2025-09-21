Kendra Yog 2025: દશેરાથી શરુ થશે 5 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ, બુધ-ગુરુના કેન્દ્ર યોગના પ્રભાવથી વધશે ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ
Guru Budh Kendra Yog 2025: ઓક્ટોબર મહિનાની શરુઆતમાં બુધ અને ગુરુ ગ્રહની વિશેષ સ્થિતિના કારણે કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થવાનું છે. આ યોગ 5 રાશિના લોકો માટે શુભ ફળદાયી સાબિત થશે. આ રાશિઓ કઈ છે અને તેમને કેવા લાભ થશે ચાલો જાણીએ વિસ્તારથી.
Guru Budh Kendra Yog 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને તેમની વચ્ચે સર્જાતી યુતિનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. ખાસ કરીને જ્યારે બે શુભ ગ્રહો વચ્ચે યુતિ સર્જાય છે તો તેનાથી વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પણ ગુરુ અને બુધ ગ્રહ કેન્દ્ર ભાવમાંથી એકબીજા પર દ્રષ્ટિ કરે છે તો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ સર્જાય છે. આ યોગ અત્યંત શુભ અને ફળદાયી હોય છે.
ગુરુ ગ્રહ જ્ઞાન, ધર્મ અને સમૃદ્ધિનો કારક ગ્રહ છે જ્યારે બુધ ગ્રહ બુદ્ધિ, સંવાદ અને વેપારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બે ગ્રહ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવે છે તો તેનાથી વ્યક્તિના જીવનમાં જ્ઞાન, ધન અને સફળતાનો સંગમ જોવા મળે છે. આ યોગ ધન, આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યક્ષમતા વધારે છે.
આ વર્ષે દશેરા પર ગુરુ અને બુધ ગ્રહનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે જેનો પ્રભાવ બધી જ રાશિઓ પર અલગ અલગ રીતે જોવા મળશે. જો કે 5 રાશિઓ એવી છે જેમના માટે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ સૌભાગ્યશાળી સિદ્ધ થશે. આ 5 રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
બુધ ગુરુનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ મેષ રાશિના લોકોને કરિયરમાં નવી તકો અપાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પુર્ણ થશે. નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે. સમાજમાં માન-સન્માન અને પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોને વાણી અને બુદ્ધિમાં કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગની અસર જોવા મળશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતી થવાના યોગ સર્જાઈ શકે છે. જે લોકો શિક્ષા, લેખન, વાણી સંબંધિત કાર્યોમાં જોડાયેલા છે તેમના માટે સમય વિશેષ લાભકારી.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકોને બુધ ગુરુનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ આર્થિક લાભ કરાવી શકે છે. કરિયરની દ્રષ્ટિએ શુભ સમય હશે. દુરગામી નિર્ણય લેવાથી લાભ થશે. વેપારીઓને નફો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકુળ સમય, કાર્યમાં સફળતા મળવાની સંભાવના.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકોને કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગથી લાભ પ્રાપ્ત થશે. આ સમય અધ્યાત્મ અને ઉચ્ચ શિક્ષા સંબંધિત લાભ કરાવશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધશે. વિદેશ યાત્રાની તકો મળી શકે છે. કરિયરમાં નવા રસ્તા ખુલશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના લોકો માટે આ સમય કલા, સંગીત અને રચનાત્મક કાર્યોમાં ઉન્નતિનો સમય છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ આત્મવિશ્વાસ વધારે મજબૂત કરશે.
