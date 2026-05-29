/દુર્લભ અવસ્થામાં છે ગુરુ, ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ધનહાનિ, ગુપ્ત શત્રુઓ જેવા પડકારો લાવશે

Guru Gochar: 2 જૂનના રોજ ગુરુ મિથુન રાશિમાંથી પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. અતિચારી અવસ્થામાં ગુરુનું પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓને ચિંતામાં મૂકી શકે છે. પડકારો સર્જી શકે છે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સતર્ક.
ગુરુ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે. આ અવસ્થા એ એવી અવસ્થા હોય છે કે જ્યારે ગ્રહ પોતાની સામાન્ય ઝડપ કરતા વધુ ઝડપથી ગોચર કરે છે. ગુરુ 2 જૂનના રોજ મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. જો કે ગુરુનું પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કરશે જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. આ રાશિઓના જીવનમાં સંઘર્ષ આવી શકે છે. કરિયરમાં ધ્યાન રાખવું પડશે. આર્થિક મોરચે સતર્ક રહેવું પડશે. જાણો આ રાશિઓ વિશે.
સિંહ રાશિ- આર્થિક મોરચે નુકસાનના સંકેત
ગુરુનું ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ભારે રહી શકે છે. શુભ ગ્રહ ગુરુનું ગોચર સિંહ રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં થશે. જે વ્યય એટલે કે હાનિનો કારક ગણાય છે. આ સ્થાનમાં ગુરુનું હોવું એ સિંહ રાશિના જાતકો માટે સારું કહી શકાય નહીં. અણધાર્યા ખર્ચા વધી શકે છે. જમા પૂંજી ખર્ચાઈ શકે. આથી યોગ્ય બજેટ બનાવીને આગળ વધવું. સમજી વિચારીને રોકાણ કરવું. કાર્યક્ષેત્રે સહકરમીઓ સાથે વાદ વિવાદ કરવાથી બચવું નહીં તો છબી ખરાબ થઈ શકે. જોકે આ રાશિના જાતકોને એક સારા સમાચાર એ છે કે વિદેશમાં વેપાર ચાલતો હશે તો ત્યાંથી ફાયદો થઈ શકે.
ઉપાય- ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ.
કુંભ રાશિ- ગુપ્ત શત્રુઓ હેરાન પરેશાન કરે
ગુરુ તમારી રાશિના શત્રુ ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ભાવમાં ગુરુનું ગોચર થવાથી ગુપ્ત શત્રુઓ તમારું કામ બગાડવાની કોશિશ કરી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે કોઈના ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરવો. જેટલું તમે તમારા કામથી મતલબ રાખશો એટલું તમારા માટે સારું રહેશે. કોર્ટ કચેરીના મામલાઓના કારણે કેટલાક લોકોને માનસિક તણાવ રહી શકે છે. ધન ખર્ચ થવાની પણ આશંકા છે. વેપારમાં લેવડ દેવડ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી. માતાના પક્ષના લોકો સાથે વાતચીત દરમિયાન શબ્દોનો વિચારીને ઉપયોગ કરવો.
ઉપાય- કુંભ રાશિના જાતકોએ આ સમય દરમિયાન વિષ્ણુ ભગવાનના મંત્રોનો જાપ કરવો જોઈએ.
ધનુ રાશિ- નજીકની વ્યક્તિ દગો કરી શકે
ધનુ રાશિના અષ્ટમ ભાવમાં ગુરુનું ગોચર થશે. જે સંઘર્ષ અને અનિશ્ચિતતાઓનો કારક ગણાય છે. ધનુ રાશિના જાતકોને ગુરુના ગોચરના પગલે સારા ખરાબ એવા મિક્સ અનુભવ થઈ શકે. કાર્યક્ષેત્રે કામનું દબાણ વધી શકે છે પરંતુ તમારી યોગ્યતા પણ નીખરીને બધાની સામે આવશે. કોઈ નજીકની વ્યક્તિથી દગો મળવાના કારણે તમારું મન દુભાઈ શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ સંલગ્ન કોઈ મુદ્દો કોર્ટ કચેરી સુધી પહોંચી શકે છે. સતર્ક રહેવું. સટ્ટાબાજી અને પૈસાના રોકાણથી તમારે બચવું પડશે. નહીં તો ધનહાનિ થઈ શકે છે.
ઉપાય- તમારે પીળી વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)