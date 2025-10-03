Prev
Next

ગુરૂ ગોચરથી આ 3 રાશિઓ પર દુખનો પહાડ તૂટશે, પૈસાની તંગી સાથે કામધંધામાં પડશે મુશ્કેલી

વૈદિક પંચાંગ અનુસાર 18 ઓક્ટોબરે ગુરૂગ્રહ મિથુન રાશિમાંથી નીકળી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી કેટલાક જાતકોના જીવનમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.  
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

ગુરૂ ગોચરથી આ 3 રાશિઓ પર દુખનો પહાડ તૂટશે, પૈસાની તંગી સાથે કામધંધામાં પડશે મુશ્કેલી

Guru Gochar 2025: આપણા જીવનમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને ગતિની ઊંડી અસર પડે છે. વર્તમાન સમયમાં ગુરૂ ગ્રહ અતિચારી ગતિ કરી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે અતિચારી ગતિનો અર્થ છે જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની સામાન્ય ગતિથી ખૂબ ઝડપે ચાલે છે. સામાન્ય રૂપથી ગુરૂ એક વર્ષમાં માત્ર એક વાર રાશિ પરિવ્તન કરે છે, પરંતુ આ વર્ષે તે ઓછા સમયમાં બે વખત રાશિ પરિવર્તન કરી રહ્યાં છે. વૈદિક પંચાગ અનુસાર 14 મે 2025ના ગુરૂએ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને હવે 18 ઓક્ટોબર 2025ના કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 5 ડિસેમ્બર 2025ના ફરી મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. તેવામાં આ ગોચર દરમિયાન કેટલાક જાતકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આવો જાણીએ ગુરૂનું કર્ક રાશિમાં ગોચર કયા જાતકો માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું આ ગોચર ત્રીજા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. ત્રીજા ભાવ પર ગુરૂનો અતિચારી પ્રભાવ તમારો ખર્ચ વધારે છે અને આર્થિક સ્થિતિ બગડી શકે છે. અચાનક બિનજરૂરી ખર્ચનો ભાર તમને પરેશાન કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ આ દરમિયાન બગડી શકે છે અને તમે થાક કે નબળાઈનો અનુભવ કરી શકો છો. સામાજિક જીવનમાં તમારે તમારી વાતો પર સંયમ રાખવો પડશે કારણ કે વધુ બોલવું તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર આળસ લાવી શકે છે. કામકાજમાં સુસ્તી અને વિલંબને કારણે ઘણા મહત્વના કામ અટકી શકે છે. આ સમયે તમારા વિરોધી સક્રિય રહેશે. તેથી કાર્યક્ષેત્ર અને સમાજ બંનેમાં તમારૂ સાવધાન રહેવું પડશે. કોઈ ઉપર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ કરવો તમને ભારે પડી શકે છે. ખાસ કરી તમારી અંગત અને ગુપ્ત વાત બીજાને શેર કરવાથી બચો. આર્થિક મામલામાં ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય લેવો નહીં.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું ગોચર ષષ્ઠમ ભાવમાં થશે. આ ભાવ સત્રુઓ અને રોગોનો હોય છે, તેથી આ દરમિયાન માનસિક તણાવ વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કામનો ભાર તમને થકાવી શકે છે અને સફળતા મેળવવા વધુ મહેનત કરવી પડશે. ઉધાર લેવા કે દેવાથી બચો, બાકી તમે મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્ય પર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, ખાસ કરી બહારનું ભોજન કરવાથી દૂર રહો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
guru gochar 2025

Trending news