/12 વર્ષ પછી ગુરુનું મહાગોચર, 2 જૂનથી આ 6 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Guru Gochar 2026: આગામી 2 જૂનના રોજ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ 12 વર્ષ પછી પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન જ ગોચર કહેવાય છે. આ મહાપરિવર્તનથી મેષ અને કર્ક સહિત 6 ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે પ્રગતિ, નવી નોકરી અને બમ્પર ધનલાભના દ્વાર ખુલવા જઈ રહ્યા છે.
Guru Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનને એટલે કે ગોચરને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને મોટી ઘટના માનવામાં આવે છે. આગામી 2 જૂનની રાત્રે 2:25 વાગ્યે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ ચંદ્રની સ્વામિત્વવાળી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે, આશરે 12 વર્ષના લાંબા સમય બાદ ગુરુ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ 31 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. દેવગુરુના આ રાશિ પરિવર્તનથી મેષથી લઈને મીન સુધીની તમામ રાશિઓ પ્રભાવિત થશે, પરંતુ કુલ 6 રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિ, નવી નોકરી અને બમ્પર ધનલાભના શાનદાર યોગ બની રહ્યા છે.
ગુરુ ગોચર કેમ છે આટલું ખાસ?
મોટો અને ધીમો ગ્રહ: સૌરમંડળમાં ગુરુને સૌથી વિશાળ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેમની ચાલ ધીમી હોય છે. તેઓ એક રાશિમાં લગભગ 1 વર્ષ (12 મહિના) સુધી રહે છે. તેથી જ્યારે પણ ગુરુ રાશિ પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે તેની અસર ખૂબ જ લાંબી અને ઊંડી હોય છે.
શુભતા અને પ્રગતિના કારક: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરુને ભાગ્ય, જ્ઞાન, વિવાહ, સંતાન, ધન, વિવેક અને ધાર્મિક કાર્યોના કારક માનવામાં આવે છે. તેમને સૌથી પરોપકારી અને શુભ ગ્રહનો દરજ્જો મળેલો છે.
ઉચ્ચ અને નીચ રાશિ: ગુરુ જ્યારે ચંદ્રની રાશિ કર્કમાં હોય છે, ત્યારે તેને તેમની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, જ્યાં તેઓ સૌથી શક્તિશાળી અને શુભ ફળ આપે છે. જ્યારે મકર રાશિમાં હોવા પર તેઓ નીચે માનવામાં આવે છે, જ્યાં તેમના શુભ ફળોમાં ઘટાડો થાય છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ ગોચર કોઈ વરદાનથી ઓછું નહીં હોય. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી રૂપિયાની તંગી હવે દૂર થવાની છે. આ સમયગાળામાં તમારી સુખ-સુવિધાઓ વધશે અને અટકેલા નાણાં પરત મળશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુનું ગોચર આ જ રાશિમાં થઈ રહ્યું હોવાથી, કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય સુવર્ણ રહેવાનો છે. જો તમે લાંબા સમયથી નવી નોકરી શોધી રહ્યા છો અથવા વર્તમાન જોબ બદલવા માંગો છો, તો 2 જૂન પછી કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કરિયરમાં સોનેરી તકો લઈને આવી રહ્યું છે. વેપારીઓને આ સમયગાળામાં જબરદસ્ત નફો થઈ શકે છે અને કોઈ મોટી બિઝનેસ ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. નોકરીયાત જાતકો માટે પણ બદલી અથવા મનગમતા પ્રમોશનના યોગ બની રહ્યા છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિના નવા માર્ગ ખુલશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સીનિયર્સ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે, તમને કોઈ મોટી જવાબદારી કે નવું પદ મળી શકે છે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ હશે અને ઘણા સમયથી અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂરા થવા લાગશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ ગોચરના પ્રભાવથી વૃશ્ચિક રાશિના નોકરી અને બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટી રાહત મળવાની છે. તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થશે, અટકેલા કામ અચાનક ગતિ પકડશે. પરિવાર અને મિત્રોનો પૂરો સહયોગ મળશે, જેનાથી માનસિક તણાવ દૂર થશે અને ઘરમાં ખુશીઓ આવશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય ખૂબ જ ભાગ્યશાળી રહેવાનો છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને વિશ્વસનીયતા વધશે. ધનને લગતી જૂની સમસ્યાઓનો અંત આવશે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન તમને ભૂતકાળમાં કરેલા કોઈ રોકાણ (જેમ કે શેરબજાર કે પ્રોપર્ટી) માંથી બમ્પર રિટર્ન મળવાની સંભાવના છે.
બમણા ફાયદા માટે કરો આ સરળ ઉપાયો
ગુરુના આ ગોચરની તમારી રાશિ પર શુભ અસર વધારવા માટે દર ગુરુવારે પીળા રંગના કપડાં પહેરો અથવા પીળા રંગનો રૂમાલ તમારી પાસે રાખો. આ ઉપરાંત ગુરુવારે કેળાના ઝાડની પૂજા કરો. પીળી વસ્તુઓ (જેમ કે ચણાની દાળ, કેળા કે બેસનના લાડુ)નું દાન કરો. આ ગોચર દરમિયાન નિયમિત રીતે અથવા દર ગુરુવારે "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" મંત્રનો 108 વાર જાપ કરવો વિશેષ ફળદાયી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)