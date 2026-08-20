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ગુરુનું રાશિ પરિવર્તન આ 5 રાશિનું ચમકશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; કરિયર અને વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા!

Guru Gochar 2026: દેવગુરુ બૃહસ્પતિ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. ગુરુ ગ્રહ 2 જૂને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતા. હવે ગુરુનું ગોચર 31 ઓક્ટોબરે થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:39 PM IST
ગુરુનું રાશિ પરિવર્તન આ 5 રાશિનું ચમકશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; કરિયર અને વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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