/ગુરુનું રાશિ પરિવર્તન આ 5 રાશિનું ચમકશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; કરિયર અને વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા!

Guru Gochar 2026: ગુરુ ગ્રહ કર્ક રાશિમાંથી નીકળીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુનું આ ગોચર 31 ઓક્ટોબર 2026, શનિવારે બપોરે 12 વાગને 50 મિનિટે થશે. દેવગુરુ બૃહસ્પતિને જ્ઞાન, શિક્ષણ, વિવાહ અને ભાગ્યના કારક માનવામાં આવે છે.
ગુરુ ગોચર
ગુરુ ગ્રહના ગોચર કર્યા બાદ એટલે કે 31 ઓક્ટોબરથી અનેક રાશિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. ગુરુના ગોચરથી મેષ, કર્ક, સિંહ, વૃશ્ચિક અને ધન રાશિના જાતકોને લાભ મળી શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિ
સિંહ રાશિમાં ગુરુ ગ્રહનું ગોચર કરવું મેષ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે. તમને કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો મળી શકે છે. ઓફિસમાં તમને કામની નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારીઓને સારો નફો મળશે. કોઈ મોટી ડીલ થવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારા અટકેલા કામ સફળ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુ ગોચર આર્થિક રીતે સારું રહેશે. તમને રૂપિયાની બાબતમાં સફળતા મળશે. આવકમાં વધારો થશે. કમાણીના નવા સાધનો વિકસી શકે છે. તમારા પરિવારમાં ખુશીઓનું વાતાવરણ રહેશે.
સિંહ રાશિ
ગુરુનું ગોચર સિંહ રાશિમાં જ થવાનું છે. ગુરુના સિંહ રાશિમાં ગોચરથી તમને શુભ પરિણામો મળશે. નોકરીયાત જાતકો અને વેપારીઓ બન્ને માટે સમય સારો રહેશે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. રોકાણ કરવાથી તમને લાભ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. ગુરુ ગોચર તમારા માટે લાભદાયી રહેશે. કામને લઈને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. તમને વેપારમાં લાભ થશે. મહેનત કરનારાઓને તેનું શુભ પરિણામ મળશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે ગુરુ ગ્રહનો સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ શુભ રહેશે. તમને નોકરી અને વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. કમાણીમાં વધારો થવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. બેન્ક બેલેન્સ વધશે અને મન પ્રસન્ન રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)