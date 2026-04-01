જૂન સુધી રહેશે અત્યંત ભારે ગુરુ ચાંડાલ યોગ, નકારાત્મક અસરોથી બચવા શું કરવું? આ જાતકોને કરાવે ભરપૂર ફાયદો
Guru Chandal Yog: ગુરુ અને રાહુના દ્રષ્ટિ સંબંધથી ગુરુ ચાંડાલ યોગ બનેલો છે જે 1 જૂન 2026 સુધી રહેશે. આ યોગની અસરો ખુબ જ નકારાત્મક હોય છે પરંતુ કેટલાક અપવાદ પણ છે. જાણો રાશિ પ્રમાણે અસરોથી બચવાના શું ઉપાય?
ગ્રહોના ગોચર અને સ્થિતિ બદલાવવાથી અનેક યોગ બનતા હોય છે જે દેશ દુનિયા અને તમામ રાશિઓ ઉપર પણ અસર કરે છે. હાલનો સમય જોઈએ તો 5 ડિસેમ્બર 2025થી ગુરુ રાહુના દ્રષ્ટિ સંબંધથી ગુરુ ચાંડાલ યોગ બનેલો છે. આ યોગ 1 જૂન 2026 સુધી રહેશે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં ગુરુ અને રાહુ એક સાથે કે દ્રષ્ટિ સંબંધથી જોડાય ત્યારે ગુરુ ચાંડાલ બને છે, તેમણે જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. આવી વ્યક્તિ યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકતો નથી, અસમંજસમાં રહે છે. આ ઉપરાંત લાઈફમાં ખોટી સંગતમાં પણ પડે છે. કેટલાક અપવાદ બાદ કરતા આ યોગ ખુબ ખતરનાક છે.
ગુરુ ચાંડાલ યોગની અસરો
વ્યક્તિ સાચા ખોટાનો ભેદ પારખી શકતી નથી. નિર્ણય શક્તિ પણ પ્રભાવિત થાય છે. ખુબ મહેનત કરવા છતાં સફળતા મળી શકતી નથી અને નુકસાન થવાની ભીતિ રહે છે. જ્ઞાન હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ ન કરી શકો. ધર્મના કામોમાં રસ ઘટે. લગ્ન જીવનમાં સમસ્યાઓ આવી શકે.
ગુરુ ચાંડાલ યોગમાં શું અપવાદ?
- જ્યારે કોઈ જાતકની કુંડળીમાં ગુરુ ઉચ્ચ રાશિમાં હોય
- રાહુ તથા ગુરુની સાથે કોઈ અન્ય ગ્રહ પણ કુંડળીમાં હાજર હોય
- જો ગુરુ અસ્ત હોય, વક્રી હોય
- જો કુંડળીમાં ગુરુ કેન્દ્રના સ્વામી હોય તથા ત્રિકોણમાં રાહુની સાથે સ્થિત હોય
ત્યારે આવી સ્થિતિમાં ગુરુ ચાંડાલ યોગ સારા પરિણામ આપે છે. આ સ્થિતિમાં આ યોગની કોઈ અસર થતી નથી. આ ઉપરાંત તેટલાક ઉપાયો પણ રાહુને શાંત કરે છે. જેનાથી લાભ થઈ શકે છે.
ગુરુ ચાંડાલ યોગની અશુભ અસરોથી બચવાના ઉપાયો...
મેષ રાશિ
એકાદશીના રોજ પુજારીને પીળા ભોજનનું દાન કરવું જોઈએ. ધાર્મિક કાર્યો સાથે જોડાવું જોઈએ.
વૃષભ રાશિ
સુગંધી પદાર્થનો પ્રયોગ તથા પાણીમાં લોબાન નાખીને સ્નાન કરવું જોઈએ.
મિથુન રાશિ
ઘરમાં ફટકડીવાળા પાણીના પોતા કરાવવા જોઈએ. બાવળા પર હળદરની ગાંઠ બાંધો.
કર્ક રાશિ
વડીલોના આશીર્વાદ લો. વધુમાં વધુ સફેદ કપડાં પહેરો.
સિંહ રાશિ
વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામનો પાઠ-આરતી કરો. ગુરુજનોનું સન્માન કરો.
કન્યા રાશિ
બુધવાર અને શનિવારે ઘરમાં વસ્ત્રોની સાફ સફાઈ જરૂર કરો.
તુલા રાશિ
વિષ્ણુ અને શંકરની પૂજા કરો તથા ચાંદીના ઘરેણા પહેરો.
વૃશ્ચિક રાશિ
પૂર્ણિમાને દિવસે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામનો પાઠ કરો. હળદરનું તિલક કરો.
ધનુ રાશિ
હળદર ભેળવેલા પાણીથી સ્નાન કરો અને પીળા ખાદ્ય પદાર્થનું સેવન કરો.
મકર રાશિ
શનિવારે-અમાસે કોઈ સફાઈકર્મીને ખાવાની વસ્તુ દાન કરો.
કુંભ રાશિ
કાર્યોમાં હંમેશા અગાઉથી તૈયારી કરવાનું રાખો. જીવ જંતુઓને ખાવાના પદાર્થ નાખો.
મીન રાશિ
એકાદશી કે પૂર્ણિમાના દિવસે પીપળાનો છોડ રોપો. શિક્ષક કે પૂજારીને પીળા વસ્ત્રો ભેટમાં આપો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
